Salgından etkilenip çalışamayan sağlıkçıların maaşında kesinti olmayacak

Koronavirüs hastalarının tedavisi için mücadele verirken virüse yakalanan sağlıkçılar, çalışamadıkları dönem nedeniyle maaşlarında kesinti yaşıyordu.

Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadelede büyük emek sahibi olan sağlık görevlileri, virüse yakalanmaları nedeniyle çalışamadıkları dönemlerde maaş alamıyordu.

14 gün karantinaya giren sağlıkçıların maaşlarında kesinti yaşanıyordu.

Son dönemde sağlıkçıların en büyük şikayetlerinden biri olan bu durum çözüme kavuştu.

Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

ARTIK KESİNTİ YAPILMAYACAK

Bakan Koca, "Salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılamayacak.

3 AY SÜREYLE EK ÖDEME

Ayrıca COVID-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle ek ödeme verilecek. Emeklerinin kıymeti karşılıksız olan sağlık çalışanlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.