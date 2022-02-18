Özellikle salgınla birlikte önemi bir kez daha hatırlanan akciğerlerin sağlıklı tutulması, yaşam tarzında yapılacak küçük değişikliklerle mümkün. İşte güçlü akciğerler için basit alışkanlıklar.

Salgın hepimize çok şey öğretti ama hepimizin bir şekilde en çok hatırladığı şey, akciğerlerimizin ne kadar hassas ve ne kadar önemli olduğu.

Sıklıkla soluduğumuz havadan, tütün dumanından ya da bağışıklığı güçlendirmekten bahsederiz ama konu solunum sistemine geldiğinde en önemli organımıza, akciğerlere bakmayı unuturuz.

İçinde bulunduğumuz grip mevsiminde ve koronavirüs Omicron varyantı çok yaygınken, akciğer sağlığını korumaya özen göstermek son derece önem taşıyor.

GÜÇLÜ AKCİĞERLER İÇİN 5 BASİT ALIŞKANLIK

Akciğerleri sağlıklı tutmak özen ve dikkat gerektirir. Yaşam tarzınızda yapacağınız küçük değişikliklerle akciğerlerinizi sağlıklı tutabilmeniz mümkün.

İşte sağlıklı ve güçlü akciğerler için 5 basit alışkanlık.

Egzersiz Yapın

Düzenli ffiziksel aktivite, genel sağlık için ve akciğer sağlığı için iyidir. Akciğerler göğüsteki kaslara bağlıdır ve iyi çalışabilmeleri için kasların formda tutulması gerekir.

Küçük ve düzenli egzersizler bunu yapmanın en iyi yoludur ve onlara günde 20 dakika ayırmanız yeterli olacaktır. Tempolu yürüyüş, bisiklete binme veya aerobik egzersizler akciğerler için idealdir.

Her gün yapacağınız 20 dakikalık tempolu yürüyüş genel sağlığınızı artırırken aynı zamanda akciğerlerinizin de sağlıklı kalmasını sağlar. Egzersiz yaparken kapalı alandaysanız, odadaki hava kalitesinin kötü olmamasına ve nefes almak için yeterli alana sahip olduğunuzdan emin olun.

Yeterli D Vitamini Alın

Bu vitaminin bağışıklığı, güçlü kemikleri ve aynı zamanda akciğer sağlığını korumak için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çalışmalar, D vitamini eksikliğinin akciğer fonksiyonlarında büyük sorunlara neden olabileceğini ve hatta yapılarını değiştirebileceğini gösteriyor.

Yağlı balık, yumurta sarısı, peynir gibi D vitamini içeren yiyecekleri yemiyorsanız veya takviye almıyorsanız, diyetinizde mutlaka değişiklik yapın. Bir takviye almadan önce mutlaka doktorunuzla konuşun.

Nefes Egzersizleri Yapın

Stres vücudumuzda gerçek bir kaosa neden olabilir ve buna solunum sistemi de dahildir. Derin ve doğru nefes almak stresi kontrol etmenize yardımcı olur ve diyaframdan nefes almak, özellikle koronavirüs veya zatürree gibi bir solunum yolu hastalığını geçiriyorsanız veya atlattıysanız akciğer kapasitesini artırabilir.

Nefes almaya odaklandığınızda ve karın hareketlerinizi kontrol ettiğinizde stres altındaysanız mutlaka sakinleşirsiniz. Ayrıca stresli durumlarda nefes almayı nadiren düşünürüz, ancak kendinizi böyle bir durumda bulduğunuzda pratik yapabilir ve kendinize yardımcı olabilirsiniz.

Yeterli Miktarda Uyuyun

Sağlıklı akciğerler için tam olarak ne kadar uyku gerektiği konusunda henüz kesin bir şey yok, ancak kesin olan şey uyku eksikliğinin genel bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etkisi olmasıdır.

Bunun arkasında tam olarak hangi mekanizma olduğu bilinmiyor, ancak kaliteli uykunun bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere genel sağlık için önemli olduğu biliniyor. Bağışıklık güçlü olmadığında, başta solunum yolu enfeksiyonları olmak üzere çeşitli hastalıkların gelişim riski oldukça artar.

Sağlıksız Alışkanlıklardan Uzak Durun

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürmeye çalışın ve sağlığınız için iyi olmadığını bildiğiniz alışkanlıklardan kaçının. Sigara elbette bunlardan biridir, ancak açık ateşte çok uzun süre kalmak gibi zararlı gazlara maruz kalmak da öyledir. Bunların hepsi akciğer sağlığına zarar veren alışkanlıklardır.

SAĞLIKLI AKCİĞERLER İÇİN 7 BESİN

Akciğer kanseri, modern zamanların en yaygın hastalıklarından biridir. Akciğer kanserine ek olarak, solunum sisteminin en yaygın hastalıklarından bazıları bronşit, astım, kistik fibroz ve pnömonidir. Bu nedenle akciğerleri zararlı etkilerden korumak son derece önemlidir.

Yukarıdaki basit alışkanlıklara ek olarak, bu 7 gıda ile akciğerlerinizi daha sağlıklı tutabilirsiniz.

Muz

Muz, uygun akciğer fonksiyonu için gerekli bir mineral olan potasyum açısından zengindir. Araştırmalara göre, özellikle çocukluk döneminde yeterince potasyum tüketmek akciğer kapasitesini artırmaya yardımcı olmaktadır. Muz tatlıdır ve kalorisi yüksektir, bu nedenle atıştırmalık olarak harikadır ve smoothie'lerde diğer meyvelerle birleştirilebilir. Muzun yanı sıra avokado, kabak ve portakalda da iyi miktarda potasyum bulunur.

Zencefil

Kendi has tadıyla zencefil, tıkanmış hava yollarının temizlenmesinde ve akciğerlerdeki dolaşımın iyileştirilmesinde doğal bir yardımcıdır. Birçok şekilde tüketilebilir. Zencefil çayı içebilir, taze zencefili rendeleyip soğuk algınlığına ve akciğerlerde mukus birikmesine karşı genellikle doğal çare olarak kullanılan balla birlikte yenilebilir.

Koyu Yeşil Sebzeler

Ispanak, lahana ve borkoli gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler iltihap önleyici etkilere sahiptir ve akciğerleri iltihap ve enfeksiyondan koruyabilir. Bu sebzelerde bulunan klorofil kanın akciğerlere akmasına yardımcı olurken, lutein gibi antioksidanlar akciğerleri serbest radikallerden korur. Bu sebzeler en iyi pişmiş halde yenir, ancak 10 dakikadan fazla pişirmemeye özen gösterin.

Patates

Patates, sağlıklı akciğerler için beslenme planınıza mutlaka eklemeniz gereken bir besindir. Antioksidanlar ve karotenoidler açısından zengindir. Ayrıca akciğerleri enfeksiyonlardan koruyan A vitamini ve C vitamini açısından zengindir.

Zeytinyağı

Zeytinyağı da akciğerler üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir. Zeytinyağı, akciğerleri iltihaplanma ve enfeksiyonlardan koruyan antioksidanlar polifenoller ve E vitamini içerir. Araştırmalar, düzenli olarak zeytinyağı tüketenlerin astım riskinin azaldığını gösteriyor.

Sarımsak

Sarımsak, doğal ilaç olarak en ünlü besindir. Antibiyotik özelliklerine sahip bir bileşen olan C ve E vitaminleri, demir, potasyum, sodyum ve allisin açısından zengindir. Akciğerleri hastalıklardan korumak için de harikadır. Vücutta kanserojen maddelerin neden olduğu hasarı hafifletmeye katılan glutatyon üretimini uyaran flavonoidler içerir. Genellikle bronşit gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olmak için kullanılır.

Adaçayı

Sağlıklı akciğerler için verilen mücadelede etkili olan bir diğer besin de adaçayıdır. Bu Akdeniz bitkisi binlerce yıldır birçok rahatsızlığa çare olarak kullanılmıştır ve boğaz ağrısı ve solunum yollarını için harikadır. Adaçayının gücü antioksidan, iltihap önleyici ve antiseptik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bronşit veya hava yollarında tıkanıklık sorununuz varsa doktorunuza danışarak adaçayı çayı içebilirsiniz. 200 ml kaynar suya yarım çay kaşığı adaçayı atıp, 5 dakika demlenmesini beklemeniz yeterli olacaktır.