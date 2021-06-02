Sağlıklı ve parlayan bir cilt için ev yapımı yüz maskeleri

Sağlıklı ve parlayan bir cilt için ev yapımı yüz maskeleri

Havaların ısınmasıyla birlikte cilt bakımı önde gelen ihtiyaçlar listesinde üst sıralara çıkmaya başladı. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz profesyonel bir bakım sunan yüz maskeleri.

Cildinize profesyonel yardım almadan da bakabilmeniz mümkün. Pürüzsüz, sağlıklı ve parlak bir cilt için bu 7 etkili ev yapımı yüz maskesi ile profesyonel bakım benzeri bir ışıltı elde edebilirsiniz.

Evde kolaylıkla ulaşabileceğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz bu tarifler, profesyonel bir yüz bakımı için yeterli olabilir. Bu özenle seçilmiş yüzde 100 organik kendin yap yüz maskeleri listesi, kolay olan doğal malzemeler içerir. Ayrıca, hazırlık süresi neredeyse sıfırdır.

EV YAPIMI 7 YÜZ MASKESİ

Sağlıklı, parlak ve lekesiz bir cilt için bu ev yapımı yüz maskelerini deneyin. Parlak ve nemli bir cilt için bu basit 7 yüz maskesiyle gününüze devam edebilirsiniz.

Limon - Bal Maskesi

Limonlu yüz maskesi özellikle yağlı ciltler için harikadır. Limon, bal ve yumurtanın sihirli karışımı, en popüler kendin yap yüz maskelerinden biridir.

Malzemeler:

- Bir yemek kaşığı taze limon suyu

- Bir yemek kaşığı bal

- Bir yumurta beyazı

Tarif:

- Eşit miktarda taze sıkılmış limon suyu ve balı karıştırın.

- Bir yumurta beyazı ekleyin ve güzel bir karışım yapın.

- Bu karışımı yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekletin.

- Yüzünüzü suyla yıkayın ve kurulayın.

Her üç bileşenin de cilt üzerinde inanılmaz etkileri olduğu bilinmektedir. Bal, muazzam anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir ve cildinizde pürüzsüz bir doku elde etmenize yardımcı olur. Limon, cildinize sağlıklı ve temiz bir parlaklık veren antioksidanlar ve C Vitamini ile doludur. Yumurta beyazı ise gözenekleri doldurmaya ve cildi sıkı ve lekesiz tutmaya yardımcı olur.

Muzlu Yüz Maskesi

Muz çok yönlü bir meyvedir. Doğal bir nemlendirici olan muz, cildinizi aydınlatabilir ve kaşıntı, kuruluk, lekeler ve kırışıklıklardan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

Malzemeler:

- Bir muz püresi

- İki kaşık süzme yoğurt

- Bir yemek kaşığı bal

Tarif:

- Muz, yoğurt ve baldan pürüzsüz, topaksız bir macun oluşturun.

- Bu kalın macunu yüzünüze uygulayın ve yaklaşık 30 dakika bekletin.

- Soğuk suyla durulayın ve kurulayın.

Bu maskeyi gün aşırı kullanmak cildinizi sağlıklı, parlak ve süper yumuşak hale getirebilirsiniz. Tüm cilt tipleri için uygun olsa da, maske kuru cilt üzerinde son derece iyi sonuçlar verir.

Nane - Zerdeçal Maskesi

Bu ev yapımı nane maskesi, cildinizi adeta yenileyecek ve gençleştirecek. Sakinleştirici nane yaprakları ve yatıştırıcı zerdeçal ezmesi ile yaz sıcağını yenebilirsiniz.

Malzemeler:

- 10-15 nane yaprağı

- Çeyrek yemek kaşığı toz zerdeçal

Tarif:

- Nane yapraklarını öğütün ve zerdeçal tozunu ekleyin.

- Kalın ama akıcı bir macun yapmak için biraz su ekleyin ve yüzünüze uygulayın.

- 10-15 dakika bekletin ve su ile durulayın.

Zerdeçal, bütünsel iyileştirici özellikleri ile bilinen bir baharattır. Akne, kaşıntı veya yağlı cildi kontrol etmeye yardımcı olur ve size parlak bir görünüm kazandırır. Nane ise, ev yapımı yüz maskenizi bir adım öteye taşıyarak size pürüzsüz, parlak bir cilt verir.

Domates Maskesi

Sağlıklı ve parlak bir cilt için bu harika bronzlaşma yüz paketini deneyin. Cildinizi parlak ve kırışıksız tutmak söz konusu olduğunda domates süper bir malzemedir. C vitamini açısından zengin olan domates, donukluğu kontrol etmeye yardımcı olur. Ayrıca siyah noktalara ve aşırı yüz yağına da iyi gelebilir. Berrak, parlak ve pürüzsüz bir cilt istiyorsanız, bu yüz maskesini kullanabilirsiniz.

Malzemeler:

- Bir adet domates püresi

- İki kaşık limon suyu

- Bal

Tarif:

- Bir domatesi püre haline getirin ve iki kaşık taze sıkılmış limon suyu ekleyin.

- Bir tutam bal karıştırın ve ince bir macun yapın.

- Yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve kuruması için 15-20 dakika bekletin.

- Soğuk suyla durulayın ve kurulayın.

Bu ev yapımı domates yüz maskesi ile cilt lekelerinden ve yağlı ciltten kurtulabilirsiniz. Yüzünüzdeki kırışıklıkları, lekeleri, koyu lekeleri ve açık gözenekleri kontrol etmek için harikadır.

Süt - Badem Maskesi

Süt ve badem geleneksel olarak birçok kültürde hem kozmetik hem de tıbbi amaçlar için kullanılmıştır. E vitamini açısından zengin badem, harika bir yaşlanma karşıtı bileşendir. Hem süt hem de badem, akne ve sivilcelerin azaltılmasına yardımcı olur ve çoğu ticari cilt bakım ürününde kullanılır.

Malzemeler:

- 10-12 badem

- 1/3 su bardağı süt

Tarif:

- Bademleri 6-7 saat veya gece boyunca sütte bekletin.

- Bademlerin kabuklarını soyun ve aynı sütü kullanarak kalın bir macun oluşturun.

- Yüzünüze tercihen geceleri hafif bir tabaka uygulayın ve ertesi sabah durulayın.

Işıltılı bir cilt için her gün bu maske ile cildinizi besleyin ve yumuşatın. Bu tarifi haftada üç gün deneyebilir ve birkaç hafta içinde olumlu bir değişiklik gözlemleyebilirsiniz.

Yulaf Maskesi

Yulaf E vitamini açısından zengindir ve önemli terapötik ve kozmetik değere sahiptir. Yulaftaki cilt dostu mikro besinler cildin derin katmanlarına girerek cildi doğal olarak nemlendirir ve gençleştirir. İçlerindeki saponinler ayrıca cildi pürüzsüz ve lekesiz hale getiren bir temizlik maddesi olarak da çalışır.

Malzemeler:

- 1 yemek kaşığı yulaf unu

- İki kaşık bal

Tarif:

- İki kaşık bal ile bir kaşık yulaf ununu karıştırın.

- Bu kalın macunu yüzünüze ve boynunuza uygulayın ve 15-20 dakika dinlendirin.

- Ilık suyla durulayın ve kurulayın.

Bu bal-yulaf karışımı kuru ve tahriş olmuş cilt üzerinde harikalar yaratır. Bal, bu yulaf tarifine mükemmel bir katkı sağlar. Bal anti bakteriyeldir ve antioksidanlarla doludur. Ayrıca cilt pH dengesini korur. Yulafta da bu özelliklerin çoğu mevcuttur ve ikisinin kombinasyonu cilt için mükemmeldir.

Papaya - Bal Maskesi

İşte pul pul dökülen ciltler ve kuru ciltler için mükemmel bir çözüm. Papaya, cildinizin sağlığını artıran A ve C vitaminleri ile güçlü bir şekilde doludur. Ayrıca göz çevresindeki ciltle ilgili sorunları, lekeleri ve koyu lekeleri iyileştirmeye yardımcı olan papain içerir.

Malzemeler:

- 6-10 küp papaya

- Bir çay kaşığı süt

- Bir yemek kaşığı bal

Tarif:

- Papayayı ezin ve tüm malzemeleri karıştırın.

- Pürüzsüz macunu yüzünüze ve boynunuza eşit olarak uygulayın.

- 15-20 dakika sonra ılık su ile durulayın.

Papaya cildi iyice nemlendirir ve besler. Papaya, bal ve sütle karıştırıldığında gözenekleri doldurur ve cildi pürüzsüzleştirir, parlamasını ve yumuşamasını sağlar. Yağlı, kuru veya tahriş olmuş cilt fark etmeksizin papaya, ciltle ilgili farklı sorunları doğal ve kimyasal içermeyen bir şekilde gidermek için farklı şekillerde kullanılabilir.

EV YAPIMI MASKELER HAKKINDA 5 SORU-CEVAP

- Ev yapımı yüz maskeleri ne gibi faydalar sağlar?

Ev yapımı yüz maskeleri genellikle yüzde 100 organiktir ve doğal veya güvenli malzemelerle yapılır. Bu yüz maskeleri genellikle uygun maliyetlidir ve tüm cilt tipleri için kullanılabilir. Bir kuaföre veya güzellik salonuna uğramadan sağlıklı bir cilt ve parlak bir görünüm sağlamaya yardımcı olurlar. Ev yapımı maskelerin hazırlanması ve uygulanması çok kolaydır.

- Ev yapımı yüz maskesini ne sıklıkla kullanmalıyım?

Ev yapımı yüz maskelerini birkaç günde bir kullanmanız önerilir. Bu aynı zamanda hangi bileşenin cildinize iyi geldiğini ve hangilerinin kullanılmaması gerektiğini anlamanıza yardımcı olacaktır.

- Ev yapımı yüz maskeleri uzun süre saklanabilir mi?

Ev yapımı yüz maskeleri genellikle doğada bozulabilen doğal malzemelerle yapılır. Kullanmak istediğiniz her an yeni bir maske hazırlamanız tavsiye edilir. Kısa sürede yapılabildikleri için yeni bir maske hazırlamak zor olmayacaktır.

- Hangi ev yapımı yüz maskesi en iyisidir?

Ev yapımı yüz maskeleri kullanmanın güzelliği, cildiniz için gerçekten işe yarayanları bulana kadar bir servet harcamadan farklı tarifler denemeye devam edebilmenizdir. Ayrıca, bu maskelerin çoğu tüm cilt tipleri üzerinde iyidir, bu nedenle gerçekten kendi tercihlerinize ve içerik seçiminize veya yaşam tarzınıza bağlıdır.

- Bal neden yüze iyi gelir?

Bal, antimikrobiyal ve antienflamatuar özellikler açısından zengindir. Akne, yüzdeki yara izleri ve lekelerin azaltılmasına ve giderilmesine yardımcı olabilir. Bal, diğer birçok malzemeyle gerçekten iyi karışır ve bir yüz maskesi için doğru kıvamı oluşturmaya yardımcı olur. Ayrıca, günlük olarak kullanıldığında cildiniz ve genel sağlığınız üzerinde harikalar yaratır.