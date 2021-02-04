Sağlıksız beslenme kanser riskini artırıyor

4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hakan Akbulut, sigara, alkol ve sağlıksız beslenmenin kanser açısından büyük risk oluşturduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

KANSERSİZ BİR YAŞAM MÜMKÜN

Kanser hastalığıyla mücadelede sigara, alkol ve sağlıksız beslenmeden tamamen uzak durmak önemli bir yer tutuyor. Güneşin zararlı ışınlarından korunma, güvenli su kullanımı ve erken teşhis de önemli. Bunların dışında kanser hastalığının nedenleri, belirtileri ve hastalıktan korunma konusunda bilgi sahibi olmak da oldukça önemli.

Kansersiz bir yaşam ve kanserden korunmak mümkün. Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden tümüyle ve tamamen uzak durulmalı. Sigara dumanı, pasif içici durumundaki bebek ve çocuklar için çok büyük sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmalar, çok az sigara dumanına maruz kalan bebek ve çocukların bile bundan son derece olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığımız sigarayla mücadele konusunda çok önemli çalışmalar yapıyor ve çok önemli projelere imza atıyor. Kanser hastalığından korunma konusunda atılacak ilk ve en önemli adım sigara ve dumanından tümüyle ve tamamen uzak durmaktır. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak çok önemli. Az yağlı, bol lifli beslenme alışkanlığının benimsenmesi, bol miktarda meyve ve sebze tüketilmesi, taze balık ve kuru baklagillerin tüketimi oldukça önemlidir. Yağsız beslenmeye özen gösterilmesi, yemeklerin kızartma veya ızgara yöntemi yerine haşlama veya buharda pişirme yöntemiyle yapılması ve tüketilmesi çok önemlidir. Mangal gibi ateşte pişirme yöntemi tercih edilmemeli, kimyasal koruyuculu hazır ürünler yerine doğal ve taze ürünler tercih edilmelidir. Düzenli olarak süt ve süt ürünleri tüketilmeli. Sağlıksız beslenme alışkanlıklarından uzak durulmalıdır.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Kadınlarda kansere bağlı ölümlerin ilk sırasında yer alan meme kanserinden korunmada erken teşhis çok önemli. Kadınların kendi kendine ’elle meme muayenesi’ yapma alışkanlığı kazanmaları, hayatlarını kurtaracak çok önemli bir adım.

Kanser hastalığı açısından, çevre sağlığı da hayati önem taşıyor. Hava ve deniz kirliliği ile fabrika atıkları kanser hastalığı riskini artırıyor.