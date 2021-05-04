Sakinleşmek için 1 bardak: Yasemin çayının faydaları

Stresi, kaygıyı, depresyonu azaltmak, rahat bir uyku çekmek için son zamanların favorisi: Yasemin çayı.. Peki yasemin çayının faydaları nelerdir? İşte merak edilenler..

Yasemin çayı, halk arasında genellikle stresi alıp, sakinleştirmesi ile ünlüdür. Bu özelliği en çok bilinen özelliğidir. Ancak bunların yanı sıra sayısız faydası da vardır yasemin çayının.

Yasemin çayı, kardiyovasküler sorunlarımızın çözümüne yardım eder, sindirim sistemimizi rahatlatır ve bağırsaklarımızı çalıştırır. Bunların yanı sıra yasemin çayı, kalp hastalığını, diyabeti ve bazı kanser çeşitlerini önleme özelliğine sahiptir.

Ana vatanı Himalayalar olan yasemin bitkisi, narin ve gizemli bir çiçektir. Nemli toprağı ve sıcağı seven çiçekli bitkinin kokusu herkesi etkileyebilecek özelliktedir.

YASEMİN ÇAYININ FAYDALARI

Sakinleştirici ve yatıştırıcı özellikleri bilinen yasemin çayı, stresi azaltır. Özellikle de sıcak suda yaydığı koku ile beyinde rahatlama sinirlerini uyarması ile ruh halini değiştirici etkileri bulunur.

Kalp sağlığımızı büyük ölçüde korur. kan dolaşımını iyileştirir ve damar tıkanıklığı riskini en aza indirir. Tramboz, beyin hasarı, ve kan pıhtılığı riskini de yok edecek derecede azaltır.

Yasemin çayı, vücuttaki kolesterol ve kötü yağları azaltır. Kötü kolesterol oluşumunu önler ve kalp rahatsızlığı, felç gibi riskleri de azaltır.

Yasemin çayı, epigallokateşin gallat gibi polifenoller içerdiği için, düzenli tüketiminde bazı kanser türlerini önlediği gibi tedavilerinde de etkili rol oynar. Polifenoller, serbest radikallere ve vücuttaki diğer zararlı ve kanserojen hücrelere karşı savaş açar. Meme kanseri, akciğer kanseri gibi kanserlere karşı etkilidir.

Terapötik özelliğinden dolayı bir anti depresan özelliği taşır ve stresi azaltmaya birebirdir.

Yasemin çayı, antrival ve anti bakteriyel özelliği sayesinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkları hem önler hem de tedavilerine yardımcı olur.

Yasemin çayı, bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve hastalıklara karşı bir kalkan görevi görür. Anti enflamatuar ve antioksidan özelliği sayesinde hastalıkların en büyük düşmanıdır.

Ağız sağlığımızı korur ve ağız kokusunu da önler. Yasemin çayı, kateşinlerle dolu bir yeşil çayı temel alır ve kateşinler de streptococcus gibi plak oluşturan bakterileri öldürür ve diş çürümesini önler.

Yasemin çayının bir fincanında 15 ile 60 mg arasında kafein olur ve bu kafein sayesinde beyin fonksiyonlarımızın düzenli çalışmasında ve gelişmesinde etkilidir.

Yasemin çayı, salgıladığı dopamin ve seratonin gibi maddeler sayesinde mutluluk verir ve ruh halimizi de iyileştirir. Bu sayede psikolojik olarak iyi hissetmemizi sağlar.

YASEMİN ÇAYI TARİFİ

Bitki çayını sağlıklı bir şekilde demleyip tüketmek için öncelikle bitkiyi suyun içinde kaynatmamak, sadece suyu kaynatıp ateşi kapattıktan sonra bitkiyi suyun içine atıp ağzı kapalı bir şekilde demlenmesini beklemektir.

Ayrıca soğuk içme suyunu taze bir şekilde kaynatıp bitkiyi içine atmak gerekiyor.

Yasemin çayı için de; temiz bir çaydanlığın için bir bardak su koyup kaynatılır. Su kaynadığında demliğe çay yaprakları eklenir.

Beyaz yasemin çayı için, fincan başına yaklaşık 2 çay kaşığı çay kullanılırken, diğer yasemin çayları için fincan başına sadece 1 tatlı kaşığı çay kullanılır. 5 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde demlenmeye bırakıldıktan sonra ılık olarak tüketilir.