Sakın denemeyin! Burun karıştırmanın zararları bitmiyor...

Burun karıştırma gibi alışkanlıklar, enfeksiyon riskini artırabiliyor.
Bu enfeksiyonların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülüyor.
Konuya ilişkin bir araştırma ortaya konuldu.
Alzheimer hastalığına dikkat
NTV’nin aktarımına göre; burun karıştırmak Alzheimer hastalığını tetikliyor.
Hastalığın ilerlemesine neden olan faktörü açıklayan araştırmacılar, patojenlerin beyinde beta-amiloid üretimini tetikleyerek Alzheimer ile ilişkili nöroinflamasyona katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.
Burun hijyenini korumak önemli
Patojenler; virüs, mantar ve bakteriler gibi burun dokularında kalıcı hasar oluşturuyor.
Böylelikle beyne ulaşarak birçok hastalığın ilerlemesine neden oluyor.
Bu araştırmayla birlikte, burun hijyenini korumanın önemi bir daha gözler önüne serildi.
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