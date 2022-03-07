Sağlıklı bir alternatif: Kanola yağı yemeklerde, kızartmalarda kullanılır mı?

Sağlıklı bir alternatif: Kanola yağı yemeklerde, kızartmalarda kullanılır mı?

Ayçiçek yağı ile yarışacak zenginlikte olan Kanola yağı, alışveriş listelerinde yerini alıyor. Peki Kanola yağı sağlıklı mı? Kanola yağı yemeklerde, kızartmalarda rahatlıkla kullanılabilir mi?

Özellikle ayçiçeği yerine sıklıkla tercih edilen kanola yağı, tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği yağlardan biri.

Daha uygun fiyatlı olması nedeniyle vatandaşların tercih listesine giren kanola yağı nedir, sağlıklı mı, zararlı mıdır? Kanola yağı nasıl tüketilir? gibi sorular merak ediliyor.

Kanola, turpgiller ailesine ait parlak, sarı renkte bir çiçektir.

Zeytinyağı ile benzer bileşenlere sahip olan ve dünyanın her bölgesinde oldukça fazla tüketilen kanola yağı hakkında birçok araştırma mevcut.

Peki kanola yağı nedir, nasıl tüketilir, sağlıklı mı? Kanola yağında kızartma yapılır mı? İşte kanola yağı hakkında bilgiler..

KANOLA YAĞI FAYDALARI NELERDİR?

Kanola yağlarındaki erosik asit oranı % 40’tan % 0.1 oranlarına kadar düşürülmüştür ve bu kadar düşük bir oran da insan sağlığına olumsuz etki oluşturmamaktadır.

Kanola yağının bir diğer olumlu yönü ise doymuş yar oranının düşük olmasıdır. Doymuş yağ oranı; zeytinyağında % 15, ayçiçek yağlarında %12 iken bu oran kanola yağlarında % 7 civarındadır.

Kanola yağındaki doymuş yağ oranındaki bu düşüklük ve içeriğinde omega-3 yağ asidi içermesi sağlığa önemli bir katkıdır.

Kanola yağının bir diğer tercih sebebi ise ayçiçeği yağına oranla ısıya karşı daha dayanıklı olmasıdır. Bu da kızartma yağı olarak tercih edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca kızartma sonrası yağda tat değişikliği de oluşmamaktadır.

Dengeli bir yağ asidi oluşumuna sahip olan kanola yağı, insülin direncini dengelemekte ve glikoz toleransını da arttırdığı ileri sürülmektedir.

DİĞER YAĞLARDAN FARKI

Kanola yağı, Avrupa ve Amerika'da sıklıkla tüketilmekle birlikte, Türkiye'de ise ayçiçeği yağı, mısır yağı ve zeytinyağı gibi bitkisel yağlara alternatif olarak kullanılmaktadır.

Kanola yağı, kanola bitkisinin düşük erüsik asit ve düşük glukosinolatlı kolza tohumundan elde edilmektedir.

Kanola yağı düşük seviyeli doymuş yağ asitleri içermesi ve yüksek ısılara dayanabilmesi bakımından diğer yağlarla göre farklılık göstermektedir.

Bu da kızartma yağı olarak tercih edilmesini sağlamaktadır.

KIZARTMALARDA KANOLA YAĞI

Kanola yağı salata soslarında soğuk olarak kullanılabildiği gibi kızartma, kavurma veya fırınlama için yüksek ısılardaki pişirme seçeneklerinde önerilmektedir.