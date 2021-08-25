Sağlık ocağında PCR testi yapılıyor mu?

Aşı olmayan vatandaşlara PCR testi zorunluluğu getirilmesinin ardından, PCR testi nerede yapılır, Sağlık ocağında koronavirüs testi yapılır mı gibi sorular gündeme geldi.

Henüz aşısını yaptırmamış vatandaşlar için 6 Eylül'den itibaren eğitim ve sosyal hayata dahil olabilmek için PCR testi zorunluluğu getirildi.

Yüz yüze eğitimin başlaması kararı ile birlikte vaka sayılarında artış yaşanmaması adına alınan karara dair Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu için zorunlu PCR testi uygulamasını devreye alacağız."

Akabinde aşı olmayanlar ise PCR testine dair detayları araştırmaya koyuldu. PCR testi nerede yapılır sorusu merak edilirken, sağlık ocaklarında koronavirüs testi yapılıyor mu sorgulanıyor.

Peki sağlık ocakları PCR testi yapar mı? İşte yanıtı..

SAĞLIK OCAĞINDA PCR TESTİ YAPILIYOR MU?

Sağlık ocağında koronavirüs PCR testi henüz yapılamıyor. PCR testi devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaptırılıyor.

PCR TESTİ ÜCRETİ

PCR testleri Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastane ve kurumlarda ücretsiz olarak yapılır. Ancak özel klinikler ve hastaneler bu test için ücret istemektedir.

Sağlık Bakanı Koca "Yüz yüze eğitim kapsamında haftada 2 kez istenecek zorunlu PCR testi ücretsiz mi olacak" sorusuna Koca, "Devlet hastanelerinde ücretsiz olacak." yanıtını verdi.