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Sakarya'da 110 yaşında koronavirüsü yendi
Sakarya Hendek İlçe Devlet Hastanesinde koronavirüsü yenen 110 yaşındaki Hamide Ay, alkışlarla taburcu oldu.
- İHA
- 29.10.2020 - 14:23
Sakarya'da, yaklaşık 10 gün önce bazı şikayetler ile Hendek İlçe Devlet Hastanesine başvuran Sami Ay isimli vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı.
OĞLUNDAN BULAŞTI
Testi pozitif çıkan Sami Ay’ın, birlikte yaşadığı 110 yaşındaki annesi Hamide Ay’a da koronavirüs testi yapıldı.
Test sonucu pozitif çıkan 110 yaşındaki kadın, Hendek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TABURCU OLDU
10 gün süren tedavisi sonrasında koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan 110 yaşındaki Ay, hastane çalışanları tarafından alkışlar ile uğurlandı.
110 yaşında koronavirüsü yendi VİDEO