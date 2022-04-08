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    Sahurda ananas yemek bakın ne işe yarıyor

    Sahurda meyve yemek uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilir. Ancak hangi meyveyi seçtiğiniz de kritik bir konu. İşte sahur öğününüze ananas eklemenin vücudunuza sağladığı inanılmaz etkiler...
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 21:45
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    Sahurda ananas yemek bakın ne işe yarıyor

    Sahurda ne yenmeli sorusu her yıl Ramazan ayında tekrar gündeme gelir. Uzun süre susuz ve aç kalmak vücudu halsiz ve yorgun bırakacağından sahurda beslenmenin bazı ipuçlarıyla saatler daha kolay geçirilebilir.

    Uzmanlar beslenme konusunda su tüketimi ve dengeli gıdalara yer verilmesini tavsiye ediyor.

    Ramazan'da günlük iki öğüne düşen yemek düzeniyle birlikte sindirim sisteminin çalışma şekli değişiyor.

    Kabızlık, şişkinlik, hazımsızlık ve gaz problemlerini önlemek için bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlyan meyve tüketimi ise bu noktada önemli.

    Sahurda hangi meyve tercih edilmeli sorusuna ise son günlerdeki popüler cevaplardan biri "ananas"

    İşte sahurda ananas yemenin vücuda sağladığı faydalar...

    Sahurda ananas yemek için 5 neden

    Tropikal bir meyve olan ananas, içeriğindeki bromelain enzimi sayesinde proteinlerin kolay parçalanmasını sağlar, sindirimi kolaylaştırır.

    C vitamini bakımından zengin olan ananastan sahurda bir iki dilim tüketmek sonraki gün bedenin virüslere karşı daha dirençli olmasını destekler.

    Ayrıca açlık ve susuzluğa bağlı oluşan ağız kokusu probleminin önüne geçer. Özellikle mide asidine karıştığından ağza gelen nefesin kötü kokmasının engeller.

    Vücudun kan basıncını dengeleyerek ertesi gün için yaşanma ihtimali olan yüksek tansiyonun riskini azaltır.

    Öte yandan Ramazan ayında kilo kontrolünü sağlamak isteyenler için yağ yakımını hızlandırarak vücuda sağlıklı besinlerin emilimini destekler.

    Sahurda ananas yemek bakın ne işe yarıyor #1


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