Sahur vakti ayran içmenin mucizevi etkileri

Faydaları saymakla bitmeyen ayranı sahur vakti içmek oldukça önemli. Sahur vakti içilen ayran, vücudu yenilemeye yardımcı oluyor ve rahat bir uyku çekmeniz konusunda büyük bir katkı sağlıyor.

11 ayın sultanı Ramazan kapımızı çaldı ve oruçlar tutulmaya, uzun iftar sofraları kurulmaya başlandı.

Ramazan ayında uzun süre oruçlu olduğumuz için vücudun birçok ihtiyacı oluyor ve daha dikkatli beslenmek gerekiyor.

İftar ya da sahur vakti sağlığımızı bozacak yiyecek ve içecekler tüketmek, Ramazan ayında bizi bir hayli zorlayabilir.

Bu nedenle alternatif içecek olarak, sahurda ayran tüketimi öne çıkmaya başladı ve faydaları araştırılmaya başlandı.

Vücuda iyi gelen ayran susuzluk konusunda ise gün boyu sizi destekleyecek ve daha rahat bir gün geçirmenize neden olacak.

Peki, Ayran'ın diğer faydaları nelerdir, ne işe yarar? İşte yanıtı...

SAHUR VAKTİ AYRAN İÇERSEK NE OLUR?

Sahur vakti ayran içmenin en önemli faydası arasında vücudun uzun süre susuz kalmasını engellemesi geliyor. Tüm gün orucu olduğumuz için vücut suya ihtiyaç duyuyor ve bunu ayran sağlıyor.

İçerdiği az orandaki laktik asit sayesinde sinir sistemini yeniler. Sinir sistemi üzerindeki bu olumlu etki rahat bir uyku çekmenize olanak sağlar.

Rahat bir uyku çekmek ise daha dinç ve verimli bir güne başlamanın en büyük anahtarıdır ve bu yüzden önemlidir.

Sindirim sisteminin çalışmasını destekleyen ayran, mide ve bağırsak fonksiyonlarını güçlendirir. Bu nedenle sahurda bir bardak ayran içmeden yatmak doğru olmayabilir.

Deforma olmuş hücrelerin yenilenmesine katkı sağlıyor ve bağırsak florasını artırıyor. Bu durum ise gün içinde sindirim sisteminde kalan atıkların idrar yoluyla çıkmasına olanak sağlıyor.

Açlık ve susuzluğa karşı gelişen baş ağrısına iyi geliyor. Uzun süre oruç tuttuğumuz düşünüldüğünde baş ağrısı kaçınılmaz olabilir.