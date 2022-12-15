Salatalık deyip geçmeyin! Bunu okuduktan sonra salatalığa daha farklı gözle bakacaksınız…

Salatalık deyip geçmeyin! Bunu okuduktan sonra salatalığa daha farklı gözle bakacaksınız…

Sofraların vazgeçilmezi olan salatalığın daha önce hiç duymadığınız faydalarını sizler için derledik. Bunu okuduktan sonra daha sık yiyeceksiniz...

Her yerde kolayca yetiştirilebilen salatalık, sofraların ve yemeklerin vazgeçilmezidir. Sağlığa faydaları ise saymakla bitmez.

Serinletici ve rahatlatıcı özelliğinin yanı sıra, içerdiği vitamin ve mineraller sayesine en çok tüketilen sebzelerden biridir.

Sıvı bakımından diğer besinlere oranla daha zengin olan salatalık, toksinleri atmanıza ve hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

Daha önce kimsenin duymadığı faydalarını sizler için araştırdık. Salatalığın bu özelliklerini öğrenince salatalığa bakış açınız değişecek.

Salatalığın bilinmeyen özellikleri

Günlük ihtiyacınız olan birçok vitamin içerir. Tek bir salatalıkta B1, B2, B3, B5,B6 vitamini Folis Asit, C Vitamini, Kalsiyum, Demir, Magnezyum, Fosfor, Potasyum ve Çinko vardır.

Öğleden sonra yorgunluk mu hissettiniz? Kahveyi, çayı, soğuk içecekleri bir tarafa bırakın ve bir salatalık yiyin. B vitamini ve karbonhidrat kaynağıdır. 1 salatalık yediğinizde yorgunluğunuzu alır.

Banyodan sonra aynanızın buğulanmasından mı şikayetçisiniz? Bir salatalık dilimini alıp aynayı ovun. Hem buğulanma yok olacak hem de parıldayan bir aynaya ve nefis bir kokuya sahip olacaksınız.

Bahçeniz için bir tabağa salatalık dilimleri koyup saksıların toprağına yerleştirin. Böylelikle böcekler bitkilerinize zarar veremeyecek.

Kadınların korkulu rüyası selülitlerde de işe yarıyor. Sorunlu bölgenizi birkaç dakika salatalık dilimleriyle ovun. Salatalıktaki kimyasallar derinizdeki kollajenlerin gerilmesini sağlar. Dış tabakayı sıkılaştırarak selülitlerin görüntüsünü azaltır.

Yatağa girmedenönce birkaç dilim salatalık yiyin ve ertesi sabah dipdiri, baş ağrısız kalkın.

Özellikle diyet yapanlar, açlık dürtünüzü ortadan kaldırmak için salatalık yiyin.

Taze kesilmiş bir salatalık dilimleri ile ayakkabılarınızı ovalayın. Bu şekilde ayakkabılarınız hem harika görünen bir parlaklık verir hem de su geçirmesini önler.

Evde gıcırtı yapan kapılara bir salatalık dilimleyim sürün, gıcırtı gidecektir.

Kendinizi gergin ve bitkin hissediyorsanız, bir tas kaynar suyun içerisine salatalık dilimleyip koyun. Tası da bulunduğunuz odada uygun bir yere bırakın. Buharı ile yaydığı aroma gerginliği alacaktır.

Ağır yemeklerden sonra ağız kokusundan rahatsız oluyorsanız, bir dilim salatalığı alıp damağınıza yerleştirin. En az 30 saniye tuttuktan sonra ağızdaki kokuya sebep olan bakterilerin yok olmasını sağlayacaktır.

Lavabo kenarlarında çıkmayan inatçı lekeleri yok etmek için kirli bölgeye bir dilim salatalık alıp ovun. Lavabonuzu pırıl pırıl yapacaktır. Ayrıca temizlendiği bölgeye parlaklık da verir.

Kalemle yazı yazarken hata yaptığınız yerde salatalık kabuğunu kullanarak silebilirsiniz. Boya kalemlerinde ve keçeli kalemlerde oldukça etkili.