Sağlıklı ve güçlü saç büyümesi için en iyi 10 meyve

Mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağı olan meyvelerin düzenli olarak tüketimi, saç sağlığı için son derece önemlidir. Saçları güçlendiren ve saç büyümesine yardımcı olan en iyi 10 meyveyi derledik.

Saç koruma ürünleri ve saç bakımının yanı sıra kaliteli besinler ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile saç sağlığınızı güçlendirebilirsiniz. Saç sağlığı için gerekli olan temel besinlerin çoğu sık tüketilen meyvelerde bulunur. Meyveler mükemmel bir A, C, B5, E ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve lif kaynağıdır.

Bazı meyveler saç dökülmesini önlemeye yardımcı olurken, bazıları ise saç büyümesine ve saçı güçlü ve sağlıklı hale getirmeye yardımcı olur.

Saç sağlığını güçlendiren ve saç büyümesine yardımcı olan 10 meyveyi sizler için derledik.

PORTAKAL

Portakallar C vitamini açısından zengindir ve antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. C vitamini eksikliği saç dökülmesine veya hasarına neden olabilir. C vitamini ayrıca saçı güçlendiren kolajen üretiminde çok önemlidir. Düzenli portakal tüketimi saç dökülmelerini önleyebilir.

ŞEFTALİ

Şeftali A vitamini, C vitamini, potasyum, lif ve protein dahil olmak üzere güçlü bir mineral ve vitamin kaynağıdır. Şeftali çiğ veya pişmiş olarak tüketilebilen çok yönlü bir meyvedir. Diyetinize eklemenin birçok yolu vardır. Şeftali özellikle saç derisi sağlığını korumak için önemlidir.

MİSKET LİMONU

Saç bakımı rutininde misket limonu kullanmanın faydaları uzun zamandır bilinmektedir. Misket limonu, mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Saç sağlığını geliştirmede çok önemli olduğu düşünülen bir besindir ve saç büyümesini tetiklediği bilinmektedir.

MUZ

Araştırmalar, muzun saç büyümesine yardımcı olduğunu ve büyümeyi tetikleme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca saç dökülmesini önlediği de bilinmektedir. Saç derisi sağlığını iyileştirdiği bilinen muz, saç kırıklarını önleyen B vitaminleri içerir. Muzların ayrıca güneş hasarı, toz ve kirliliğin neden olduğu saç hasarını yatıştırdığı da bilinmektedir.

ELMA

Elmalar, çeşitli kaliteli besinleri alabileceğiniz en sağlıklı atıştırmalıklardan biridir. Elma, lezzetli olmasının yanı sıra çok çeşitli sağlık yararlarına sahiptir. Elmalar saç köklerinde keratin üretimini artırır ve saçınızı güçlü, pürüzsüz, parlak ve dolgun hale getirir. Elmaları günlük diyetinize dahil etmenin diğer sağlık yararları arasında kolesterol seviyelerini düşürme, reflüyü önleme ve pankreası koruma yer alır.

ÇİLEK

Çilekler mükemmel bir C vitamini kaynağıdır ve saç büyümesine yardımcı olan demir emilimini destekler. Ancak çileği diyetinize dahil etmenin en önemli sağlık yararlarından biri çileklerin saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan B5 vitamini ile dolu olmasıdır. Ayrıca B5 vitamini, saçı onarmak için gereklidir.

AVOKADO

Avokado, düzenli olarak tüketildiğinde saçları besler. Sadece saçı beslemekle kalmaz, aynı zamanda saçı güçlendirir ve büyümesini destekler. Avokado tüketmenin bilinen faydalarından biri saç derisinin sağlığını güçlendirmektir. Avokado 20'ye yakın vitamin ve mineral içerir. Avokado, vitamin ve minerallere (C vitamini, demir ve biotin dahil) ek olarak sağlıklı yağlar da içerir. Avokadodaki besinler saçınızı daha parlak, daha güçlü ve daha yumuşak hale getirir.

ÜZÜM

Siyah üzüm çekirdeğinin antibakteriyel, antioksidan, iltihap önleyici ve kanser önleyici özelliklere sahip OPC'den (oligomerik proantosiyanidinler) oluştuğunu ve ayrıca saç dökülmesini önlediğini biliyor muydunuz? OPC, saç dökülmesine neden olan hormon olan dihidrotestosteron üretimine müdahale ederek saç dökülmesini önler. OPC'nin ayrıca saç folikülü büyümesini uyardığı bilinmektedir.

ANANAS

Yumuşacık ve parlak saçlar arıyorsanız beslenmenize ananas eklemenin tam zamanı. Ananas, saç sağlığı için çok önemli olan B vitamini ve C vitamini ile yüklüdür. Ayrıca, eksikliği saç dökülmesine neden olan kalsiyum açısından da zengindir.

KAYISI

Beslenme uzmanları, temel olarak iki esansiyel yağ asidi içerdiği ve yüksek vitamin içeriği saç büyümesini hızlandırdığı ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olduğu için kayısıları tavsiye eder. Kayısılar saç bakımını ve sağlıklı saç derisini koruyan güçlü besinlerdir. Kayısı özellikle kuru saç ve kepekle mücadelede tavsiye edilir.