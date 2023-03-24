Sahurda sofranızdan eksik etmeyin! Canan Karatay öneriyor: Günde 2 tane yerseniz… Sağlıklı beslenme ile ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, Ramazan sofraları için süper besinini açıkladı. Uzman ismin de önerdiği bu besini her sahurda 2 tane tüketirseniz…

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, gün boyu bir şey yiyip içmedikleri için sahur ve iftarda sağlıklı beslenmenin yollarını arıyor.

Uzmanlar da her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin ve orucu kolaylaştırmak için uzak durulması gereken besinleri açıklıyor.

Sağlıklı beslenme üzerine açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Prof Dr. Canan Karatay da Ramazan ayı için süper besinini açıkladı.

Vücuda inanılmaz etkileri olduğu bilinen bu besinin günde 2 tane tüketilmesini tavsiye ediyor. İşte o mucizevi besin…

Canan Karatay'ın süper besini!

Canan Karatay, daha önceki açıklamalarında da yumurtanın faydalarından bahsediyordu. Ramazan ayında yumurta yemenin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Özellikle haşlanmış yumurtanın birçok hastalığa kalkan oluşturduğunu söyledi. Ayrıca yenilen yumurtanın haşlanma süresi ve derecesi de büyük önem taşıyor.

Haşlanma derecesi önemli!

Canan Karatay, yüksek oranda kalsiyum ve protein barındıran yumurtanın orta miktarda haşlanması gerektiğini belirtti. Karatay, sağlıklı yaşamın sırrı olarak yumurtayı işaret etti.

“Sahurda 2 tane yumurta yenmeli…”

Canan Karatay, sahurda yumurta tüketmenin önemli olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Sahurda yumurta yemeli. Süper bir besindir. Omlet yapıldığında ya da tereyağına kırıldığında, menemen yapıldığında güçlü ve gerçek bir besindir. Bütün günün enerjisini, minerallerini, yağlarını sağlayabilir. Yağsız protein hiçbir işe yaramaz. Onun için bol tereyağlı yumurtayı öneriyorum. Kolesterolümü yükseltir diye korkmayın. Çünkü yumurtanın sarısındaki kolesterol hiçbir zaman kana geçip kolesterolü yükseltmez."

Yumurtanın faydaları

· Kemikleri güçlendirir

· Kandaki demir miktarını düzenler

· Kilo vermeye yardımcı olur

· Kolesterolü düşürür

· Beyin sağlığına katkı sağlar

· Göz hastalıklarından korur

· Saçları ve tırnakları güçlendirir

· Bağışıklık sistemini güçlendirir

· Haşlanmış yumurta mineral bakımından zengindir