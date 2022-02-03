Sağlıksız yaşam tarzının tetiklediği 5 kanser türü

Beslenme ve yaşam alışkanlıklarınızın kanser riskini artırdığını biliyor muydunuz? İşte, kendinize gereken özeni göstermediğinizde orta çıkabilecek en yaygın kanser türleri…

Kanserin ana nedeni bilinmemekle birlikte, kanıtlar yaşam tarzımızın birçok kanser türünün riskini artırabileceğini göstermektedir. Yetişkinlerdeki kanserlerin yaklaşık yüzde 90'ı çevresel anormallikler ve yaşam tarzıyla ilgilidir. Bunlara sigara içmek, alkol almak, fiziksel hareketsizlik, obezite, stres ve sağlıksız yiyecekler yemek dahildir.

Son yıllarda çevre kirliliği nedeniyle kanser riski de artmıştır. Epstein Barr virüsü (EBV), insan papilloma virüsü (HPV), Hepatit B ve C ve HIV enfeksiyonu da kanser riskini artırıyor. İşte, diyetiniz ve yaşam tarzınızın etken olduğu kanser türleri;

1. MİDE VE KOLON KANSERİ

Mide ve kolon kanserleri de yaşam tarzıyla ilgili kanserler olabilir. Riskleri özellikle sigara ve aşırı işlenmiş gıda tüketimi ile artar. Aşırı tuz tüketimi de riski artırabilir. Benzer şekilde, kırmızı etten zengin diyet veya düşük lifli diyet kolon kanseri riskini artırır.

2. MEME KANSERİ

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Obezite, stres, alkol tüketimi, fiziksel hareketsizlik başlıca risk faktörleri arasındadır. Özellikle genetik olarak gelişebildiği düşünülen meme kanserinde, düzenli kontroller kadar sağlıksız yaşam tarzı tetikleyici olabilir.

3. RAHİM AĞZI KANSERİ

Rahim ağzı kanseri kadınlarda en sık görülen ikinci kanserdir. HPV enfeksiyonu bunun ana nedenlerinden biridir. 9 ila 26 yaş arasındaki kızlar için enfeksiyonunu önlemek için bir aşı da mevcuttur. Samimi hijyen eksikliği de bu kanser türü için bir risk faktörüdür.

4. AKCİĞER KANSERİ

Sigara ve alkol tüketimi akciğer kanserinin başlıca nedenleridir. Veriler, akciğer kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 90'ının tütün tüketimi ile ilgili olduğunu göstermektedir. Birçok çevresel faktör de, başta çevre kirliliği olmak üzere, akciğer kanserine neden olabilir.

5. AĞIZ BOŞLUĞU KANSERİ

Tütün ürünleri tüketimi ağız boşluğu kanserinin en büyük risk faktörüdür. Bunun dışında insan papilloma virüsü (HPV) enfeksiyonu, obezite veya diyetteki beslenme eksiklikleri de bu kanser türünün riskini artırabilir. Bunlar aynı zamanda diğer baş boyun kanserleri için de risk faktörleridir.