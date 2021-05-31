Sakın çöpe atmayın: Kiraz sapının faydaları nelerdir?

Yaz aylarının gelmesiyle tezgahlarda yerini alan kirazın, kendisi kadar sapları da fayda dolu. Ödem attırıcı özelliği ile bilinen kiraz sapının faydaları nelerdir, nasıl tüketilir? İşte detaylar...

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden biri olan kirazın, taze olarak tüketildiğinde sağlığa birçok faydası bulunmasının yanı sıra, sapları ile hazırlanan infüzyon ve çaylar da birçok şekilde metabolizmayı destekliyor.

Evde tükettiğiniz kirazların saplarını saklayıp kurutarak kendi kiraz sapı çayınızı hazırlayabileceğiniz gibi, aktarlarda satılan kiraz saplarından ya da bazı markaların hazır çay şeklinde hazırlayıp piyasaya sunduğu kiraz sapı karışımlarından da faydalanmanız mümkün.

Peki kiraz sapının faydaları nelerdir? Kiraz sapı çayı nasıl yapılır? İşte kiraz sapı hakkında bilmeniz gerekenler...

KİRAZ SAPININ FAYDALARI

Kiraz sapı çayı metabolizmanın çalışma hızını artırır. Bu da daha kolay bir şekilde yağ yakmak demektir. Ayrıca ödem atmanızı da destekler ve vücudunuzdaki mevcut şişlikleri zamanla yok eder. Her gün düzenli olarak bir fincan kiraz sağı çayı içerek zayıflamanıza yardımcı olabilirsiniz.

Kiraz sapı antioksidan özellikte bir bitkidir. Sindirim sisteminizi düzenler ve yemeklerden sonra hazımsızlık sorunu yaşamanızı engeller.

Böbreklerinizin sağlıklı bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Taş ve kum oluşunu engeller.

Kolesterolü ve kan şekerini dengeler.

Ürik asit ve üratların vücuttan atılmasını kolaylaştırır. Bu sayede romatizma ve gut rahatsızlıklarının ortaya çıkardığı etkileri hafifletir.

Eğer günlük aşırı ilaç tüketiminiz varsa kiraz sapı çayı içmeniz tavsiye edilmektedir. Bu sayede karaciğerde meydana gelen yük hafifletilmiş olacaktır.

Sigara tüketiyorsanız kiraz sapı çayı içmeniz tavsiye edilir. Vücuttaki nikotin miktarını ve etkilerini azaltır.

Sakinleştirici etkisi vardır.

Susuzluğu giderir. Özellikle Ramazan aylarında sahurda tüketilmesi durumunda gün içerisinde su ihtiyacını azaltacaktır.

Prostat şikâyeti olanların tüketilmesi tavsiye edilir.

Kabızlık sorunu varsa giderir. Bağırsakları çalıştırır ve sindirimi kolaylaştırır.

Regl sancılarına iyi gelir. Krampları ve ağrıları hafifletir. Adet söktürücü etkisi vardır.

Vücutta bulunan kanı temizler ve anemi riskini düşürür.

KİRAZ SAPI NASIL TÜKETİLİR?

Basitçe kirazların saplarını ayıkladıktan sonra bir kaba alın, bir süre suda bekletip temizledikten sonra iyice kurulayın ve sapları temiz bir yüzeye veya tepsiye serin.

Güneş almayan bir yerde üç ya da dört gün bekleyen kiraz sapları kuruyacak ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Aromatik etkisini ortaya çıkarmak için, kiraz saplarını güçlü bir öğütücüden geçirmeyi de deneyebilirsiniz.

KİRAZ SAPI ÇAYI TARİFİ

Kiraz sapı çayı yapmak için yapılması gereken bir miktar kiraz satın alınıp yaprakları ayrılmalı ve bu yapraklar kurutulmalıdır ya da doğrudan kurutulmuş kiraz sapı alınmalıdır.

Çayı demlemek için, 1-2 kaşık kurutulmuş kiraz sapı 5-10 dakika kaynatılmış 500 ml suya eklenir. Kiraz sapı çayı, vücuttaki toksinlerin daha iyi atılmasını sağlamak için ya her sabah ve akşam ya da yemek aralarında içilmelidir.



