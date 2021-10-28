Salatalık diyetinin yararları ve riskleri

Diyetinizde sadece salatalık olursa ne olur? Ya da karabuğday eklemek faydalı olabilir mi? Bir uzmanla birlikte, bu tür denemelerin yararlarını ve risklerini analiz ettik.

Beslenme uzmanları, diyetin çeşitli ve doyurucu olması gerektiğini ve mono diyetlerin kaçınılmaz olarak sağlık sorunlarına yol açtığını söylüyor. Menüdeki tek bir malzeme vücudun tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez.

Bu nedenle, salatalık diyeti de genellikle karabuğday, kefir, fındık ve yumurta gibi diğer ürünlerle desteklenir. Buna rağmen, diyet kısa ömürlü olmalıdır. Salatalık diyeti savunucuları, böyle bir diyetin kiloyu hızla normalleştirmeye yardımcı olduğunu iddia ediyor, ancak uzmanlar bunun yanlış olabileceğini söylüyor. Çoğu durumda, mono diyetlerden sonra, eski kiloya hızlı bir dönüş olur ve genellikle kaybedilen kilogramlara yenileri eklenir.

Diyetin 3-14 gün boyunca takip edilmesi gerektiği varsayılmaktadır. Salatalık, sebze ve meyveler de dahil olmak üzere menüdeki çoğu yemeğin yerine geçer. Böyle bir diyetin sağlık faydalarını destekleyecek hiçbir araştırma yoktur.

Diyetin temel kuralı şudur: "Yemek yemek istiyorsan salatalık ye." Salatalıklar çok az kalori içerir; herhangi bir miktarda tüketilebilir. Ancak salatalık, sağlıklı eklemler, cilt ve kaslar için gerekli olan protein bakımından fakirdir. Bu nedenle, diyete yağsız et, süzme peynir, yumurta ve fındık gibi kaynaklardan en azından bazılarını eklemek gerekir.

Bir çalışma, şiddetli kalori kısıtlaması olan diyetlerin sağlıklı bir kiloyu korumada etkisiz olduğunu göstermiştir. Sıkı diyetleri uzun süre takip etmek zordur ve dengeli beslenme kalıcı sonuçlar sağlar.

SALATALIĞIN BESİN İÇERİĞİ

Salatalığın yüzde 95'i sudur, bu nedenle salatalık sıcak havalarda veya yüksek yoğunluklu bir egzersizden sonra vücuttaki sıvıyı geri kazanmak için iyidir. Vücuttaki sıvının (hidrasyonun) korunması, bağırsak sağlığını korumak, kabızlığı önlemek ve böbrek taşlarını önlemek için gereklidir.

100 gr salatalık sadece 15 kcal kalori içerir. Ortalama ağırlığı 300 gr olan 10 tane salatalık, sadece 450 kcal verecektir. Salatalık az miktarda C vitamini, K vitamini ve potasyum içerir. Gerekli ve faydalıdırlar, ancak günlük mikro besin ihtiyacını sadece salatalık yiyerek karşılamak mümkün olmayacaktır. Kalsiyum, demir ve diğer birçok temel elementten yoksundur. Salatalık diyetinize protein ekleseniz bile, çeşitli besin eksiklikleri sağlığınızı etkileyebilir.

SALATALIK DİYETİ MENÜSÜ

Küçük çeşitlilikteki yiyeceklerle basitleştirilmiş salatalık diyetinin örnek bir menüsü şu şekildedir:

1. Gün

Kahvaltı: Taze salatalık, yumurta

Öğle yemeği: 100 gr haşlanmış tavuk göğsü, iki salatalık

Akşam yemeği: Bir damla yağ, kefir ile salatalık ve yeşillik salatası

2. Gün

Kahvaltı: Fındıklı yulaf ezmesi, salatalık

Öğle yemeği: 150 gr buğulanmış az yağlı balık, salatalık, yeşillik

Akşam yemeği: Süzme peynir (yüzde 5 yağlı), iki salatalık

3. Gün

Kahvaltı: Yoğurt, salatalık

Öğle yemeği: Salatalık ve turp salatası, 100 gr haşlanmış karabuğday

Akşam yemeği: 100 gr haşlanmış kırmızı et, iki salatalık

SALATALIK DİYETİ NEDEN KÖTÜ?

Kısıtlı bir diyetin dezavantajları, potansiyel faydalarından daha ağır basmaktadır. Salatalık diyeti sadeliğiyle ön plana çıkar; porsiyon boyutlarını kontrol etmeye, gıdaların içeriğini incelemeye ve karmaşık yemekler hazırlamaya gerek yoktur.

Bununla birlikte, ciddi kalori kısıtlamasına ek olarak, uygunsuz yeme davranışına yol açar, çünkü kaliteli malzemeleri seçmek ve diyette çeşitliliğe bağlı kalmak tüm vücut sistemlerinin işleyişini sürdürmek için önemlidir.

Araştırmalar, kısıtlayıcı bir diyetin, porsiyon boyutları üzerinde kontrol kaybına yol açabilecek bir düzensiz yeme şekli olduğunu göstermektedir. Bu tür bozukluklar obezite ile yakından ilişkilidir.

Uzmanlar, proteinin her öğünde en iyi şekilde tüketilmesi gerektiğini ve bunun kas büyümesini desteklemeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Minimum miktarda proteinin yanı sıra, salatalıklarda pratik olarak sağlıklı yağlar yoktur. Ancak sinir sisteminin işleyişi, beyin sağlığı ve A, D, E, K vitaminlerinin emilimi için sağlıklı yağlar gereklidirler.

Salatalık diyeti uzun süre takip edilemez, çünkü aşırı düşük kalorili bir ürün ana beslenme kaynağı olamaz. Kısıtlamalar, gerçek ve algılanan açlığı dikkate alarak vücudun tepkilerine dayandığından metabolizma hızında azalmaya yol açar.

Yiyeceklerde çeşitlilik eksikliği duygusal durumu olumsuz etkiler: yemekler zevk vermez, kişi çoğu zaman hoş bir tokluk hissetmez.

Sosyal faktör de önemlidir; salatalık diyetine bağlı bir kişinin kafe ve restoranlarda arkadaşlarıyla buluşması veya bir yere ziyarete gitmesi zordur. Uzmanlar, tam gıdaların ve tahılların tüketiminin sınırlandırılmaması gerektiğini, diyetin mutlaka çeşitli sebzeler, meyveler, tahıllar, protein kaynakları ve doymamış yağlar içermesi gerektiğini söylüyor.

UZMAN YORUMU

Dyt. Serkan Sıtkı Şahin, salatalık diyetinin kilo verme üzerinde etkisini ve risklerini değerlendirdi:

Bu tür bir diyetin sonuçları, doğal olarak, keskin bir kalori kısıtlaması ve zayıf bir diyetle ilişkili olan diğer diyetlerle aynıdır. Tabii ki, birçok kişi kısa sürede fazla kilo verme ihtimalinden etkileniyor. Ve salatalık diyeti bunu ciddi bir kalori açığı pahasına çok iyi yapıyor. Ancak eksik beslenme, yağ dokusundan kilo kaybına yol açmaz, kas kütlesinde bir azalmaya neden olur. Bu kaçınılmaz olarak bir bütün olarak metabolizmayı yavaşlatır, verimlilik düşer, yorgunluk artar. Sürekli kısıtlamalar halinde olmak psikolojik olarak zordur, bu nedenle diyetin sonunda, kişi tekrar normal diyete döndüğünde, tekrar kilo alımı olasıdır.

Yetersiz bir diyetle ortaya çıkan tüm gerekli makro ve mikro elementlerdeki eksiklik de sağlığı olumsuz etkiler. Bu diyetin olumsuz sonuçları, kronik hastalıkların tetiklenme riskini içerir, bu nedenle özellikle böbrek, mide ve bağırsak hastalıkları olan kişiler için kesinlikle uygun değildir.

Salatalık diyeti, aralıklı oruç günleri için en popüler seçeneklerden biridir. Ancak, bu dönemlerde ağırlıklı olarak vücuttaki aşırı sıvı ve bağırsak içeriğindeki azalma nedeniyle kilo kaybının ortaya çıktığını unutmamakta fayda var. Bana göre bu, verilen kiloların sadece geri dönüşüne değil, artmasına da dönüşebilen hayali bir süreç. Kilonun bir güzellik ölçüsü olduğunu düşünmemenizi tavsiye ederim. Fazla kilolu olmanın öncelikle vücut için tehlikeli olduğunu anlamak daha önemlidir. Ve sağlığı korumak için sadece tatil, yaz hazırlığı sırasında değil, tüm yıl boyunca beslenmeyi düşünmeniz gerekir. Kendinize iyi bakarsanız, ihtiyaçlarınıza uygun, çeşitli ve kaliteli beslenirseniz ve fiziksel aktivite yaparsanız sağlıklı kilonuza rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Kısıtlayıcı diyetlerde, vitamin komplekslerinin ek kullanımı bir ön koşuldur. Ancak unutulmaması gereken bir durum var. Diyet takviyelerinin biyolojik kullanılabilirliği her zaman gıdalardan alınan vitamin ve minerallerin kalitesinden daha düşüktür. Salatalık diyetini uygulayacaksanız, önce sadece diyetin sizin için potansiyel risklerini değerlendirmek için değil, vitamin ve besin takviyelerinin kullanımına karar vermek için de bir uzmana danışmanızı tavsiye ederim.

Hâlâ salatalık diyetini denemeye kararlıysanız, bunu 6 ayda 1 defadan fazla olmamak üzere kısa bir süre için yapmanız gerekir. Diyet sırasında fiziksel ve duygusal stresi azaltmak sizin için iyi olacaktır.

Kilosunu normalleştirmek için bazı kişiler her türlü şeyi denemeye hazırdır. Ancak ne yazık ki, çok az insan aşırı yöntemler kullanarak genellikle kendi sağlığı pahasına kilo vermeyi başarıyor. Kilonuzu normale döndürmek için kullandığınız her yiyecek türü sadece zayıflama görevine yardımcı olmakla kalmamalı, aynı zamanda vücudunuza da zarar vermemelidir. Bu nedenle, bir uzmana önceden danışmayı, bir dizi testten geçmeyi ve ihtiyaçlarınızı ve bedensel durumunuzu karşılayacak önerileri almayı unutmayın. Ve aşırı diyetler kullanmak zorunda kalmamak için diyetinizi oluşturmayı, yani gerçekçi, bilinçli, dengeli, çeşitli ve en önemlisi lezzetli hale getirmeyi öğrenin. Böylece ince bir vücuda giden yol biraz daha uzun sürecek ama doğru beslenme alışkanlıkları sonsuza kadar kalacak.