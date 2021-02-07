Salgın, kanserde erken teşhisi engelliyor

Koronavirüsten dolayı hastanelerden korkup gidilmemesinin, kanserin ileri evrede tespitine neden olacağını belirten Dr. Nimet Baki, kanser tedavisinin ertelenmeyeceğine dikkat çekti.

Kendisinde kanser şüphesi olanların salgından dolayı hastanelere korkup gitmemelerinin kanserin ileri evrede tespitine neden olacağını ifade eden Dr. Nimet Baki, “Pandemi belki bir yıl sonra bitecek ama kanser erken teşhis edilmezse can almaya devam edecek” dedi.

Ülkemizde en çok meme, akciğer, kolon ve mesane kanseri ve gitikçe azalmakla birlikte mide kanseri de görüldüğünü ifade eden Baki, gelecekte kanserin daha çok az gelişmiş ülkelerde gözleneceğini belirtti. Baki, "Ülkemizde kanser vakalarında çok artış beklemiyoruz. Hiç bir meme kanserinin 4. evrede yakalanmasını istemiyoruz. 1. evrede yakalamak istiyoruz. Meme kanseri pandemi ile birlikte arttı. Önceden akciğer kanseri en sık görülen kanser türüyken, meme kanseri de son yıllarda akciğer kanseri ile yakın oranlarda görülmeye başladı” şeklinde konuştu.

"KANSER TEDAVİSİ ERTLEMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Dr. Baki, kanser şüphesi olanların bir an önce sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini belirterek, "Koronadan dolayı hastanelere korkup gitmemek, kanserin ileri evrede yakalanmasına neden olacaktır. Remisyonda olan kanser hastaları kontrolleri geciktirilebilir." dedi.

Aşılamanın da çok önemli olduğunu belirten Baki, koronavirüs aşısının kanser hastaları için güvenli olduğunu ve hastaların aşıya ulaştığında yaptırması gerektiğini söyledi.

Ayrıca tedavinin aksatılmaması ve düzenli kontrollere gidilmesinin kanser hastaları için önemli olduğunu vurgalayan Baki, "Korona nedeniyle kanser tedavisi ertelenmesi kabul edilemez. Hastaneye gidilecekse maske, mesafe hijyen kurallarına uyup mümkünse toplu taşıma araçlarını kullanmaması çok önemlidir. Unutmayalım ki erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır.” şeklinde konuştu.