Sigaranın sağlığa verdiği onlarca zararın yanında araştırmalar, koronavirüsün etkisini ve hastalığın seyrini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor. İşte salgın sırasında sigarayı bırakmanın faydaları.

Sigara içiyorsanız, bu alışkanlığı bırakmanın şu anda sağlığınız için yapabileceğiniz en iyi şey olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Ayrıca sigarayı bırakmayı söylemenin yapmaktan daha kolay olduğunu da biliyorsunuz. Ancak, sigarayı bırakmanın sağlık yararlarının bolluğu, tam da bunu yapmak için motivasyon görevi görmeye yardımcı olabilir.

Kemiklerinden DNA'nıza kadar, vücudunuz sigarayı bıraktıktan sonra büyük değişikliklerden geçer. Neredeyse anında, ciğerleriniz iyileşmeye başlar ve sigara hayatınızdan çıktıktan sonra akciğer fonksiyonunuz önemli ölçüde iyileşebilir.

Hasarın tersine çevrilmesi zor olsa da, yeni araştırmalar, hafif ila orta şiddette kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olanların, sigarayı bıraktıktan sonraki bir yıl içinde akciğer fonksiyonunda normalleşme olduğunu gösteriyor. Şiddetli KOAH'lılar için bile, sigarayı bıraktıktan bir yıl sonra hasar oranı yarı yarıya düştü.

Sigarayı bırakmanın faydalarını görmeye başlamak için bir yıl beklemenize gerek yok. Bırakmanın faydaları dakikalar, saatler ve günler içinde açığa çıkmaya başlar.

Para biriktirmenin, sigara öksürüğünden kurtulmanın ve küllük gibi kokmamanın bariz nedenlerinin yanı sıra sigarayı bırakmak için daha fazla motivasyona ihtiyacınız varsa, işte sigarayı bıraktığınızda ne olacağı ve koronavirüs salgını sırasında neden her zamankinden daha önemli olduğu.

24 SAAT İÇİNDE

Sigara içmek damarlarınızın daralmasına neden olur ve sigarayı bıraktıktan sonraki 24 saat içinde bu daralma, gevşemeye başlar. Kan basıncı, nabız hızı ve vücut ısısı normale dönmeye başlar. Karbon monoksit seviyeleri de düşer ve kan oksijen seviyeleriniz de normale dönmeye başlar.

Daha da önemlisi, kalp krizi riskiniz düşmeye başlar.

72 SAAT İÇİNDE

Tat alma tomurcuklarınız ve koku reseptörleriniz iyileştikçe yiyecekler daha lezzetli olmaya başlar. Hasar görmüş sinir hücreleri de iyileşmeye başlar, ancak bağımlılık döngüsü sert bir şekilde kendisini gösterir. Bu genellikle istek için en zor zamandır, ancak beyninizdeki nikotin reseptörleri değişmeye başladıkça bu istek azalmaya başlar. Bir ay içinde nikotin reseptörleri normal seviyeye düşer.

1 AY İÇİNDE

Sigarayı bıraktıktan sonraki bir ay içinde, isteklerin yönetilmesi kolaylaşır ve işitme kaybı ve görme hasarı riski azalır. Dişler beyazlaşır ve erken yaşlanma ve kırışıkl belirtileri hafiflemeye, cilt iyileşmeye başlar.

Kalp krizi ve felç riskiniz de azalır ve akciğerler kendiliğinden düzelirken merdivenlerden çıkmanın daha kolay olduğunu fark edebilirsiniz. Aslında, vücutta iyileştirilmesi gereken ilk şeylerden biri, solunum yolunuzdaki sıkıntılardır. Sağlıklı solunum sistemi soğuk algınlığı, virüsler ve enfeksiyonlarla savaşmanıza yardımcı olur, böylece sık sık hastalanmadığınızı fark edebilirsiniz.

1 YIL SONRA

Koroner kalp hastalığı riski, şu anda sigara içenlerin yarısına düşer ve hafif ila orta şiddette KOAH'ınız varsa, akciğer fonksiyonunuz normale yakın seviyelere ulaşmış olacaktır. DNA hasarı durur ve DNA'daki hasarın bir kısmı iyileşmeye bile başlar.

Sigarayı bıraktığınız ilk yıl boyunca diyabet riskiniz de azalır. Kadınlar için östrojen seviyeleri yavaş yavaş normale döner ve erkekler erektil disfonksiyon olasılığı azaltır.

İlk yılın sonunda çoğu insan, normal beyaz kan hücresi sayıları ve gelişmiş kan akışı nedeniyle yaralardan ve hastalıklardan daha hızlı iyileştiğini fark eder.

2 YIL SONRA

İki yıldır başarılı bir şekilde sigarayı bırakanlar için ömür boyu sigara kullanmama şansı artmaktadır. İstatikstiklere göre, bıraktıktan sonra iki yıl boyunca sigara içmeyen kişilerin yüzde 80'i, ömür boyu bir daha içmez. Yaklaşık beş yıl içinde, inme riskiniz sigara içmeyenlerle aynı seviyeye geriler.

15 yıl sigara içmedikten sonra, felç, akciğer kanseri ve kalp hastalığı riskiniz, hiç sigara içmeyen insanlarla yaklaşık aynı olacaktır.

COVID-19 VE SİGARA

Araştırmacılar, sigara ve daha şiddetli koronavirüs vakaları arasında mutlaka doğrudan bir ilişki bulamamış olsa da sigara içmek, kesinlikle durumu kötüleştiriyor. Sırtınızda 20 kiloluk kum torbaları ile keskin bir yokuşu koşmaya çalıştığınızı hayal edin.

Uzmanlar, sigara içenleri, koronavirüsü ağır yaşama riski konusunda uyarıyor. Sigara içenler, bronşit ve grip gibi hastalıklarda daha savunmasız kaldıkları akciğer problemlerine sahip oldukları için, koronavirüs gibi bir viral istilada güçlü kalma olasılıkları oldukça düşüktür.

Çalışmalarda sigara ve koroanvirüs şiddeti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu gösteriliyor.

Neden riske atıyorsunuz? Hala sigara içiyorsanız, şimdi bırakın. Sigara içmiyorsanız başlamayın.

10 adımda sigarayı bırakmanın yolları VİDEO

DESTEK ALIN

Sigarayı bırakmak zordur, ancak milyonlarca kişi bunu başarıyla gerçekleştirmiştir. Sigarayı bırakma merkezlerinden destek almanız, sonsuza kadar sigara içmeme şansınızı artırır.