Sağlık Turizmi Direktörü Mehmet Hanifi; Türkiye'de Koronavirüs Önlemleriyle Güvenli Saç Ekimi Dönemi

Sağlık turizminin önde gelen isimlerinden olan direktör Mehmet Hanifi Kutlar, alınan koronavirüs tedbirleriyle saç ekimi döneminin, Türkiye’de oldukça üst seviyelere çıktığını söyledi.

Estecapelli kurucu ortaklarından biri olan genç girişimci; pandemi döneminde alınan üst seviyedeki güvenlik önlemleri sayesinde, ozonfue yöntemi ve diğer teknikleriyle başarıyla uygulandığını sözlerine ekledi.

Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı’nın dikkatli ve titizlikle uyguladığı kısıtlama ve diğer korunma yolları sayesinde, ülkemizdeki sağlık turizmi, birçok yabancı hasta için de memnun edici seviyelere geldi.

Saç Ekimi Tedavisinde Güvenilir Uygulamalar

Her geçen gün covid-19 pandemisiyle ilgili sıkı önlemler ve sağlık kontrolleri gerçekleştirilirken; ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın yönergeleri doğrultusunda uygulanan tedbirler sayesinde, saç ekimi tedavisi güvenilir şekilde gerçekleştiriliyor.

Genç girişimci sağlık turizmi direktörü Mehmet Hanifi’nin belirtiklerine göre; saç ekiminin yaklaşık 6 saat sürdüğü, sağlık ekibinin ve hastanın yakın temasta bulunduğu süreçte, koronavirüse karşı her türlü tedbirin üst seviyeye çıkarıldığı görülüyor.

Güvenli saç ekimi döneminin ülkemizde başarıyla uygulandığının da altını çizen Mehmet Hanifi; saç ekibi ve hastalara, son 24 saat içinde korona testi kontrolü yapılarak, hijyenik ve steril ortamlarda ve özel kıyafetlerle tedavi uygulandığını açıkladı.

Saç Ekimi Genç Yaşlarda Başlıyor

Aşırı saç dökülmesi probleminin artık çok genç yaşlarda görülmeye başlandığını ifade eden Hanefi; aşırı saç dökülmesini önleyecek ve kellik riskini en aza indirecek ozonfue, ve diğer tekniklerin, başarıyla uygulandığının da altını çiziyor.

Dönemsel saç dökülmelerinde özellikle yaz mevsimine geçişlerde, aşırı saç dökülmesinin daha sık yaşandığını da dile getiren Mehmet Hanifi Kutlar; yaz aylarında saç dökülmesinin çevresel etkenler ve ruhsal duruma göre daha da hızlandığını da ifade ediyor.

İlkbahar döneminde saç dökülmesini en aza indirmek için, alternatif tedavi yöntemlerinin de uygulandığını söyleyen Mehmet Hanifi; saç mezoterapisinin de oldukça yararlı olduğunu, incelmeye ve zayıflamaya başlayan saçların bu sayede koruma altına alındığını da söyledi.