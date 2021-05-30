Salgın döneminde sigara kullanımı rekor seviyeye çıktı

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüs salgını sürecinde sigara kullanımı 1,1 milyar kişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü kapsamında açıklamalarda bulundu.

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya dikkat çeken Doç. Dr. Aydın, koronavirüs salgını sürecinde sigara kullanımının 1,1 milyar kişi ile tüm zamanların en yüksek seviyesine geldiğini kaydetti.

Araştırmaya göre Türkiye'nin en çok sigara kullanılan ülkeler sıralamasında ilk 10 ülke arasında yer aldığını ifade eden Aydın, "Bu da ülkemizde sigara konusunda alınan tedbirler ve konan yasakların sıkı bir şekilde denetlenmesinin ne derece büyük öneme sahip olduğunu gösteriyor. Bu konunun üzerinde hassasiyetle durulmalı, aksi takdirde bugüne kadar yapılan çalışmalar ve alınan yol boşa gidebilir” şeklinde konuştu.

BAĞIMLILIK GÜCÜ ÇOK YÜKSEK

Sigaranın, diğer uyuşturucu ve yasaklı maddelere göre 8 kat daha fazla bağımlılık yapma gücü olduğunu söyleyen Doç. Dr. Aydın, sigaranın fiziksel etkisinin zamana yayılarak ortaya çıktığını hatırlattı. Bunun sigara kullanıcısının adaptasyonunu ve bağımlı olma riskini de artıran bir durum olduğunun altını çizen Aydın, sigarayı bırakan bir insanın, üzerinden 10 yıl geçse bile bir tek sigara içmesinin, sigaraya başlamasını tetikleyebildiğini söyledi.

Sigara kullanımıyla beyinde oluşan nikotin reseptörlerinin ömür boyu varlığını sürdürdüğünü dile getiren Aydın, "Dolayısıyla sigarayı bırakmış olan bir kişi 10 yıl sonra 1 adet bile sigara içtiğinde nikotin reseptörleri uyanıyor. Bu da kullananın hemen ertesi gün 1-1,5 paket sigaraya geçmesine neden oluyor. Bu durum da ‘Bir taneden bir şey olmaz’ düşüncesinin ne derece yanlış bir yaklaşım olduğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

"ANNE TENİNDEN BEBEĞE GEÇİYOR

Sigaranın zararlarının artık herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu hatırlatan Aydın, sigaranın bilinen zararlarının üstüne her gün yeni bir soruna sebep olduğunun da ortaya çıktığını söyledi.

Araştırmaların, pasif içicilik denilen, sigara içen kişinin yanında olmanın ötesinde, farklı bir ortamda sigara içip diğer insanların yanına gelen insanın da en az pasif içicilik kadar çevresine zarar verdiğini gösterdiğini söyleyen Aydın, "Örneğin, anne bebeğini salonda bırakıyor, balkona çıkıyor. 1 adet sigara içip tekrar salona giriyor. Ardından bebeğini kucağına alıyor. 1 saat sonra bebeğe idrar tahlili yapıldığında, idrarda sigaraya dair atıklar saptanıyor. Yani annenin teninden, nefesinden sigaranın toksinleri bebeğe geçiyor” ifadelerini kullandı.

1 ay boyunca günde sadece 1 adet sigara kullananın bile Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘bağımlı’ kabul edildiğini hatırlatan Doç. Dr. Aydın, sigarayı bir kere deneyen her üç gençten birinin bağımlı hale geldiğini ve en iyi önlemin sigaraya hiç başlamamak olduğunu dile getirdi.