Sağlıkta dikkat çeken araştırma! O kişiler daha erken ölüyor... Bakın sebebi neymiş İşveç'te yapılan araştırma kapsamında; "Hastalık hastalığı" olarak da bilinen "hipokondriyazis" tanısı konulmuş kişilerin, diğer insanlara göre daha erken öldüğü ortaya çıktı.

ensonhaber.com

İsveçli bilim insanları sağlık alanında yapılan araştırmalara bir yenisini ekledi.

Bu sefer yapılan araştırma ise dikkati çekti...

İsveç'te yapılan bir araştırmada "hastalık hastalığı" olarak da bilinen "hipokondriyazis" tanısı konmuş 4 bin 19 kişi ile 41 bin 290 insanı verileri incelendi.

Erken ölüyorlar...

Yapılan araştırma sonucunda "hastalık hastası" kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi.

24 yıllık veriler analiz edildi

İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsünden araştırmanın başyazarı Montefiore Tıp Merkezi David Mataix-Cols, "literatürdeki açık bir boşluğu" ele aldıkları söz konusu araştırmayı yaparken binlerce kişiye ait 24 yıllık veriyi analiz ettiklerini söyledi.

Araştırma "JAMA Psychiatry" dergisinde yayımlandı.