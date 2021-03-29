Karantina sürecinde evlerde daha fazla zaman geçirilmesi ile birlikte özellikle kalabalık ailelerin birbirleri ile temasının artması sonucu uyuz vakalarında artış gözlendi.

Son dönemlerde hastanelere uyuz şikayetiyle başvuranların sayısındaki artış dikkat çekiyor. Son derece bulaşıcı olan uyuz hastalığı, kendisini kaşıntı ve döküntüyle gösteriyor.

Dünyada oldukça yaygın olarak görülen ve cildin üst katmanına yerleşmesiyle ortaya çıkan uyuz, akarın ciltte tüneller açarak ilerlemesine bağlı olarak kaşıntıya neden oluyor. Geceleri daha yoğun bir şekilde kaşıntıya neden olan hastalık, tedavi edilmediğinde döküntü ve yara oluşumunu beraberinde getiriyor.

Kişisel hijyenden bağımsız olarak herkeste görülebilen uyuz, koronavirüs salgınıyla birlikte özellikle kalabalık ailelerde ev içi temasın fazla olmasından dolayı daha fazla yayıldı. Kaşıntıyla ortaya çıktığı için çoğu zaman basit bir alerji diye düşünülüp zamanında doktora gidilmemesi nedeniyle tedavi edilemeyen uyuz hastalığına dikkat çeken uzmanlar, erken tanı ve tedavinin önemine vurgu yaptı.

Salgında uyuz vakaları arttı VİDEO

KAŞINTILARI DİKKATE ALIN

Özellikle sonbahar ve kış dönemlerinde kaşıntı yüzünden hastanelere çok fazla başvuru olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hikmet Akyazı, hastaların bunu alerjik bir reaksiyon şeklinde algılayıp bazı durumlarda doktora bile başvurmadığını ve hastalığın böylelikle yayıldığını söyledi.

Özellikle gece olan ve aile üyelerinin hepsinde görülen kaşıntılarda mutlaka dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Akyazı, "Bulaş genellikle insandan insana şeklinde oluyor. Şu anda tam dönemindeyiz aslında uyuz hastalığının. Polikliniğimize başvuranların çoğunda uyuz olduğunu tespit ettik. Tanı fizik muayene ile kolayca koyulmakta." dedi.

Uyuzun toplu yaşanılan yerlerde yayılım gösterdiğini ifade eden Akyazı, aile bireylerinin bir tanesinde uyuz tanısı varsa ailede bulunan herkesin tedavi kapsamına alınması ve dışarıda bulunan insanlarla olan bağlantısının kesilmesi gerektiğini söyleyerek, tedavi sonrasında mutlaka evin dezenfekte edilmesi, çamaşır ve çarşafların yüksek derecede yıkanması gerektiğini vurguladı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE VAKALARDA ARTIŞLAR VAR

Pandemi ile birlikte uyuz hastalığında yaşanan vaka artışına dikkat çeken Trabzon Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Muhammet Ali Yılmaz, hastalığın basit bir tedavisi olduğunu ve hijyen kuralları ve medikal bir tedavi ile hastalıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Aile içinde bulunan herkesin hastalığı kabullenip tedaviyi uygulaması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Aksi taktirde hastalık tekrarlanabilir. Genellikle bu durumla karşılaşıyoruz. Çünkü siz tedavi olduktan sonra ailede bir başkasında 15 gün sonra kuluçka dönemini tamamladıktan sonra görülebiliyor. Temasla bulaşan bir hastalık olduğu için çok fazla kullanılan kapı kolları, merdiven korkulukları gibi noktalara temaslardan kaçınmalıyız." dedi.

Bu noktalara koronavirüs salgını nedeniyle de temaslardan kaçınıldığını hatırlatan Yılmaz, "Dikkatli olduğumuz için aslında uyuz hastalığının olmaması lazım. Ama geçtiğimiz yılların uyuz vakalarındaki oranlarına bakıldığında bu sene sayıda az da olsa artışlar mevcut. Bunun sebebi de pandemi döneminde evlerimizde aile ile çok fazla vakit geçirmemiz. Hastalığın evde bulunan bir kişiden bütün aile bireylerine yayılması.” ifadelerini kullandı.