Sağlıklı bir kalp için 6 temel öneri

Dünya çapındaki ölümlerin birinci nedeni olan kalp ve damar hastalıklarından korunmanın yaşam tarzındaki değişikliklerle mümkün olduğu kanıtlanmıştır. İşte sağlıklı bir kalp için temel ipuçları.

Kalp ve damar hastalıkları, dünya çapındaki tüm ölümlerin birinci nedenidir. Ancak, kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinin, yaşam tarzımızdaki sürekli değişikliklere mümkün olabileceği unutulmamalıdır.

Kalbinizi mümkün olduğunca uzun süre sağlıklı tutmak için ne yapmanız gerektiğine birlikte bakalım:

DİYETİ DEĞİŞTİRİYORUZ: DOĞRU BESLENME VE ANTİOKSİDANLAR

Kardiyovasküler hastalık gelişimini tetikleyen ilk faktör, özellikle erkeklerde fazla kilo ve obezitedir. Bu nedenle yeterli beslenme ve sağlıklı beslenme, sağlıklı bir kalbe doğru atılan ilk adımdır.

Kalp hastalıklarını önlemek için bir diyet seçerken tam tahıllar, yağsız et, meyve, sebze ve süt ürünlerine odaklanmanız gerekir. Haftada iki kez bir porsiyon somon, alabalık ve uskumru gibi yağlı balık yemeniz şiddetle tavsiye edilir.

Kalp dostu bir diyette mutlaka sağlıklı yağlar olmalıdır. Bu tür yağların başlıca kaynakları badem, chia tohumu, yağlı balıklar, keten tohumu yağı, avokado, fındık ve zeytinyağıdır.

Antioksidanlar diyetin ikinci önemli takviyesi olmalıdır. Diyet yaparken sigara, alkol, yağlı yiyeceklerin etkisiyle vücudumuzda oluşan serbest radikalleri yok eden antioksidan vitaminlere (A, C ve E) dikkat edin.

Ne yazık ki, serbest radikallerin vücudumuzdaki hücreler üzerindeki yıkıcı etkileri sadece yaşlanmayı hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda birçok hastalık riskini de artırıyor. Oksidatif strese bağlı olarak diyabet, damar sertliği, hipertansiyon, astım, Parkinson hastalığı ve hatta tümörler gelişebiliyor.

Her gün doğru miktarda antioksidan almak için diyetinizi aşağıdaki gibi yiyeceklerle çeşitlendirmelisiniz:

A ve E vitaminleri: Yağlar, fındık, et, sakatat, süt ve yumurta

C vitamini: Çilek, limon, kivi, portakal, sebzeler, maydanoz, biber, lahana

Çinko: Karabuğday, baklagiller ve deniz ürünleri

Koenzim Q10: Kırmızı et, baklagiller ve yağlar

Flavonoidler: Greyfurt, domates, biber, brokoli, fasulye, kakao, ve yeşil çay

Antosiyaninler: Yaban mersini, kızılcık, ahududu, çilek, siyah üzüm, patlıcan

Kalp ve damar hastalıklarına yakalanan çoğu kişi, yağ ve şeker bakımından zengin bir diyet ve sebze eksikliği, ayrıca egzersiz eksikliği, alkol kullanımı ve sigara içme nedeniyle bu tür hastalıklara yakalanırlar. Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam tarzı, kalp ve damar hastalıklarından kaçınmanın en iyi yoludur.

SİGARAYI BIRAKIN: SAĞLIKLI AKCİĞERLER SAĞLIKLI BİR KALPTİR

Sigara içenler, içilen her sigara ile ateroskleroz (damar sertliği) gelişme riskinin arttığını ve koruyucu antioksidan vitaminlerin miktarını feci şekilde azalttığını bilmelidir. Sigarayı bırakmak kolay olmayabilir, ancak doğru motivasyonla yapılabilecek bir şeydir.

Dolaşım sistemi özellikle tütün dumanına maruz kalmaya karşı savunmasızdır. Nikotin ve sigara dumanının bileşenleri, damarlarda aterosklerotik değişikliklerin daha hızlı gelişmesine yol açar, kalp daha az oksijen ve besin alır.

Sigara, damar duvarına zarar veren, kolesterolün oksidasyonunu destekleyen ve aterosklerotik plakların oluşumuna yol açan serbest radikallerin ana kaynaklarından biridir.

Sigarayı bırakırsanız ne olur:

- 2-6 hafta sonra, tüm dolaşım sisteminin durumu, fiziksel kapasitede eşzamanlı bir artışla iyileşir.

- Yaklaşık 2 ay sonra kan damarları elastikiyetini yeniden kazanır, bu da hipertansiyon gelişme riskini azaltır.

- 1 yıl sonra koroner kalp hastalığı riski yarı yarıya azalır.

- 5 yıl sonra koroner kalp hastalığına yakalanma riski hiç sigara içmemiş bir insanla aynıdır.

Öyleyse uğruna savaşacak bir şey var!

ALKOLE HAYIR DEYİN

Tüm dünyada alkol kullanımı ciddi bir sosyal sorun olmaya devam etmektedir. California Üniversitesi'nden bir grup doktorun 4 yıl boyunca 14 milyondan fazla hastanın akıbetini takip ettiği yakın tarihli bir araştırmada, alkol tüketiminin atriyal fibrilasyon, kalp krizi ve kalp yetmezliği riskini önemli ölçüde artırdığı bulundu

Bazı uzmanlar tarafından günlük güvenli alkol dozunun olduğu savunulsa da (kadınlar için 20 gr ve erkekler için 30 gr) yeni araştırmalar alkolün güvenilir bir dozunun olmadığını ve tüm miktarlarda vücuda zarar verebileceğini gösteriyor.

Ayrıca kilonuza dikkat ediyorsanız, alkolün yüksek kalorili olduğunu unutmayın.

DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE: HAREKET HAYATTIR

Kalp neredeyse tamamen kas dokusundan oluşan bir organdır, bu nedenle düzenli olarak egzersizle eğitilmesi gerekir. Yeterli egzersiz, kalp fonksiyonunu ve kan dolaşımını iyileştirir, kolesterolle bozukluklarıyla savaşmaya yardımcı olur, tansiyonu düzenler ve obeziteyi önler. Tabii ki, fiziksel aktivite seçimi sağlığınıza ve yeteneklerinize uygun olmalıdır. Hayatınızda hiç spor yapmadıysanız, basit ama çok yararlı bir şeyle başlayın: Yürüyüş, yüzme, bisiklete binme ve fitness.

Bu tür egzersizlerin asıl amacının kardiyologlar tarafından önerilen miktara, günde en az 30 dakikaya ulaşmak olduğunu unutmayın. Kalbinizi formda tutmanızı sağlayacak en yararlı şeylerden biri düzenli egzersiz yapmaktır.

HİPERTANSİYONU ÖNLEYİN: KAN BASINCINI KONTROL EDİYORUZ

Kalıcı yüksek tansiyon, damarların daralmasına ve aterosklerotik plakların gelişmesine yol açar. Bu nedenle, hipertansiyon belirtilerini mümkün olduğunca erken tespit etmek ve uygun önlemleri almak çok önemlidir: bir kardiyolog ziyaret edin ve önerilen tedaviyi izleyin.

Birçok hastada hipertansiyon, özellikle basınç sapmalarının çok yüksek olmadığı hastalığın erken evrelerinde herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak ilerleyen dönemde, sol ventrikül hipertrofisi veya kalp krizi ve felç riskini artıran ateroskleroz gelişimi gibi ek komplikasyonlarla birlikte daha ciddi semptomlar ortaya çıkar.

Bilimsel çalışmalar, kan basıncındaki küçük bir düşüşün bile felç riskini yüzde 35-45, koroner kalp hastalığı riskini ise yüzde 20-25 oranında azaltabileceğini göstermiştir.

Yani hipertansiyonu önlemek, kalp ve damarlarınızı daha sağlıklı hale getirmek için çok önemlidir.

RUH HALİ KONTROLÜ: STRESLE BAŞA ÇIKMAYI ÖĞRENİYORUZ

Stres olmadan yaşam olmazdı çünkü, bizi adrenalin ve adrenal korteks hormonları aracılığıyla hareket etmeye teşvik eder. Ancak stres çok fazlaysa ve ayrıca kronikse, vücut için tehlikeli hastalıkları tetikleyebilir. Baş ağrısı, sinirsel tikler, konsantrasyon sorunları... Stresin tek sonucu bunlar değildir.

Stres obezite, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklara neden olabilir. Sinir gerginliği, kan damarlarının kasılmasına neden olan, tansiyonu artıran ve dolaylı olarak ateroskleroz gelişimine neden olan katekolaminlerin ve kortizolün aşırı salınımına yol açar.

Unutmayın; gerekli yaşam tarzı değişiklikleriyle sağlıklı bir kalbin tadını uzun süre çıkarma şansımız var!