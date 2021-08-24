Salgında aileler için okula dönüş önerileri

Okula dönüş için sayılı günler kala, birçok ebeveynin aklında salgınla ilgili soru işareti yer alıyor. Peki, yüz yüze eğitimde ailelerin alacağı önlemler nedir? İşte okula dönüş için sağlık ipuçları.

Salgının devam ettiği bu günlerde okula dönüş, ebeveynler, eğitimciler ve sağlık çalışanları arasında çok tartışmalı bir konu oldu. Okulların açılması kararıyla birlikte ise akıllarda koruma ve güvenlik önlemlerinin nasıl uygulanacağı geldi.

Uzmanlara göre, online eğitimin uzun süre devam etmesi durumunda çocukların öğrenme ve ruh sağlığı risk altında olabilir. Bu nedenle yüz yüze eğitimin başlaması, yeterli önlemlerle birlikte çok büyük önem taşıyor.

Okula dönüş sürecinde ebeveynlere ve çocuklara rehberlik etmeye ve onlara eşlik etmeye çalışan bazı önerileri gözden geçirdik.

KURALLARA UYMAYI ÖĞRETİN

Okula dönüşün güvenli olması tamamen bize bağlıdır. Ve ev, çocukların sağlık güvenliği ve öz bakım önlemlerini öğrenip uygulayabilecekleri ilk yerdir. Bu nedenle, bir içinde bulunduğumuz salgın durumunda okula dönüş öncesi sürekli el yıkamanın, maske kullanımının ve sosyal mesafenin korunmasının önemini çocuklara anlatmak gerekir. Ayrıca, ebeveynler ve çocukların yakınlarındaki yetişkinler, onlara örnek olmalıdır.

Çocuğun yaşına göre, sınıf arkadaşlarıyla eşya paylaşmaması gerektiğini anlatın, fiziksel ve duygusal olarak hasta hissetmesi durumunda öğretmenine haber vermesini ve her şeyden önce kurallara ve önlemlere uyması gerektiğini söyleyin.

Tam olarak el yıkamayı ve onlara bunun öneminin nasıl öğretileceğini vurgulamak için Unicef'in önerdiği, çocuğun en sevdiği şarkıyı birlikte söylemeyi veya öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için dans etmeyi uygulayabilirsiniz. Ona, mikropların veya virüslerin görünmez olmasına rağmen, onların var olmadığı anlamına gelmediğini öğretin. Çocuklar neden ellerini yıkamaları gerektiğini anladıklarında, bunu yapmaya devam etmeleri daha olasıdır. Ayrıca öksürürken veya hapşırırken dirseklerini nasıl kullanacaklarını gösterin ve ateş, öksürük veya nefes darlığı hissedip hissetmediklerini söylemelerini isteyin.

ONLARIN DUYGULARINI ANLAYIN

Salgın döneminde çocukların yaşıtlarıyla sınırlı sosyalleşmeleri, dışarı çıkamamaları, parkta koşup oynayamamaları, ebeveynlerinin durumla nasıl başa çıktıklarına ek olarak, çocukların endişe, korku, stres, sinirlilik, öfke hissetmelerine neden oldu.

Yukarıdakiler dikkate alındığında, bu süre zarfında çocukların ruh sağlığı ve öğrenmeleri etkilendi ve bu nedenle ebeveynler ve öğretmenler, ortaya çıkabilecek davranış ve duygulara karşı uyanık olmalıdır.

Zorluklar, çocuklarımızın duygusal zekasını geliştirmelerine yardımcı olmak için bir fırsattır. Korkularınızı ve çocukların korkularını kabul edin. Duygulara direndiğimizde, onların yoğunluğunu artırırız. Çocukların duygualrıyla empati kurun ve doğrulayın.

Çocuklar taklit ederek öğrenirler. Çocuklar, okulların açılması karşısında ebeveynlerinin sakin olduğunu algılarlarsa ve bunun çocuklar için en iyisi olduğundan emin olurlarsa, endişelerinden kurtulurlar. Ebeveynler, meydana gelebilecek tüm duygusal değişikliklerde çocuklarının arabulucuları olmalıdır.

Çocuklar ve gençler, özellikle aylardır evde kalmışlarsa, okula geri dönmek konusunda gergin veya isteksiz olabilirler. Bazıları evde ders çalışamadığı için endişe duyabilir ve bu nedenle yaşıtlarına göre geride kalmış olabileceklerini düşünüyor olabilirler. Bu stres ya da kaygıyı aşmak için onlara destek olun ve yüz yüze eğitim ile bu konuların aşılabileceğini ona anlatın.

Çocuklara okula geri dönme konusunda nasıl hissettiklerini sormak ve çocuklara tüm duyguların normal ve gerçek olduğuna dair güvence vermek son derece önemlidir. Onları rahatlatmak ve ihtiyaçlarına cevap vermek için zaman ayırmak ve duygularını anlamalarına yardımcı olmak özellikle okula dönüşte büyük önem taşıyor.

Eğitim kurumlarında uygulanan güvenlik önlemleri konusunda onlara güvence verin. Onlara okula geri dönmek için olumlu nedenleri hatırlatın; örneğin arkadaşlarıyla oynamak, öğretmenlerinizi görmek ve yeni şeyler öğrenmeye devam etmek. Desteğe ihtiyaçları olduğunda okulda başvurabilecekleri kilit kişileri hatırlatın.

MIS-C HASTALIĞINA DİKKAT EDİN

Koronavirüs olan veya hafif hatta asemptomatik olan çocuklar, bazen dört ila altı hafta sonra, kontrol edilmesi zor olan kalıcı yüksek ateş göstermeye başlar. Genellikle bir sindirim rahatsızlığı (ishal ve kusma) ile birlikte genel rahatsızlık ve düzenli olarak uykulu olurlar ve tansiyonları düşebilir, soluk görünürler, küçük kurdeşenler gösterebilirler ve iltihaplanma görülebilir.

Bunlar MIS-C hastalığı için kontrol etmeniz gereken alarm noktalarıdır. Ne kadar hızlı tespit edilirse tedavi o kadar hızlı yapılabilir. En fazla 2 yaşın altındaki çocuklarda meydana gelir ve bu grupta yaşamın ilk ayında daha büyük bir etkisi vardır. Ardından 5 ila 6 yaşından 12 ila 14 yaşına kadar başka bir zirve vardır. Bu yüzden okula giden çocuklar için MIS-C alarm noktalarına dikkat edilmelidir.

BESLENME VE UYKU DÜZENİNE ÖZEN GÖSTERİN

Yeterli ve dengeli beslenmek, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin en iyi şekilde çalışması ve vücudu patojenlere karşı savunması için ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayacaktır. Yağsız et, balık, tavuk ve taze meyve ve sebzeler gibi gıdalardan elde edilen besinler, bağışıklık sisteminin gücünü ve iyileşmesini destekler ve hastalıklara karşı koruma sağlar.

Yeterli uyku da çok önemlidir. Yeterince uyumamak, bağışıklık sistemini baskılayabilir ve hastalıklara yakalanma riskini artırabilir. Uykusuz olan insanlar daha az antikor geliştirir ve kronik iltihaplanmaya daha yatkındır. İhtiyacınız olan uyku miktarı yaşınıza bağlıdır. Örneğin, okul öncesi bir çocuğun gece başına 10 ila 13 saat uykuya ihtiyacı varken, okul çağındaki bir çocuğun ise 9 ila 11 saate ihtiyacı vardır. Yetişkinler ise her gece 7 ila 9 saat uyumalıdır.

Yeterince uyuyan çocuklar sadece daha sağlıklı değildir. Araştırmalara göre, yeterince uyuyan çocuklar daha fazla motive olurlar, derse daha fazla dikkat ederler ve akademik olarak daha iyi performans gösterirler.

Son olarak koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olmak için çocukların iyi alışkanlıklara sahip olmalarını sağlayın. Aşağıdaki gibi günlük eylemleri okula dönmeden önce güçlendirin:

- Elleri sabun ve ılık suyla en az 20 saniye yıkamak,

- İnsanların etrafındayken doğru şekilde maske takmak,

- Diğer insanlarla, özellikle hasta olanlarla yakın temastan kaçınmak,

- Öksürük ve hapşırıkları bir mendil veya ön kolla kapatmak.