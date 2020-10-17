Samsun'da 1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı

Laparoskopik cerrahi yöntemle bebek sağlığına kavuşturulurken, bu durumun çok nadir rastlanan bir rahatsız olduğuna dikkat çekildi.

Samsun'da yaşayan Rabia ve Mustafa Taşova çiftinin bebekleri Yılmaz Murat Taşova’nın, henüz iki aylıkken rutin muayeneleri sırasında safra kesesinde çamurlanma fark edildi.

Hemen doktora başvuran aileye sevindirici haberi, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın verdi.

LAPAROSKOPİK YÖNTEM KULLANDI, 5 TAŞ ÇIKARILDI

Bebeğin taşlardan kurtarılacağını söyleyen doktor, onu kullandığı laparoskopik cerrahi yöntem ile sağlığına kavuşturdu.

Ameliyat sırasında bebeğin safra kesesiyle birlikte 5 milimetre uzunluğundaki 5 taş çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan bebek ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi.

"GECELERİ SANCILANMALARI VARDI"

Bebeğinin tedavi öncesi yaşadıkları hakkında bilgi veren anne Rabia Taşova, "Yaklaşık 2 aylıkken rutin muayeneleri yapılırken safra kesesinde çamur olduğu fark edildi. O muayeneden sonra biz gastroenterologlara gittik. Bir ilaç kullandık. İlaçtan sonra temizlediğinde taş olduğu fark edildi. Taşı temizlemek için ilaç tedavisine devam ettik ancak bir sonuç alamadık.

Taşlar daha sonrasında büyüdü. 13 ayına kadar da yaklaşık 5 milimetrelik taşı olduğunu fark ettik. Bu süreçte geceleri sancılanmaları vardı. Huysuzluklar vardı. En son rahatsızlığın ilaç yöntemiyle bir çözüm bulamayacağını fark ettik. Alınmasının daha doğru bir karar olacağını düşünerek, Mithat hocamızı bulduk. Hocamız da bizimle aynı fikirdeydi.

Taşların ileri dönemde Yılmaz Murat'a daha sıkıntı verebileceğini, rahatsızlığın belki karaciğerine zarar verebileceği noktaya gelebileceğini öngördük. Kapalı bir şekilde ameliyatı gerçekleşti. Şu anda mutlu bir şekilde hastaneden ayrılıyoruz." diye konuştu.

"KAPALI AMELİYAT YAPMAK SON DERECE NAZİKTİR"

Ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Hastamızın daha öncesinde safra kesesinde çamurlanma bulundu. Verilen ilaçlardan sonra çamurlanma geçmedi ve taşa dönüştü. Yapılan ultrasonda 5 milimetrelik 5 adet taşı vardı. Geceleri sancılanıp uyanıyor ve kusmaları oluyordu. Öncesinde gidilen merkezlerde ameliyat önerilmiş fakat yapılmamış. Hastanın ailesi bizi buldu. Yapılan değerlendirme sonucunda ameliyata karar verdik. Kapalı ameliyat şeklinde yapmayı planladık. 1 yaşında hastaya kapalı ameliyat yapmak son derece naziktir. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

"YAPTIĞIMIZ ARAŞTIRMADA 9 YILDA 61 HASTADA GÖRÜLDÜ"

Çocuklarda safra kesesi taşının erişkinlere göre daha nadir olduğunu ifade eden Dr. Günaydın, "Ondokuz Mayıs Fakültesi Tıp Fakültesi’nde bulunan doktorlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde bu tür durum Samsun'da son 9 yılda 61 hastada görüldü. Çocuklarda safra kesesinde taş oluşumunun yüzde 20’sinin altında kan hastalıkları yatar.

Yüzde 80 ise bilinmeyen bir safra taşı oluşumu var. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda yüzde 80’lik kısımdaki çocuklarda obezite, yoğun bakımda uzun süre kalmak, uzun süre antibiyotik kullanımı, fast food beslenmenin çocuklarda safra kesesinde taş oluşumunu etkilediği gözlemlendi.

Hastamızın bilinmeyen bir taşlaşması var. Bütün yönlerden araştırdık lakin bir neden bulunamadı. Kesedeki küçük taşlar çocuklar için risktir. Çocuklarda safra kesesi taşı erişkinlere göre çok daha nadir görülen bir durumdur. Bu bilgi literatürle uyumludur. Çocuklarda safra kesesi oluşumu çok nadirdir." ifadelerini kullandı.