Sakın denemeyin! Burun karıştırmanın zararları bitmiyor... Sağlık alanında yapılan araştırmaya göre, burun karıştırmanın alışkanlık haline getirilmesi durumunda, Alzheimer hastalığının tetiklenebileceği belirtildi.

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Burun karıştırma gibi alışkanlıklar, enfeksiyon riskini artırabiliyor.

Bu enfeksiyonların uzun vadede beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabileceği düşünülüyor.

Konuya ilişkin bir araştırma ortaya konuldu.

Alzheimer hastalığına dikkat

NTV’nin aktarımına göre; burun karıştırmak Alzheimer hastalığını tetikliyor.

Hastalığın ilerlemesine neden olan faktörü açıklayan araştırmacılar, patojenlerin beyinde beta-amiloid üretimini tetikleyerek Alzheimer ile ilişkili nöroinflamasyona katkıda bulunabileceğini öne sürüyor.

Burun hijyenini korumak önemli

Patojenler; virüs, mantar ve bakteriler gibi burun dokularında kalıcı hasar oluşturuyor.

Böylelikle beyne ulaşarak birçok hastalığın ilerlemesine neden oluyor.

Bu araştırmayla birlikte, burun hijyenini korumanın önemi bir daha gözler önüne serildi.