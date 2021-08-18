Salgın döneminde erken ergenlik ve obezite arttı

Salgın döneminde okula gidemeyen ve evde zaman geçiren çocuklarda erken ergenlik ve obezite görülme sıklığı artarken, aynı zamanda psikolojik sorunlar da ortaya çıkmaya başladı.

Takip ettikleri hastaların yüzde 80'inin geçen yıla göre kilo aldığını ifade eden Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Boyraz, salgının başlangıcından bu yana çocuklarda obezite ve erken ergenliği sık gördüklerini söyledi.

Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların evde daha çok vakit geçirdiğine dikkat çeken Boyraz, "Sağlıksız beslendiler. Eve tıkılan çocuk sürekli yedi içti. Fast food tüketimi ve dışarıdan yemek yeme alışkanlığı arttı. Tablet, televizyon, bilgisayar kullanımı hareketsiz kalmalarına neden oldu. Bununla beraber obezite arttı. Gelen hastalarımız kilo almış vaziyette geliyor. Çocukların eve kapanması, hareketsiz kalması, fast food tüketmeleri, gereksiz karbonhidrat ve basit şeker alımı obeziteyi ve erken ergenliği tetikledi." şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK DENGESİNİ BOZABİLİYOR"

Kızlarda 8, erkeklerde 9 yaşından önce ergenlik bulgularının başlaması durumunda erken ergenlikten söz edilebileceğini belirten Boyraz, geçen yıllara nazaran kızlarda meme büyümesi, genital ve koltuk altı kıllanma, erkeklerde kıllanma ve testislerde büyüme bulgularını sık gördüklerini dile getirdi.

Kız çocuklarında 8 yaşından önce erken ergenlik başladığında ve 12 yaşından önce adet görme durumunda boy kısalığı olabileceğini söyleyen Boyraz, "Çünkü kemikleri hızlı ilerleyip hızlı kapanıp östrojen hormonunun etkisiyle boyu kısa kalabiliyor. 8 yaşından önce meme gelişimi varsa ergenliğini aylık iğne tedavileriyle durduruyoruz, öteliyoruz. Özellikle 8 yaşından önce bu bulgular başladıysa ve 12 yaşından önce adet gördüyse veya zamanında ergenlik başlayıp, 9 yaşından sonra hızlı ilerleyip birden 6 ay 1 yıl içinde adet görme durumu olduysa bunlara müdahale etmemiz gerekiyor. Boyunun kısa kalmaması için müdahale gerekiyor. Çünkü bu durum çocukların psikolojik dengesini bozabiliyor. Çocukluğunu yaşayamadan adet görmeye başlıyorlar. Bu da çocukları psikolojik olarak çok etkiliyor." diye konuştu.

Kız çocuklarında kilo alımıyla östrojen hormonunun arttığını ve ergenlik yaşının öne kaydığını belirten Boyraz, erkeklerde de daha nadir olmakla beraber bu süreçte erken ergenliği gördüklerini söyledi.

Okula gidemeyen çocuğun evde gece yarılarına kadar bilgisayar ve tablet başında olmasının erken ergenliği tetiklediğini dile getiren Boyraz, "Bazen aileler çocuklarına vücut direnci artsın diye gereksiz arı poleni verebiliyorlar. İçinde bitkisel östrojenler olduğu için de ergenliği tetikleyebiliyor. Oje ve ruj kullanımı kız çocuklarında ergenliği tetikliyor." dedi.

METABOLİK SENDROMU TETİKLİYOR

Obezitenin çocuklarda tiroid hastalıklarından metabolik sendroma kadar birçok farklı sağlık sorununa neden olabileceğine dikkat çeken Boyraz, çocukların sağlıklı beslenmeleri ve hareketsiz kalmamaları konusunda ailelere şu önerilerde bulundu:

"Sağlıklı beslenilmeli, erken yatıp erken kalkılmalı ve spor yapılmalı. İp atlama, voleybol, basketbol, yüzme daha çok zıplamalı, çocuğun boyunun büyümesine katkıda bulunan sporları öneriyorum. Çocuklarımızı dışarı çıkartalım. Akşamları tempolu yürüyüşler yapılabilir. Gerekiyorsa aileler çocuklarını bir spor aktivitelerine vermeli, fast fooddan uzak tutmalarını tavsiye ediyorum. Bunları yaparlarsa çocuklarımızın sağlığı yüzde 50 daha iyi olacaktır."