Sakın çöpe atmayın! Kepeklenen karpuzu böyle değerlendirin...

Yaz aylarının en sevilen meyvesi karpuz, tezgahlarda yerini aldı. Ancak iyi karpuzu seçmek, gerçekten de ustalık istiyor. Peki kepeklenen karpuzdan ne yapılır? İşte değerlenmenin en iyi yolu.

Sıcak havalarda en çok tercih edilen meyve olan karpuz, hem damakları şenlendiriyor, hem de ferahlık sağlıyor.

Tatlı ve sulu bir karpuzu seçmek, her zaman kolay olmayabiliyor.

Yazın vücudun su kaybını önleyen karpuz tüketmenin faydaları ise, böbreklere, kalbe, cilde, damar tıkanıklığına iyi gelmesi olarak sıralanıyor.

Peki bir iştahla ve özenerek aldığınız karpuz, kepeli ve hoş olmayan bir görüntüde çıkarsa ne yapmalısınız? Çoğumuz bozulduğunu düşünerek çöpe atmayı aklından geçiriyor...

İşte kepekli görünen karpuzu değerlendirmenin en güzel yolunu anlatıyoruz...

Karpuz soda kokteyli

Arzunuza göre karpuz miktarını ayarlayıp içerisinde maden suyu dökerek hem nefis hem de serinletici bir içecek hazırlayabilirsiniz.

Ortalama 3-4 dilim karpuz ve 1 şişe soda ile birlikte taze nane ile lezzetlendirerek yapabileceğiniz karpuz kokteyli, sıcak havalarda vazgeçilmeziniz olacak.

Maden suyu yerine buz da tercih ederek blendırdan geçirebilir, frozen olarak tüketebilirsiniz.

İsteğe göre limon ve bal da ekleyebilirsiniz.