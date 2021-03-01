Güzelliğe içten dışa yaklaşımı, mükemmel cildin anahtarıdır. Çünkü yediğiniz ve içtiğiniz her şey cildinizi etkiler. İşte sağlıklı bir cilt için sürekli tüketebileceğiniz 5 doğal içecek tarifi.

En yeni güzellik ürünlerini kullanmak berrak, ışıltılı bir cilt elde etmenize yardımcı olabilir ancak, güzelliğe içten dışa bir yaklaşım gerçek mükemmel cildin anahtarıdır. Doğal güzellik, sadece dışarıdan yaptığınız bakımla değil, vücudunuza aldığınız her şeyden etkilenir.

Bunu yapmanın en iyi yollarından biri doğal içeceklerdir. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal içecekler, berrak, ışıltılı bir cilt için gerekli tüm besinleri almanın mükemmel bir yoludur.

Sağlıklı bir cilt için herkesin yapması gereken bir şey varsa, o da daha fazla su içmektir. Susuz kaldığınızda, bu sadece sağlığınız için değil, aynı zamanda güzelliğinize de zarar verebilir. Ne kadar mucize ürün uygularsanız uygulayın, yeterince su içmezseniz, muhtemelen saçınız ve cildiniz asla tam olarak sağlıklı olmaycaktır. Su, toksinleri dışarı atar ve hücrelerinizin sağlıklı kalmasını sağlar.

Ancak sade su sıkıcı olabilir, öyleyse neden suyunuza lezzetli meyve ve sebzeler eklemeyesiniz?

Suyunuza doğru meyveleri ve sebzeleri eklemek cildinizi hücresel düzeyde iyileştirmeye başlayabilir ve peşinde olduğunuz berrak, ışıltılı cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir.

İşte sağlıklı bir cilt için 5 doğal içecek.

LİMONLU C VİTAMİNİ DEPOSU

C vitamini, cildiniz için en iyi vitaminlerden biridir. Ve sadece cildiniz için değil, C vitamini saçınız ve genel sağlığınız için son derece önemlidir. Arındırmaya yardımcı olur ve çeşitli cilt sorunlarını önler.

İçme suyu dolu bir bardak alın ve üzerine bir limon sıkın. Birkaç dilim portakal, ananas, kivi ve diğer C vitamini besin kaynaklarını ekleyin. Bu aromalı suyu bekletebilir ve gün boyunca içebilirsiniz. Ayrıca ekstra faydalı hale getirmek için bir kaşık dolusu chia tohumu ekleyebilirsiniz. Chia tohumları cildiniz ve genel sağlığınız için oldukça iyidir.

ELMA SİRKELİ İÇECEK

Elma sirkesi, sağlık için son zamanların en popüler malzemelerden biri haline geldi. Elma sirkesi, zayıflamadan sivilceye kadar birçok durum için kullanılıyor. Metabolizmayı hızlandırdığı bilinen elma sirkesi, vücudunuzu detoks etmeye yardımcı olabilir.

Su dolu bir şişe alıp, elma sirkesi (tercihen 1-2 kaşık) ekleyin. Bu içeceği lezzetli hale getirmek için bir yemek kaşığı bal ekleyebilirsiniz ve bal cilt için başka bir harika bileşendir. Sabah erken saatler bu içecek için idealdir. Belirli dozlarda elma sirkesi tüketimi sağlığınıza zarar verebileceğinden, uygun dozlar için bir uzmandan yardım alın.

SALATALIK-LİMON-NANE

Salatalık ve limon karışımı harika bir detoks içeceğidir. Hem vücudunuz hem de cildiniz için harikadır. Lenfatik sisteminizin lenf bezlerinizde, mesanenizde ve kolonunuzda biriken toksinleri temizleme yeteneğini uyarırlar. Nane, güçlü antibakteriyel özelliklere sahip olduğu ve vücudunuzu ve cildinizi korumak için antioksidanlarla dolu olduğu için cilt için harikadır.

Su dolu bir sürahiye bir limon sıkın ve üzerine birkaç dilim salatalık ekleyin. İyice karıştırın. Bir avuç yıkanmış nane alın ve aromayı yoğunlaştırmak için avucunuzun içinde naneyi çırpın, ardından sürahiye ekleyin ve karıştırın. Her şeyin güzelce demlenmesine izin verin. Gün boyunca tüketin ve sonucu görün.

YEŞİL DETOKS

Yeşillikler sağlığınız için son derece iyidir. Vücudunuzdaki toksinleri atmak ve cildinizin içeriden parlamasına yardımcı olmak için her sabah yeşillikleri smoothie veya detoks içecekleri şeklinde tüketmeye çalışın.

Yeşil detoks içeceği için, sürahinize çok az ıspanak yaprağı, salatalık dilimleri, 2-3 cm kök zencefil, bir miktar ham zerdeçal, kişniş yaprakları ya da kereviz sapları ve biraz su ekleyin. İyice demlendirin. Daha sonra suyu bir bardağa süzün ve birkaç damla limon suyu ekleyin. Cilt parlaklığı için birkaç ay boyunca sabah ilk iş olarak tüketin.

KARIŞIK MEYVE

Meyveleri sever misiniz? Meyvelerin iyiliği ile aşılanmış bu detoks suyunu mutlaka deneyin. Antioksidanlar ve C vitamini açısından zengin olan bu sağlıklı ve nefis içecek, temiz ve ışıltılı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

Çilek, böğürtlen ve ahududu arasından favorinizi seçin veya hepsini alıp büyük parçalar halinde kesin. Onları suya koyun ve bir miktar kivi ekleyin. Üzerine fesleğen yaprakları, limon suyu ve bir tutam tarçın ekleyerek lezzet katın. Bu tatlı içeceği günlük vitamin ve antioksidan dozunuz olarak için.

Yukarıda bahsedilenler, evde kolayca yapabileceğiniz ve cildinizin ışıldamasını sağlayabilecek en iyi detoks içecekleridir. Doğal olarak birkaç cilt sorunuyla savaşmanıza yardımcı olurlar. Ancak, doğru sonuçları görmek için besinlerle dolu sağlıklı bir diyet tüketmeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Ayrıca cildinizi güneş hasarından korumak için kaliteli bir güneş kremi kullanın.

Tavsiyeler dahil bu içerik yalnızca genel bilgiler sağlar. Hiçbir şekilde nitelikli tıbbi görüşün yerini alamaz. Daha fazla bilgi için her zaman bir uzmana danışın.