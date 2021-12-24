Sağlıklı saçlar için biotin kaynağı 7 süper besin

Belli dönemlerde artan saç dökülmelerinizi vitamin eksikliğine bağlıyor ve takviye almaya başlıyorsanız, çözümü doğal besinlerde bulabilirsiniz.

Saçlarımıza uyguladığımız ısıyla şekillendirme, renklendirme ve kimyasal işlemler sayesinde saç dökülmesi kaçınılmazdır. Ancak saçlarınız normalden daha fazla dökülüyorsa, bunun nedeni mevcut bir biotin eksikliği olabilir. B7 vitamini veya H vitamini olarak da bilinen biotin, yediğiniz yağları, proteinleri ve karbonhidratları enerjiye dönüştürür ve saç sağlığınızı korur.

Saç dökülmesini, kırılgan tırnakları ve cilt elastikiyetini kurtarmak için kahraman içerik olarak lanse edilen bu ürün, güzellik endüstrisinde en çok konuşulan içeriktir. Takviyeler, bir biotin eksikliğini tedavi etmek için ek olarak tüketilebilirken, çeşitli koruyucu madde içeriyor olmaları sizi rahatsız edebilir.

Neyse ki, mutfağınıza hızlıca koşarak ve çok fazla para harcamadan süper zengin biotin kaynaklarına ulaşabilirsiniz. Besinler açısından doğal olarak zengin bir yiyecek yediğinizde, vücudunuz besin değerini emmede daha verimlidir. Doğal besinler mükemmel biotin kaynaklarıdır ve takviyelerdeki yapay bileşenlerden kaynaklanan alerji ve reaksiyon olasılığını ortadan kaldırır. İşte, süper biotin kaynağı olan yiyecekler;

1. YUMURTA SARISI

Fitness yapıyorsanız ve sadece yumurta akı yiyorsanız, artık sarı kısımlarını da omlete dahil etmenin zamanı geldi! Yumurta sarısı, doğal olarak bulunan en yüksek biotin konsantrasyonuna sahip olma eğilimindedir. Parlak bir saç elde etmek için onları diyetinize ekleyin. Bununla birlikte, yumurta akı, biotinin vücutta düzgün bir şekilde emilmesini önleyen bir protein içerir.

2. DARI

Yemeklerde yaygın olarak kullanmayı ihmal ettiğimiz darı, mükemmel bir biotin kaynağıdır. Bu eski tahılın zengin bir besin ve mineral, lif ve amino asit bileşimine sahip olduğu bilinmektedir. Bu süper yiyecek, bazı bölgelerimizin yöresel ekmeklerinde bolca kullanılır.

3. TATLI PATATES

Tatlı patates sadece harika bir tada sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda süper zengin bir biotin kaynağıdır. Yarım fincan pişmiş tatlı patates yemek, paranızı çöpe atmadan size 2,4 mcg biotin verecektir. Tatlı patates ayrıca, kilo vermenize ve metabolizmanızı hızlandırmanıza yardımcı olabilir.

4. KURUYEMİŞ VE TOHUMLAR

Yoğun bir şekilde paketlenmiş besinleri için savunulan kuruyemişler, günlük diyetinizin bir parçası olmalıdır. Çıtır çıtırdırlar ve aynı zamanda biotin açısından zengin olan en sağlıklı atıştırmalıktırlar. Ceviz, yer fıstığı, badem vb. tohumlar kötü saç günlerinizi tersine çevirebilecek iyi biotin kaynaklarıdır.

5. MANTAR

Mantarın ne kadar besleyici olduğunu hemen hemen her seferde belirtiyoruz. Bu son derece besleyici mantarla, biotin açısından zengindir ve pizza veya makarnaların vazgeçilmezidir. Onları doldurun, pişirin veya sote edin: Rapunzel olabilirsiniz.

6. MUZ

Muz karbonhidrat, lif, B vitaminleri, bakır ve potasyum ve biotin gibi mikro besinlerle yüklüdür. Doğal çantalarında mükemmel bir şekilde paketlenmiş olarak gelirler ve işe veya spor salonuna taşınabilirler. Ayrıca, oradaki en besleyici yoğun meyvedir.

7. ISPANAK

Ispanak, çok miktarda demir, vitamin, mineral, lif ve klorofil içerir. Bu sağlıklı yeşil sebze, denizci adam olan Temel Reis için sadece bir enerji güçlendirici değil, aynı zamanda herhangi bir saç takviyesi için en iyi alternatiftir.