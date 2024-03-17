Sahurda doğru beslenin, iftara kadar dinç kalın! Bu besinler masanızdan eksik olmasın Sahurda doğur beslenmek ve doğru besinleri tüketmek iftara kadar hem dinç kalmanıza yardımcı olacak hem de midenizi koruyacak.

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Sahurda tok tutan besinler, oruç tutan kişilerin gün boyunca enerji seviyelerini korumalarına ve açlık hissini azaltmalarına yardımcı olabilir.

İşte sahurda tok tutan bazı besinler:

Yulaf Ezmesi:

Lif açısından zengin olan yulaf ezmesi sindirimi yavaşlatır, tokluk hissi sağlar ve enerji seviyelerini stabil tutar.

Yumurta:

Protein bakımından zengin olan yumurta, tokluk hissini artırır ve kasların korunmasına yardımcı olur.

Somon Balığı:

Omega-3 yağ asitleri içeren somon balığı, tokluk hissini artırır ve sağlıklı yağlar sağlar.

Yoğurt:

Protein ve probiyotik bakımından zengin olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır ve tokluk hissini uzatır.

Tam Buğday Ekmeği:

Lif bakımından zengin olan tam buğday ekmeği sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissini uzatır.

Avokado:

Sağlıklı yağlar içeren avokado, tokluk hissini artırır ve sindirimi destekler.

Badem:

Protein ve sağlıklı yağlar içeren badem, tokluk hissini artırır ve enerji seviyelerini korur.

Meyveler:

Lif açısından zengin olan meyveler, sindirimi yavaşlatır ve tokluk hissini uzatır. Özellikle elma, armut, ve çilek gibi meyveler tercih edilebilir.

Yeşil Yapraklı Sebzeler:

Ispanak, marul, ve pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, lif içerikleriyle tokluk hissini artırır ve sindirimi destekler.

Fındık Ezmesi:

Protein ve sağlıklı yağlar içeren fındık ezmesi, tokluk hissini artırır ve enerji seviyelerini stabil tutar.

Sahurda bu besinleri tercih etmek, gün boyunca enerjinizi korumanıza ve açlık hissini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Ancak unutmayın ki herkesin vücut yapısı ve ihtiyaçları farklıdır, bu yüzden en uygun besinleri bulmak kişisel deneme ve yanılma süreci gerektirebilir.

Ayrıca su tüketimini de unutmamak önemlidir, su tokluk hissiyatını artırabilir ve vücudu nemli tutarak susuzluğu önleyebilir.