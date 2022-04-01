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    Sahurda bunu içmeden uyumayın! Gün boyunca etkili...

    Vücudu oruca hazırlamak için sahurda tükettiğiniz yiyeceklerin ve içeceklerin büyük rolü var. Sahurda ayran içmek de günü kolay geçirmeniz için iyi bir seçenektir.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 21:44
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    Sahurda bunu içmeden uyumayın! Gün boyunca etkili...

    İslam alemi, Ramazan ayının ilk orucu için bu gece sahura kalkıyor...

    Sahurda neler tüketilmeli sorusuna yanıt aranırken uzmanlar vücudu sağlıklı tutmak için protein ve prebiyotik açısından zengin besinlerin sofrada olmasına dikkat çekiyor.

    Vücudun ortalama 15 saat aç ve susuz kalması sonucunda rahatsızlık yaşamak istemeyenler sahurda beslenmelerine özellikle dikkat ediyor.

    Bu noktada yumurta, peynir, zeytin, hurma gibi gıdalar tercih edilirken, ayran da bu listede yer alması gereken içecekler arasında.

    Çay ve kahve gibi kafein içerikli içecekler yerine yoğurdun zengin besin değerlerinden faydalanmak gün boyu daha zinde kalmanıza yardımcı olacaktır.

    İşte sahurda ayran içmenin faydaları...

    SAHUR SOFRASINDAN AYRANI EKSİK ETMEYİN

    Yoğurttan elde edilen ve içeriğinde sodyum, protein, potasyum, folate, tiamin, A, B, C, E, K ve B12 gibi güçlü mineral ve vitamin barındırdığından vücudun enerji depoları için fayda sağlar.

    Özellikle kabızlık sorunu yaşayanlar için sindirim sistemini destekleyici olan ayranın tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

    Ayran, içerdiği az orandaki laktik asit sayesinde sinir sistemini yeniler. Rahat bir uykuya zemin hazırlar.

    Mineral değerlerini yükselmek için ayranı maden suyu ile karıştırarak da tüketebilirsiniz.

    Öte yandan gaz sancılarını hafifletmede ayran sağlıklı bir düzenleyicidir.

    Gün boyu kemik ve kasların ihtiyacı olan kalsiyumu sağlayarak yorgun ve halsiz hissedilmesini de önler.

    Sahurda bunu içmeden uyumayın! Gün boyunca etkili... #1


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