Sağlıklı cinsel yaşam, kalbe iyi geliyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, sağlıklı bir cinsel yaşamın kalbe ve genel sağlığa iyi geleceğini söyledi.

Cinsel birlikteliğin kalp sağlığı için faydalı olup olmadığı, kardiyoloji uzmanlarına sık gelen sorular arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, bu konu hakkında bugüne değin yapılmış araştırmaların sınırlı olduğunu kaydetti.

“CİNSEL İLİŞKİ BİR EGZERSİZ GİBİDİR”

Katırcıbaşı, genel olarak sağlıklı kalbi olan bireylerin daha düzenli cinsel hayatı olduğunu, düzenli bir cinsel hayatın ise kalp krizi riskini düşürebileceğini belirterek, şunları söyledi:

“Cinsel ilişki bir egzersiz gibidir, ama tam olarak değil. Ortalama bir cinsel ilişki sırasında günlük harcamanız gereken kalorinizi yakamazsınız. Cinsel birlikteliğin ortalama 5 ila 15 dakika sürdüğünü varsayarsak, 20 dakikada 1,5 km yürümekle aynı miktarda aktivite elde edersiniz. Eşler burada yaklaşık dakikada 110 ila 120’lik bir kalp atış hızına ulaşırlar. Başka bir deyişle, kardiyolojik açıdan cinsel birliktelikten minimum verimi almış olursunuz. Kısacası tek antrenmanınız olarak buna güvenmemeniz gerekir.”





“ERKEKLERDE KALP HASTALIKLARINA DAHA SIK RASTLANIR”

Prof. Dr. Tuna Katırcıbaşı, yapılan bir araştırmada, haftada iki kez veya daha fazla cinsel birliktelik yaşayan erkeklerde, ayda bir veya daha az ilişki yaşayanlara göre kalp damar hastalığı gelişme ihtimalinin daha düşük olduğunu gösterdiğini söyledi.

Katırcıbaşı, “Ancak unutulmamalıdır ki bunun gibi araştırmalar cinsel birlikteliğin kalp hastalığını önlediğini kanıtlamaz; genel olarak sağlıklı bir kalp için, yaşam tarzında tavsiye edilen bir değişikliğin parçası olduğunu öne sürerler. Ayrıca, bunun gibi araştırmalar genellikle erkeklere odaklanır. Çünkü erkeklerde kalp hastalıklarına daha sık rastlanır. Bu nedenle aynı mantığı kadınlar için de uygulamak yanlış olmaz.” dedi.

“EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ KALP HASTALIĞI OLAN ERKEKLER İÇİN RİSKLİ”

Cinsel ilişkinin kalp hastalarının büyük çoğunluğunda oluşturmadığını ifade eden Katırcıbaşı, “Hastalar genellikle bunu bir kalp krizi veya kalp hastalığı teşhisi sonrasında sorarlar. Aslına bakıldığında kardiyologlar, kalp hastalarını ilişki için yeterince formdalarsa genellikle teşvik ederler. Bunun nedeni ise basittir. Çünkü cinsel ilişki sırasında kan basıncınız yükselir, tipik olarak 160/90 civarında bir zirveye ulaşır. Bu, birkaç dakikalık tempolu bir koşu sırasında olanlarla karşılaştırılabilir ve daha sonra normale döner. Ancak, tanıdık olmayan bir partnerle cinsel ilişkinin (evlilik dışı ilişki gibi) kalp hastalığı olan erkekler için riskli olabileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Kalp krizi sonrasında ise çoğu vakada, hasta stabil hale geldikten 1-2 hafta sonra güvenli bir cinsel ilişki mümkündür.” diye konuştu.

“KALBİNİZE OLDUĞU KADAR GENEL SAĞLIĞINIZA DA İYİ GELECEKTİR”

Katırcıbaşı, düzenli cinsel ilişkinin yüksek yoğunluklu bir egzersiz olmasa bile genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzının ödüllendirici parçalarından biri olabileceğini belirterek, “Böylece sizi daha mutlu, daha rahat ve daha az stresli yapabilir. Kısacası sağlıklı bir cinsel yaşam, kalbinize olduğu kadar genel sağlığınıza da iyi gelecektir.” dedi.