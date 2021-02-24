Sağlıksız bir bağırsağın 9 işareti

Vücudun ikinci beyni olduğu söylenen bağırsağın sağlıklı olması metabolizmanın düzgün çalışması açısından oldukça önemlidir ve bazı işaretler bağırsak sağlığınızın iyi durumda olmadığını gösterebilir.

Bağırsağın vücudun ikinci beyni olduğu söylenir ve sağlıksız bir bağırsağa sahipseniz, bu durum tüm vücudunuza zarar verebilir. Gastrointestinal sistemin görevi; yiyecek almak, sindirmek, besinleri emmek ve kalan atıkları atmaktır. Peki, düzgün çalışıp alışmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

Sağlıklı bir bağırsak genellikle düzgün çalıştığında günde iki kez tuvalet ihtiyacı hissettirir. Bu günlük bağırsak hareketlerinde ishal, kabızlık ve gevşek dışkı gibi semptomlar olmamalıdır. Sağlıklı bir bağırsağın diğer belirtileri arasında hemoroid gibi rektal semptomlar ve gaz, şişkinlik ve karın ağrısı gibi karın semptomları bulunmaz.

SAĞLIKSIZ BAĞIRSAĞIN BELİRTİLERİ

Sağlıksız bir bağırsak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere vücuttaki çeşitli semptomlara neden olabilir.

Mide rahatsızlığı: Mide sık sık gaz, şişkinlik, ishal, kabızlık ve karın ağrısı gibi semptomlarla rahatsız oluyorsa, bunlar kalın bağırsakları etkileyen yaygın bir durum olan irritabl bağırsak sendromunun ( IBS ) belirtileri olabilir. Araştırmalar, disbiyoz adı verilen bağırsak bakterilerindeki dengesizliklerin bazı insanlar için IBS'nin gelişiminde rol oynayabileceğini gösteriyor.

Yorgunluk: Araştırmalar, kronik yorgunluk sendromu olan kişilerin mide bağırsak sisteminde bulunan bakteri, mikroorganizma, mantar ve virüslerden oluşan bağırsak mikrobiyomunda dengesizlikler olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar ayrıca yorgunluk yaşayan insanların neredeyse yarısının IBS'ye sahip olduğunu da buldular.

Yiyecek istekleri: Çok fazla şeker yemek bağırsaklarda bol miktarda "kötü" bakteriye ve disbiyoza neden olabilir. Araştırmalar, beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmenin, bağırsak florasını değiştirmekle mümkün olabileceğini gösteriyor.

Sebepsiz kilo değişiklikleri: Araştırmalar, zayıf ve obez insanların bağırsak mikrobiyomlarında farklılıklar bulmuştur. Çalışmalar, yüksek yağ ve rafine karbonhidrat içeren Batı tarzı bir diyetin obezite ile bağlantılı bağırsak bakterilerini teşvik edebileceğini gösteriyor.

Cilt tahrişi: Araştırmalar ayrıca sağlıksız bir bağırsak ile akne, sedef hastalığı ve egzama gibi cilt problemleri arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Çalışmalar, bağırsak mikrobiyomunun cildi karmaşık bağışıklık mekanizmaları yoluyla etkilediğini ve probiyotiklerin ve prebiyotiklerin bağırsağı dengelemeye yardımcı olabileceğini ve böylece bu iltihaplı cilt sorunlarını önleyebileceğini veya tedavi edebileceğini belirtiyor.

Alerjiler: Araştırmalar sağlıksız bir bağırsağın solunum alerjileri, gıda alerjileri ve cilt alerjileri gibi alerjik durumlarda karmaşık bir rol oynayabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bağırsak mikrobiyomu beslenmeyi, cildi ve hatta akciğerleri etkileyebilir.

Otoimmün hastalıklar: Araştırmalar, Bacteroides fragilis adı verilen belirli bir bağırsak bakterisinin romatoid artrit, ülseratif kolit ve multipl skleroz gibi otoimmün hastalıkların başlangıcını tetikleyebilecek bir protein ürettiğini belirtiyor.

Duygudurum sorunları: Bağırsak ve beyin arasında iyi belgelenmiş bir bağlantı vardır ve bağırsakların etkisi ruh halinize de yayılabilir. İncelemeler, merkezi sinir sistemindeki bağırsak rahatsızlıklarının ve iltihaplanmanın potansiyel anksiyete ve depresyon nedenleri olabileceğini ve probiyotiklerin bu durumların tedavisine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Migren: Araştırmalar, bağlantı tamamen net olmasa da, bağırsak-beyin bağlantısının migreni de etkileyebileceğini gösteriyor. İncelemeler, migren ve IBS de dahil olmak üzere bağırsak sağlığıyla ilgili diğer koşullar arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.

BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DENGELEMENİN YOLLARI

Bu çeşitli semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, semptomlarınızın sağlıksız bir bağırsaktan mı yoksa diğer faktörlerden mi kaynaklandığını belirlemek için bir doktor tarafından kontrol edilmeniz en iyisidir.

Bağırsakları iyileştirmenin ilk adımı, rahatsız edici yiyecekleri tespit etmek ve diyetinizden çıkarmaktır. Bağırsakların iç yüzeyini etkileyen yiyecekleri yemeyi bırakırsanız, bu, sindirim sisteminize bir iyileşme şansı verebilir. Ayrıca bağırsak sağlığınızı etkileyen aşırı bakteri büyümesi, mantar veya parazitlerin olup olmadığı belirlenmelidir.

Daha sonra probiyotikler, prebiyotikler, enzimler, glutamin, balık yağı ve daha fazlası dahil olmak üzere bağırsağınızı onarmaya yardımcı olabilecek özel yiyecekler ve takviyeler kullanılmalıdır.

Yaşam tarzı alışkanlıklarınızı ele almak da yardımcı olabilir. Sağlığın diğer yönlerini dengelemek, bağırsaklarınızın en iyi şekilde işlemesini sağlayabilir. Örneğin, uykuda olduğu kadar sindirimde de stres büyük bir rol oynar.