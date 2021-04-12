Sahurda kaçınılması gereken 3 besin grubu

Sahurda yenilen bazı gıdalar sağlığınızın bozulmasına ve susuz kalmanıza neden olabilir ve günün geri kalanında sizi rahatsız edebilir. İşte sahurda kaçınmanız gereken 3 besin grubu.

Sahurun amacı, sizi gün içinde tok tutacak kadar besleyici ve doyurucu bir yemek yemek ve yeterli sıvı almaktır. Bu nedenle ne yiyeceğinizi anlamak ve seçenekler arasında akıllıca seçim yapmak önemlidir.

Yoğun bir şekilde detoks yaptığı için bir ay oruç tutmak vücut için son derece faydalı olabilir. Ancak bazen insanlar, açlık isteklerini karşılamak için yüksek kalorili ve sağlıksız yiyecekleri tercih ederler. Bu tür besinler, istekleri daha da yoğunlaştırır. Bu noktada, sindirimi zor bir yemek yemek sağlığınızın bozulmasına neden olabilir ve günün geri kalanında sizi rahatsız edebilir.

Sahur için yedikleriniz sizi günün geri kalanında hazırlar ve iyi seçimler yapmak kan şekeri düşüşlerini, enerji düşüşlerini, ruh hali değişimlerini ve baş ağrılarını/migreni önlemeye yardımcı olabilir. Sahur için kesin olarak katı ve hızlı kurallar yoktur, hepimiz farklıyız, hepimizin farklı ihtiyaçları, damakları ve zevkleri var. Ancak bazı besinlerden genel olarak uzak durmak iyi bir fikir olabilir.

İşte sahurda yememeniz gereken besinler.

KAFEİNLİ VEYA GAZLI İÇECEKLER

Gazlı içecekler tüketmek obezite riskini artırabilir ve özellikle sindirmek için zamanınız olmadığında vücudunuzdaki asitliği tetikleyebilir. Bu tüm gün boyunca susuz kalabileceğiniz anlamına gelir. Kafein de vücuttan su atımına yardımcı olan besinlerdendir. Bu yüzden gün boyu su özlemini devam ettiren bir şeydir. Sahurda alınan kafein, orucun ilk birkaç saatinde çok fazla idrara çıkmanıza ve günün geri kalanında susuz kalmanıza neden olur. Ayrıca uykusuzluğu da tetikleyebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca gazlı içeceklerden ve kafeinden uzak durun.





KIZARMIŞ YİYECEKLER

Kızartılmış yiyecekler reflüye neden olacağı gibi bunu yanı sıra size temel besinleri vermez ve verdiği tek şey yüksek kaloridir. Bu nedenle, kızarmış yiyecekleri listenin dışında tutun. Kızarmış yiyeceklerin ayrıca yağ içeriği yüksektir, bu da sizi susuz bırakacağı anlamına gelir. Bu tür besinler sindirim sisteminin daha fazla çalışmasına ve vücudun daha kolay yorulmasına neden olacaktır. Oruç tutarken vücut daha hafif çalışmak ister. Sadece sahurda değil, iftarda da kızarmış yiyecekleri tüketmemeye özen gösterin.





BASİT KARBONHİDRATLAR

Beyaz ekmek, şeker ve tatlılar gibi basit karbonhidratlar sahur için iyi bir fikir değildir. Anlık enerji dalgalanmaları için çok iyidirler ancak çabuk sindirilirler. Vücuda çok yüksek enerji verirler ve bu yüzden sindirildikten hemen sonra daha fazla yemek istersiniz. Bazı basit karbonhidrat örnekleri arasında beyaz un, beyaz ekmek, makarna ve pirinç sayılabilir.

Tatlılar da basit karbonhidratlar arasında sayılabilir. En basit haliyle şeker içerirler, sindirilmelerinin çok kolay olduğu ve uzun vadede işe yaramayacakları anlamına gelir. Tatlıların ayrıca çok yüksek bir glisemik indeksi vardır, yani kan şekerinizi çok hızlı bir şekilde artırabilir. Bu hızlı şeker artışından sonra kan şekeri normal seviyeye geri döner dönmez, güçlü yemek isteklerini tetikler. Bu nedenle sahurda tatlı yemek iyi bir fikir değildir.





SAHURDA NE YENİR?

Günün ilerleyen saatlerinde acıkabileceğiniz ve susayabileceğiniz için sahuru atlamak akıllıca değildir. Sahur çok önemlidir ancak ölçülü yemeye dikkat edilmelidir. Bu, sıvı bakımından zengin yiyecekleri iyi bir seçim haline getirir. Bol sıvı içtikten sonra, lifli veya tam tahıllı, sindirime yardımcı olabilecek ve sizi tok tutabilecek yiyecekler yiyin.

Protein, vücut tarafından kolaylıkla sindirilebilen ve aynı zamanda güç sağlamada yararlı olan bir mikro besindir. Bağışıklığı güçlendirdiği de bilinmektedir. Proteinlerin haricinde sahurda, doğru sindirim ve tokluk için lif yönünden zengin yiyeceklere de yer vermelisiniz. Lif açısından zengin besinler sadece sindirim sisteminizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda vücudunuzu gün boyu serin tutacaktır. Diyetinize lif eklemek için şeftali, elma, brokoli, barbunya, nohut, kinoa, yulaf vb. yiyebilirsiniz.

Yüksek lifli tahıllar, kalsiyum ve B vitamini sağlamak için sütle birlikte tüketilebilir. Pirinç tercih ediyorsanız, pilav yemek yerine meyveli sütlaç yemeyi deneyin çünkü pilav sizi susatabilir. Tahıllar veya meyvelerle birlikte yoğurdu da tercih edebilirsiniz. Tam buğday ekmeği, size lif sağlayabilen bir tam tahıl seçeneğidir. Ancak, gün boyunca susamanıza neden olabileceğinden, peynir veya et gibi çok tuzlu besinlerle birlikte tüketmemeye dikkat edin. Bunun yerine, ilave tuz içermeyen yiyecekler kullanın.