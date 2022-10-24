Salgın hastalıklardan koruyor, kansere dahi şifa oluyor! İşte faydalarıyla şaşırtan balık türü

Özellikle sonbahar ve kış aylarında tüketilmesi önerilen ve kanser dahil pek çok hastalığa şifa olabilen levrek, az bilinen faydalarıyla duyanları şaşırtıyor. İşte levreğin vücuda faydaları...

Sonbahar ve kış aylarında yaşanan grip ve salgın hastalıklar, pek çok kişinin muzdarip olduğu bir konu olmakta. Harvard Halk Sağlığı Okuluna göre ise levrek balığı, yağ asitleri kan basıncını ve kolesterol seviyelerini düşürüyor ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için vücuda yüksek bir fayda sağlıyor. İşte levreğin az bilinen faydaları...

Levreğin az bilinen faydaları!

Levrek balığı, kalorisi düşük olarak bilinmekte. Yüksek miktarda selenyum, protein ve omega-3 yağ asitleri içerdiği bilinen levrek, kardiyovasküler rahatsızlıklara, kan basıncına iyi geldiği gibi kolesterol seviyesini düşürmeye de oldukça destek olmaktadır.

Kronik rahatsızlıkların olasılığını önlemeye destek olan levrek ayrıca D vitamini bakımından yüksektir. D vitamini ise kemik sağlığı ve büyümesi için kalsiyum emilimi için oldukça yararlı bir vitamindir. Levrek, kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye de yardımcı olur.

İçerisinde bulunan cıva sebebiyle daha düşük miktarlarda tüketilmesi gereken levrek, omega-3 yağ asitleri içeriğine sahiptir. Omega-3 yağ asitleri, vücutta HDL kolesterolü korumak için gerekli olan iyi bir yağdır ve kanser riskini de azaltmakla ilişkili olarak bilinmektedir.

Levrek, ayrıca vücuttaki omega-6 ve omega-3 yağ asitlerinin dengelenmesine destek olmaktadır. Kolesterol dengesini koruyan bu balık obezite ve koroner kalp hastalığı riskini önlemektedir. Ayrıca kalp ve atardamarlardaki yükü de azaltmaktadır.

Levrek, protein diyetin hayati bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla diyabet olasılığını azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Levrek balığının bir başka faydası da selenyum, magnezyum, kalsiyum, çinko ve kemik erimesini önleyen diğer mineraller açısından mükemmel bir kaynak olmasıdır. Ayrıca minerallerin yüksek varlığı, uzun süreli güç ve sağlığın korunması için gerekli olmaktadır.

Yüksek miktarda A vitamini içeren levrek,katarakt ve makula dejenerasyonuna yol açabilecek serbest radikallerin zarar görmesini önlemeye yardımcı olmaktadır.