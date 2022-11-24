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    Sakın çöpe atmayın! Fındık kabuğunda öyle büyük bir sır var ki...

    Fındığın faydalarından yararlanmak için evimizden eksik etmeyiz ve sıklıkla tüketiriz. Kabuklarını ise işe yaramadığını düşünüp, çöpe atarız. Ancak kabukları, fındıktan bile daha faydalı!
    • 24.11.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 12:25
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    Sakın çöpe atmayın! Fındık kabuğunda öyle büyük bir sır var ki...

    Sağlıklı besinler tüketmek vücudumuz için yapacağımız en büyük iyilikler arasında yer alıyor. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur lafı da buradan geliyor.

    Egzersizler ve sağlıklı besinler sayesinde, kişi hem dinç hem de yaşından daha genç hissedebilir. Güne daha enerjik başlar.

    Sabahları uyanmak işkence olmaz ve yoğun gün genelini, daha kolay atlatabilirsiniz. Hatta işe ya da okula giderken, yanınıza ceviz ve fındık gibi alternatifler alabilirsiniz.

    Bu kuruyemişler, küçük olmalarına rağmen büyük faydaları ile ön plana çıkıyor.Gün içinde bize tokluk ve rahatlık hissi veriyor.

    Özellikle fındık herkesin sevdiği hem günlük tükettiği hem de tatlıların içerisinde kullandığı bir kuruyemiş olarak parlıyor.

    Beyin sağlığını ve kemikleri koruyan fındık, akşamları çayın yanına da çok yakışır ve sohbeti koyulaştırır. Bol bol yememiz de gerekli.

    Ancak fındığın kabuklarını çöpe atmadan önce bir kez daha düşünün deriz!

    Çünkü fındığın kabukları en az fındık kadar faydalı.. İnanması güç olabilir ama bazı insanlar fındığın kabuklarından sıklıkla yararlanıyor.

    Fındık kadar faydalı olan fındık kabuklarının içeriğine birlikte bakalım, mucizelerine hakim olalım.

    Fındık kabuğunun etkileri

    Fındık kabuğu kanserli hücrelerin oluşumunun önüne geçen Paclitaxel ve diğer taxanes türevleri barındırır. Çağımız hastalığı olan kanserden kurtulmanın sırrı aslında fındık kabuğunda. Fındık kabuğunun içerisindeki  bu maddeler, kanser ilaçlarına ham madde olarak ilave ediliyor.

    Erken yaşlanmayı da önleyen fındık kabuğu A ve C vitaminlerini de bünyesinde barındırıyor. Özellike erken yaşlanmaktan korkan kadınların, acilen fındık kabuğuna yönelmesi gerekiyor.

    Sakın çöpe atmayın! Fındık kabuğunda öyle büyük bir sır var ki... #1

    Bu arada fındık kabuğu, cilt bakım ürünlerinde de kullanıyor. Sağlıklı ve güzel bir cildin yolu yine fındık kabuğundan geçiyor.

    Fındık kabuğu kaynatılarak tüketildiğinde; bağırsakları rahatlatıyor ve bağırsak florasını koruyor. Aynı zamanda da yüksek antioksidan sağlayarak, kanı zararlı maddelerden arındırıyor.

    Sakın çöpe atmayın! Fındık kabuğunda öyle büyük bir sır var ki... #2

    Ayrıca fındık kabuğu, kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor. En az fındık hatta fındıktan bile daha faydalı diyebiliriz.


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