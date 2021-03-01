Saç sağlığını etkileyen çeşitli faktörler vardır ancak doğal yağlar ve doğru bakım ipuçlarıyla yıpranmayı, kırılmayı, dökülmeyi, kepeği ve birçok farklı sorunu engelleyebilmek mümkün olabilir.

Saç sağlığını etkileyebilecek birçok faktör vardır. Genetiğiniz gibi bazıları kontrolünüz dışındadır ancak yaşam tarzınız ve beslenme tercihleriniz gibi tamamen sizin elinizde olan etkenler de vardır.

Saç dökülmesinin yaygın nedenleri arasında; doğum sonrası saç dökülmesi, polikistik over sendromu gibi hormonal dengesizlikler, tiroid sorunları, stres, yetersiz beslenme, toksin maruziyeti, aşırı kilo kaybı, ciddi hastalık veya enfeksiyonlar (özellikle yüksek ateş söz konusuysa) ve doğum kontrolü için kullanılan ilaçlar bulunur.

Tarihsel olarak bitki özleri, çeşitli medeniyetler tarafından binlerce yıldır güzellik, cilt bakımı ve şifa için kullanılmıştır. Saç büyümesine yardımcı olduğu, saç dökülmesini önlediği, kepek ve kaşıntılı saç derisini tedavi ettiği, saç köklerini güçlendirdiği, saç derisine kan akışını artırdığı, saçı kalınlaştırdığı ve hatta yağlı saçlara yardımcı olduğu özel olarak gösterilen bazı esansiyel yağlar vardır.

Doğal yağlar, saçınızda kullanabileceğiniz en iyi şeydir. Hem saçı hem de saç derisini güçlendiren, onaran ve şekillendiren besinlerle doludurlar. Doğal yağları, sert kimyasallar veya toksik maddeler konusunda endişelenmeden saçınıza uygulayabilirsiniz.

İşte sağlıklı saçlar için 7 doğal yağ.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı saç derinizin en iyi dostudur. Saç diplerinizdeki fazla yağ birikimi, ölü deri hücreleri ve saç ürünleri kalıntısı saç köklerinin açılmasına neden olarak dökülmelere neden olabilir. Çay ağacı yağı düzenli olarak kullanıldığında saç derinizdeki birikimi önlemeye yardımcı olur.

Saç folikülü oluşumu kepeğe neden olabilir ve hatta saç büyüme sürecini yavaşlatabilir. Çay ağacı esansiyel yağı, kafa derisi egzaması ve diğer cilt rahatsızlıklarının tedavisine bile yardımcı olabilir. Güçlü antifungal ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Çay ağacı yağı, 6 aylıktan küçük bebekler için güvenli değildir, yutulması halinde toksiktir, cilt tahrişine neden olabilir. Ayrıca gözlere temastan kaçınılmalıdır.

LAVANTA YAĞI

Araştırmalar, lavanta esansiyel yağının saçların daha dolgun olmasına ve daha hızlı uzamasına yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bir çalışmada, 4 hafta boyunca günde bir kez, toplamda haftada 5 kez topikal olarak lavanta yağı uygulamanın şu sonuçlara ulaştığı bulundu:

- Önemli ölçüde artan saç kökü sayısı

- Artan saç kökü derinliği

- Daha kalın dermal katman

- Azalan inflamatuar hücre sayısı

Lavanta yağı ayrıca saç derinizi ve saç köklerinizi sağlıklı tutmaya ve saç büyümesini engelleyebilecek toksik maddelerden arındırmaya yardımcı olan bir antibakteriyel ve antifungaldir. Ekstra olarak lavanta yağı, kortizol (stres hormonu) seviyelerini düşürmeye yardımcı olan mükemmel bir yatıştırıcı ve uyku yardımcısıdır. Kronik stres ve hormonal dengesizlik daha fazla saç dökülmesine neden olabileceğinden, lavanta yağı kullanımı bunları da önlemeye yardımcı olabilir.

Lavanta yağı, hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır. Ayrıca alerjik reaksiyon yaşarsanız kullanmayı bırakın.

AVOKADO YAĞI

Avokado yağı ince, zayıf veya kırılgan saçlar için harikadır. Avokado yağı, onarıcı ve saç güçlendirici özelliklere sahip, ince saçlar için mucizevi bir yağdır. Avokado yağı; yağ asitleri, antioksidanlar, E vitamini ve proteinlerden oluşur. Tüm bunlar saç sağlığı için temel besinlerdir. İnce saçlar, özellikle fön makinesi ve saç maşası gibi ısıyla şekillendirme araçlarına maruz kaldığında kolayca kırılma eğilimindedir, bu nedenle kırılmayı onarmaya ve saç gövdesini güçlendirmeye yardımcı olan bir yağ eklemek idealdir.

BİBERİYE YAĞI

Biberiye yağı iki kat daha fazla saç uzaması ve daha iyi saç kalınlığı sunar. Biberiye yağı ile bir saç uzatma ilacının karşılaştırıldığı bir çalışmada, biberiyenin 6 aylık kullanımdan sonra saç sayısında önemli bir artışı uyarmada ilaç kadar etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Biberiye, güçlü antifungal, antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklerinden dolayı mükemmel bir kepek yok edicidir. Biberiye yağının 6 yaşından küçük bebekler ve çocuklar için güvenli olmadığı bilinmektedir. Ayrıca hamile ve emziren anneler için önerilmez. Yüksek tansiyonunuz varsa veya epilepsi hastasıysanız biberiye yağını kullanmanız önerilmez. Yutulması halinde toksiktir.

GÜL YAĞI

Gül yağı kuru, hasarlı saçlar için harikadır. Gül yağı, vitamin ve mineraller açısından zengin olduğu bilinen doğal bir antioksidandır. Hızlı bir şekilde emilir ve içeriğindeki besin ögeleriyle saçı güçlendirerek hasarı onarmaya yardımcı olur. Gül yağı, serbest radikallerin neden olabileceği zararları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca saçın yağlı görünmesine neden olmadan nemi hapseder.

BADEM YAĞI

Badem yağı donuk saçlar için harikadır. Badem yağı, yüksek konsantrasyonda proteinler ve A, B, D ve E vitaminleri içerir ve bunların tümü, cansız saçlara parlaklık kazandırmaya yardımcı olur. Aynı zamanda hafif olması onu, uzun süreli parlaklık için harika bir kaynak haline getirir. Ayrıca yumuşatıcı özelliklere sahip olduğu için saçın yumuşaklığını artırarak genel olarak sağlıklı, daha parlak bir görünüm kazandırır.

ARGAN YAĞI

Argan yağı, saçı yumuşatmaya ve elektriklenmeye karşı savaşmaya yardımcı olan derin bakım özellikleriyle dolu olduğu için, herhangi bir saç bakımı rutinine eklemek için mükemmel bir bileşendir. doğrudan saç derisine uygulanabilen argan yağı, saçı besleyen ve güçlendiren yağ asitleri, E vitamini ve antioksidanlardan oluşur. Aynı zamanda hafiftir ve kuru saç üzerinde şekillendirme için olarak kullanılabilir, saça ince bir parlaklık verir ve hacim katar.