Sağlıklı bir cilt için 5 vitamin

Sağlıklı bir cilt için 5 vitamin

Cildiniz yorgun ve cansız mı görünüyor? İşte günlük beslenmenize dahil edebileceğiniz cilt sağlığı için harika 5 vitamin ve en iyi kaynakları.

Günümüzde çok sayıda kozmetik ve cilt bakımı ürünü mevcut, ancak unutulmaması gereken şey, güzelliğin içten dışa doğru geldiğidir. En iyi cilt bakımı beslenme alışkanlıkları ve cilde iyi gelen vitaminlerin diyette tüketilmesidir.

Vitaminler, vücudun normal çalışması için ihtiyaç duyduğu organik bileşikler ve temel besinlerdir. İnsan vücudu çoğu vitamini üretemez ve bu nedenle besinler yoluyla alınması gerekir. Vitaminlerin işlevleri arasında genel olarak hücrelerin korunması ve savunması, enerji metabolizması reaksiyonlarının gerçekleştirilmesi ve antioksidan ve antiinflamatuar (iltihap önleyici) süreçlere dahil olması yer alır.

Bazı vitaminler cildin oluşumuna ve bakımına ve örneğin ultraviyole (UV) ışınlarına karşı korunmaya yardımcı olurlar. İşte cilt için en iyi vitaminler ve besin kaynakları:

A VİTAMİNİ

A vitamini hem hayvansal kaynaklı gıdalarda retinol formunda hem de bitkisel kaynaklı gıdalarda karotenoidler şeklinde bulunur. Tüm bu çeşitler vücutta A vitaminine dönüştürülür. Yağda çözünen bir vitamin olarak sınıflandırılır ve vücutta daha uzun süre saklanır.

A vitamini cilt oluşum sürecine katkıda bulunur ve mukoza zarının hücresel işlevi ve cildin bozulmadan kalması için gereklidir. Bu vitaminin cilt için bir başka faydası da hücre dokusunun onarılmasına yardımcı olmasıdır.

A vitamini açısından zengin besinler arasında havuç, papaya, mango, kaju, sarı patates, balkabağı, kabak, lahana, ıspanak, karaciğer, balık yağı ve yumurta bulunur.

Bitki karotenlerinin diyetten A vitamini alımının yaklaşık yüzde 68'ine katkıda bulunduğuna inanılmaktadır. Beta karoten, önemli bir antioksidan olan provitamin A olarak bilinen bir karotenoiddir. Beta karotenin cilt için önemi, doğrudan fotokoruma etkisi, yani cildin UV ışınlarına karşı korunması ile ilgilidir. Ayrıca, iyi bir yaşlanma karşıtı olarak kabul edilir.

C VİTAMİNİ

Cilt yaşlandıkça dermis (vücudu darbelere karşı koruyan cilt katmanı) incelir çünkü kolajen azalır. Bu değişiklikler, belirli bir süre sonra güneşten gelen UV ışınları nedeniyle hızlanır.

C vitamini, öne çıkan iyi cilt vitaminlerinden biridir. Güçlü bir antioksidan olarak kabul edilir ve hücre yaşlanmasına neden olan serbest radikalleri yok etme etkisine sahiptir.

Başlıca işlevi, cildin elastikiyetinden, sıkılığından ve desteğinden sorumlu olan, yani cildi sıkı ve genç tutmak için gerekli olan kolajen üretimidir.

C vitamini, kolajen oluşumuna yardımcı olmasının yanı sıra, vücudun kolajenini parçalayan bir enzim olan kolajenazı da engeller. Dolmalık biber, portakal, limon, kivi ve yeşil yapraklı sebzelerde bol miktarda bulunur.

D VİTAMİNİ

D vitamini, sağlığımız için gerekli bir besindir. UV ışınlarının cilt üzerindeki etkisi ile vücutta üretilir.

Cilt için en iyi vitaminlerden biridir, cildi onarır ve ayrıca kemikler için çok önemli olan kalsiyum emilimi için gereklidir. D vitamini ayrıca dermisin yenilenmesini hızlandırır.

D vitamininin cilt için ana işlevleri şunlardır:

- Hücrelerde meydana gelen DNA hasarının azaltılması,

- İyileşmeyi ve doku onarımına yardımcı olması,

- Epidermisin yenilenmesini hızlandırması,

- Cilt bariyerinin iyileşmesini hızlandırması.

D vitamininin en iyi kaynağı güneş ışığıdır. Her gün düzenli oalrak güneşlenmek faydalıdır. Güneş ışığı haricinde D vitamini kaynakları arasında somon gibi yağlı balıklar, süt, yoğurt ve bazı mantar türleri bulunur.

E VİTAMİNİ

E vitamini, vücuttaki özelliklerinden dolayı bir antioksidan olarak kabul edilen yağda çözünen bir vitamindir.

E vitamininin vücuttaki işlevleri şunlardır:

- Kas işleyişi,

- Karaciğer metabolizması,

- Bağışıklık sistemini güçlendirme,

- Üreme ve doğurganlık sistemleri.

Antioksidan özelliklerine ek olarak, E vitamini ciltte elastik ve kollajen liflerin oluşumuna yardımcı olur. E vitamininin hücre zarı üzerindeki etkisi tüm vücuda yansır ve bu vitamini cilt, saç ve tırnaklar için iyi bir vitamin yapar.

E vitamini sebzelerde, özellikle koyu yeşil yapraklıklarda, ceviz, fındık ve badem gibi kuru yemişlerde, bitkisel yağlarda, ayçiçeği ve susam tohumlarında, yumurta ve avokadoda bulunur.

B7 VİTAMİNİ

Genel olarak biyotin olarak bilinen B7 vitamini, B vitaminlerinin bir parçasıdır. Enerji metabolizmasında yer alır, yani vücuttaki birçok reaksiyona katılır.

Saç, tırnak ve cilt sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. Cildi iyileştirmede faydalı sonuçlar elde etmek için biyotini yiyeceklerden almak gerekir. Biyotin yer fıstığı, fındık, badem, kaju, buğday kepeği, yulaf kepeği, ceviz ve yumurtada bulunur.