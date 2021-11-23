Sağlığı korumanın ve hastalıklardan uzak durmanın anahtarı sağlıklı bir yaşam tarzı sürmektir. Sağlıklı alışkanlıkları yavaş yavaş yaşam tarzınıza eklemek yeterlidir. İşte sağlıklı olmanın 20 yolu.

Birçok insan, sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamanın sürekli sınırlamalar ilgili olduğuna inanır. Ancak, hayatınızda köklü değişiklikler olmadan sağlıklı olmanın birçok yolu var. Onları sadece kısmen takip etseniz bile, sağlık durumunuz ve ruh haliniz çok daha iyi hale gelecektir.

Birçok sağlık sorunu belirli bir yaşam tarzı nedeniyle tetiklenir. Sindirim sistemi bozukluğu olanlar neden fast food yiyemediklerini anlar ve bronşiyal sorunları olan kişilerin teşhis konulduktan sonra sigarayı bırakmaları olasıdır. Ne yazık ki, alışkanlıklarımızın çoğu mevcut hastalıkları şiddetlendirebilir. Ve herkes yağlı yiyeceklerin, alkolün veya tütünün tehlikelerini bilse de, uykusuzluk, sürekli stres veya hareketsiz bir yaşam tarzı genellikle küçük problemler gibi görülür.

Dengesiz beslenme sadece mide-bağırsak sistemini değil tüm vücudu etkiler. Vitaminlerden birinin eksikliği bile ciddi hastalıklara yol açabilir. Alkol ve nikotinin insan vücuduna verdiği zarar uzun zaman önce kanıtlanmıştır, sindirim, solunum, dolaşım ve sinir sistemlerini olumsuz etkilerler. Dinlenme eksikliği bağışıklığı azaltır, hafıza bozukluğuna ve dikkatin dağılmasına neden olur, mevcut hastalıkları şiddetlendirir.

DOĞRU YAŞAM TARZI İÇİN 20 SAĞLIKLI ALIŞKANLIK

Çoğu zaman sağlıklı olmak için dengeli beslenmek, günlük olarak temiz havada biraz fiziksel aktivite yapmak, daha fazla sıvı tüketmek, 7-9 saat uyumak ve stresten uzak durmak yeterlidir.

1. Bol Su İçin

Bir yetişkinin günde yaklaşık 8 bardak sıvıya ihtiyacı vardır. Bu miktar tüm içecekleri ve sıvı yiyecekleri (çorbalar gibi) içerir. Ancak aşırı kafein içeren ağır kahve gibi içecekleri su ile değiştirmek daha iyidir. Uyandıktan hemen sonra bir bardak su içmeye alışmaya çalışın; bu, daha hızlı uyanmanızı ve sindirim sistemini uyandırmanızı sağlar.

2. Kahvaltıyı Atlamayın

Sabahları doyurucu ve dengeli bir kahvaltı, öğle yemeğine kadar size güç sağlayacaktır. Kahve ve kek işe yaramaz, en iyi seçenek süzme peynir veya yumurta, zeytin, tam tahıllar ve meyvelerle iyi bir bir öğün hazırlamaktır.

3. Yeme Alışkanlıklarınızı Gözden Geçirin

Beslenme uzmanları, her öğünü şu şekilde hazırlamayı önerir: Yarım tabak taze sebze, çeyrek tabak garnitür (lapa veya nişastalı sebzeler) ve diğer çeyrek protein (et, süzme peynir, yumurta veya balık). Mümkünse, yemeğin doğal tadına alışmak için şeker ve soslardan uzak durun. Tatlılardan, fast foodlardan ve atıştırmalıklardan vazgeçmeye çalışın, ilk başta zor olacak ancak bir buçuk hafta sonra zararlı yiyecekler için özlem büyük ölçüde azalacak.

4. Zamanında Yiyin

Yatmadan önce en az iki saat yemek yemeden durmaya çalışın. Öğünleri 3-4 saatten fazla ara verilmeyecek şekilde gün boyunca dağıtın. Ancak ilk açlık hissinde, biraz atıştırmalık aldığınızdan emin olun, bu, tam bir öğle veya akşam yemeği sırasında aşırı yeme riskini azaltacaktır.

5. Uyku Yerinizi Düzenleyin

Yatak rahat olmalı ve siz uyurken sırtınızı destekleyecek kadar sağlam olmalıdır. Akşamları yatak odanızı havalandırın. Sokaktan gelen ışık ve sesler engel oluyorsa gece göz maskesi ve kulak tıkacı kullanın.

6. Uyku Sürenizi Ayarlayın

Bir yetişkinin sağlıklı olması için günde en az 7-9 saat uyuması gerekir. İş yoğunluğu nedeniyle bir süre uykusuzluk çekebilir ve örneğin günlerce 20 saat uyanık kalabilirsiniz. Ancak sonunda bu sorunlara ve sağlığın bozulmasına yol açacaktır.

7. Faaliyetlerinizi Değiştirin

En iyi dinlenme, aktivite değişikliğidir. İşiniz el emeği ile bağlantılıysa, eve geldiğinizde dinlenmeye çalışın. Ilık bir banyo yapmak, müzik açmak ve kitap okumak size iyi gelecektir. Ve iş gününüzde bilgisayarda 8 saat geçirdiyseniz, akşamları dikkatinizi ekrandan uzaklaştırmalısınız; yürüyüşe çıkın, egzersiz yapın veya yarın için öğle yemeği pişirin.

8. Mümkün Olduğunca Stresten Kaçının

Hoş olmayan insanlarla iletişim, rahatsız edici işler, kişisel yaşamdaki sorunlar, yaratıcılıkta başarısızlık veya favori etkinlikleri yapamama... Stres kaynaklarından kurtulmak mümkün değilse, uyaranlara nasıl düzgün yanıt verileceğini öğrenmek için bir uzmana danışmak daha iyidir.

9. Fitness Desteği

Fiziksel aktiviteyi günlük rutininize dahil edin. Ağır egzersizler hiç gerekli değildir: Sağlıklı olmak için yarım saat kuvvetli bir tempoda yürümek yeterlidir. Yavaş yavaş asansörleri bırakmaya başlayabilir ve işe giderken iki veya üç durak daha erken inebilirsiniz. Sabahları egzersiz sizi canlandıracak ve akşamları yavaş bir yürüyüş, sağlığınızı ve uykunuzu iyileştirecektir. Günlük planınıza biraz jimnastik de ekleyebilirsiniz. Örneğin, sırt kaslarınızı güçlendirmek için egzersizler yapabilirsiniz.

10. Kilonuzu Normal Sınırlar İçinde Koruyun

Açık bir kilo eksikliğiniz veya fazlalığınız varsa düzeltmeye çalışın. Her ikisi de başta kalp sağlığı olmak üzere genel sağlığı olumsuz etkiler.

11. Günlük Bir Rutin Oluşturun

Bu, zamanınızı, işinizi ve günlük aktivitelerinizi düzenlemenize yardımcı olacaktır. Net bir programla gece geç saatlere kadar oturmayacak, öğünleri veya egzersizleri kaçırmayacaksınız ve ayrıca gerekli dinlenmeyi de vücudunuza sağlayacaksınız.

12. Molalarda Aktif Kalın

Ne kadar sık ayağa ​​kalkarsanız bacaklarınız, sırtınız ve kalbiniz için o kadar iyi olur. Her 20 dakikada bir biraz yürümek ve ısınmak en iyisidir. Ancak saatte bir bile aktif olmak sizi yorgunluktan kurtaracak ve verimliliğinizi geri kazandıracaktır.

13. Kötü Alışkanlıklardan Kurtulun

Bu zordur ve profesyonellere başvurmanız gerekebilir. Ancak alkol, tütün ve diğer zararlı maddeleri bıraktıktan sonra hisseceğiniz genel sağlık hissi, tüm çabalara değer.

14. Gereksiz Risklerden Kaçının ve Güvenlik Önlemlerini Alın

Bisiklet sürerken kask takmak veya bir arabada emniyet kemerini bağlamak kolaydır, ancak ciddi yaralanmaları önlemeye yardımcı olabilir.

15. Hijyeninizi Koruyun

Yemek yemeden önce, tuvaleti kullandıktan sonra veya dışarıda ellerinizi iyice yıkayın. Günlük duş alınmalı ve dişler günde en az iki kez fırçalanmalıdır. Bu basit adımlar sizi birçok bulaşıcı hastalıktan kurtaracaktır.

16. Zaman Ayırın

Tüm bu alışkanlıkları bir kerede edinmeye çalışmanın bir anlamı yok. Yavaş yavaş başlamak daha iyidir, böylece strese neden olmazlar ve hayatınıza sıkıca girerler.

17. Düzenli Kontrollere Gidin

Böylece hastalıkları tedavi etmenin en kolay olduğu zaman içinde fark edebilirsiniz. Bunu yılda en az bir kez yapmak en iyisidir. Birkaç doktoru ziyaret etmek ve her zaman test yaptırmak için yeterli zamanınız yoksa, hastaneye bir ziyarette tam bir muayeneden geçin.

18. Rahatsızlıkları Görmezden Gelmeyin

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, bir doktora danışın, çok kötüleşeceği anı beklemeyin. Uzman olmayan kişilerin hastalığın nedenini belirlemesi olası değildir ve kendi kendinize ilaç tedavisi sorunu daha da kötüleştirebilir.

19. Doktorunuzun Talimatlarına Uyun

İlaç almayı, fizik tedaviyi atlamayın, öngörülen aktivite ve beslenme kurallarına uyun. Reçete edilen tedavinin doğruluğu konusunda şüpheniz varsa, aynı bölümden başka bir doktora başvurun.

20. Yaşam Tarzında Köklü bir Değişiklik Yapmadan Önce Bir Uzmana Danışın

Belki herhangi bir spor sizin için kötü olabilir veya alerji veya mide hastalığı nedeniyle bazı sağlıklı ürünleri tüketemeyebilirsiniz. Vücudunuz hakkında her şeyi bildiğinizden emin değilseniz, doktorunuza danışın.