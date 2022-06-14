Sakinleştirici etkili ıhlamurun 3 mucizevi faydası

Aynı anda cildi, bedeni ve ruhu yatıştıran tek bitki olma özelliğine sahip olan ıhlamur bu yatıştırıcı etkisi dışında birçok farklı sağlık yararı da sunuyor.

Ilıman iklime sahip ülkelerde çok yaygın olarak bulunan, ancak yine de birçok faydası tam olarak bilinmeyen bir ağaç olan ıhlamur, adeta doğal bir ilaçtır. Özellikle sakinleştirici etkisi dünyanın her yerinde, yüz yıllardır bilinmektedir. Ihlamur ayrıca aynı anda cildi, bedeni ve ruhu sakinleştirebilen tek ağaçtır olma özelliği taşıyor.

Ihlamur kırlarda, yol kenarlarında, park ve bahçelerde bulunan uzun boyu ve hızlı büyümesiyle dikkat çeken muhteşem bir ağaçtır. Yaprakları, haziran ortasından temmuz ortasına kadar çiçek açar ve yeşilimsi sarı çiçekleri ile karakteristiktir. Onları kremsi ve hafif bir bal haline getirecek olan arıları kendine çeker.

Çiçekler tanenler, asit-fenoller, proantosiyanidinler, flavonoidler (özellikle kersetin, kaempferol) ve aromatik bir öz içerir. Yapraklar ise şeker hastaları tarafından tüketilebilen şekerler ve ayrıca proteinler içerir.

Ihlamur çiçeğini ünlü yapan, daha kolay uykuya dalmayı ve zihinsel karışıklığı gidermeyi sağlayan, sinir sistemi üzerindeki yatıştırıcı, sakinleştirici ve spazm önleyici özellikleridir. Sindirimi önemli ölçüde iyileştirme de ıhlamurun özellikleri arasındadır.

Ihlamur ayrıca şiddetli bir darbeden kaynaklanan ağrı ve şişliği azaltmak için de faydalıdır. Ciltteki kirleri gidermek, kabukları ve çeşitli sivilceleri tedavi etmek için de kullanılır.

İyi bir stres önleyici

Ihlamur çiçeğini meşhur yapan sinir sistemi üzerindeki yatıştırıcı özellikleridir. Ihlamur, tüm vücut üzerinde sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliklere sahiptir. Uyku bozuklukları veya sinirlilik durumunda yardımcı olabilirler.

Bu sakinleştirici etkiye ıhlamur çiçeklerinin stres önleyici özellikleri eşlik eder. Anksiyete durumunda stresi azaltarak zihinsel karışıklığın giderilmesine yardımcı olur.

Bir demliğe 1 ila 2 çay kaşığı ıhlamur çiçeği koyun, ardından üzerine büyük bir bardak kaynar su dökün. 5 dakika demlenmeye bırakın, içmeden önce süzün.

Sindirim sistemi için mükemmel

Ihlamurun faydaları sakinleştirici etkisiyle bitmiyor. Ihlamur karaciğer, damarlar ve böbrekler tarafından toksinlerin atılmasını destekleyen iyi bir idrar söktürücüdür. Ayrıca bütün sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur.

Yavaş ve zor sindirimden şikayetçi insanlar için yararlı olan safranın düzenli salgılanmasını sağlar. Ihlamur ayrıca ürik asidin çözülmesine, idrar ve safra kristallerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Cilt sağlığını iyileştirir

Ilamur ayrıca cilt için özellikle de yüz için faydalı özelliklere sahiptir. Ihlamur cildi aydınlatmak ve iltihaplı cildi yatıştırmak için losyon olarak kullanılır. Antioksidanlardaki zenginliği ıhlamuru tam bir yaşlanma karşıtı ürün haline getirir ve mükemmel bir nemlendiricidir.

Ciltteki kirleri, kabukları ve çeşitli sivilceleri yok eder.

Ihlamur nasıl tüketilir?

Ihlamur yaprakları ve çiçekleri genellikle çay olarak kullanılır. Yapraklar ayrıca bir salataya dahil edilebilir veya örneğin soslara lezzet katmak için de kullanılabilir. Ihlamur çok iyi kurur ve kavanozda bir yıla kadar saklanabilir.

Ihlamur bazlı rahatlatıcı bitki çayı

Rahatlatıcı bitki çayı tarifimiz 4 şifalı bitkiden oluşuyor:

- 25 gram lavanta

- 30 gram alıç

- 25 gram çarkıfelek

- 15 gram ıhlamur

Bu karışımdan bir çorba kaşığı kaynar suda demleyin ve yemeklerden önce veya sonra günde en fazla 3 kez için.