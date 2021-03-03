Sağlıklı uzayan saçlar için ‘pirinç suyu’ mucizesi

Çin başta olmak üzere Asya kültürlerinde, kadın ve doğurganlığın sembolü olarak kabul edilen pirincin faydaları saymakla bitmiyor.

Pirinç suyu, Antik çağlardan beri Asya'daki kadınlar tarafından uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak için kullanılıyor.

Pirinci sadece yemeklerde kullanıyorsanız, bu yazımızı okuduktan sonra pirinç ıslattığınız suyu lavaboya dökmek yerine cildiniz, saçınız ve hatta bitkileriniz için kullanmayı tercih edeceksiniz.

SAÇ BAKIMINDA PİRİNÇ SUYU KULLANMANIN FAYDALARI

Pirinç, içinde barındırdığı mineraller, antioksidanlar, B, C ve E vitaminleri, amino asitler ile sadece bedeniniz için değil cildiniz ve saçlarınız için de oldukça önemli bir besin kaynağıdır.

Saçlarında pirinç suyu kullanan birçok kadın, ilk kullanımda bile etkilerini gördüklerini belirtmişlerdir.

Pirinç suyu, saç köklerini güçlendirerek saçların hızlı uzamasına yardımcı olmakta ve saçın esnekliğini artırmaktadır. Aynı zamanda saça parlaklık veren pirinç suyu, birbirine girmiş saçları yumuşatmada da oldukça etkilidir.

PİRİNÇ SUYU KARIŞIMI NASIL YAPILIR?

Şimdi gelelim, saçınızda kullanacağınız pirinç suyunu nasıl hazırlayacağınıza.

Önce yarım bardak pirinci durulayarak bir kaseye koyun. 2-3 bardak suda 30 dakika bekletin. Beklettikten sonra suyu temiz bir kaseye süzün ve duşa girin.

Her zaman kullandığınız şampuanınızla saçınızı yıkayın ve ardından saçınızın her tarafına pirinç suyu dökün. Suyu saç derisine masaj yaparak yedirdikten sonra 20 dakika bekletin. Son olarak saçınızı ılık suyla durulayın.

Pirinç suyunu saçtan arındırmak kolay olsa da biraz zaman gerektiren bir işlemdir. Herhangi bir saç maskesini saçınızdan arındırıyormuşsunuz gibi düşünebilirsiniz.

CİLT BAKIMINDA PİRİNÇ SUYU

Yapılan araştırmalarla cildin yaşlanmasını geciktirdiği kanıtlanan pirinç suyu, yeni kırışıklıkların oluşumunu azaltarak mevcut ince çizgileri düzeltmeye yardımcı olur.

Bununla birlikte cildin tahriş olmasının önüne geçerek cildinizin aydınlanmasını sağlar. Pirinç suyunu, yüzünüzü temizledikten sonra ya da sadece yüzünüzü yıkayarak toner olarak kullanabilmek mümkün.

BİTKİ GÜBRESİ OLARAK PİRİNÇ SUYU

Pirinç, suya batırıldığında nişasta açığa çıkar. Bu açığa çıkan nişasta, içindeki antioksidanlar ve vitaminler sayesinde bitkilerinizin toprağındaki faydalı bakterilerin artmasını sağlar.

Bitkilerinizin daha güçlü büyümesine ve hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olur. Bu nedenle pirinç suyunu gübre gibi kullanabilirsiniz.