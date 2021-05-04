Samsun’da yaşayan Ruhan ve Meral Üney çiftinin, 15. tüp bebek uygulaması sonrası "Zümrüt Setenay" ismini verdikleri bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Samsun'da bebeklerini kucaklarına alma hayali yaşayan 49 yaşındaki Ruhan ve 47 yaşındaki Meral Üney çifti, farklı hastanelerde 14 kez tüp bebek tedavisi gördü.

Bu denemelerde başarılı sonuç alamayan aile, 15’nci tüp bebek denemesi için özel bir hastaneyi tercih etti.

Tüp bebek tedavisi başarılı sonuç veren Üney Ailesi'ni doğum heyecanı sardı.

Özellikle baba Ruhan Üney, heyecandan dokuz doğurdu. Anne Meral Üney ise doğumdan önce gözyaşlarını tutamadı.

Yarım saatlik heyecanlı bekleyişin sonunda tam 2 kilo 950 gram doğan Zümrüt Setenay bebek dünyaya geldi.

Samsun'da 15. tüp bebek denemesinde anne oldu VİDEO

"HEP ALLAH'A DUA ETTİM"

Mutluluk gözyaşları döken anne Meral Üney, "Ben yıllarca mücadele verdim. Farklı hastanelerde 14 kez tüp bebek uygulamasını denedik ama nasip olmadı. Samsun’da birçok merkezde, iyi hekimler tarafından tedavi gördüm. Hiç pes etmedim. Hep Allah’a dua ettim. O içime annelik duygusunu verdi. Tanıdığım birçok kişi ‘artık vazgeç’ derken ben hiç vazgeçmedim. Doktorlar benimle çok ilgilendi. Normalde bu yaştaki kadınlarda hamilelik umudu pek yoktur. Ancak biz doktorlarla birlikte bir yola çıktık. Bu yolda hiç moral bozucu şeyler söylenmedi. Ben de pes etmedim. Onlara güvendim. Allah’ıma her zaman dua ettim. Allah’ım sen yardım et. Tabii, yaş ilerleyince insan korkuyor. Acaba bebeği sakat veya sorunlu olur mu diye endişeleniyor. Ama bunu Allah verdi. O kadar mutluyum ki ve ben özellikle bu röportajı yapmak istedim. Benim gibi çok insan var biliyorum. Günümüzde insanlar çok erken bebek sahibi olamıyorlar. Gençlerde de sorun olabiliyor. Lütfen pes etmeyin. Mücadele edin." dedi.

"RİSKLİ GEBELİKTİ"

Çok ileri yaş gebeliklerin nadir ve riskli gebelikler olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, "Bu gebelik süreci başarılı bir şekilde takip edilmiştir. Bu riskli süreçte anne bu uzun yolculukta umudunu kaybetmemiştir. Hz. Mevlana’nın dediği gibi ’Her nasip vaktine esirdir’. Sonuçta böyle olmakla birlikte biz anne adaylarına erken yaşlarda gebe kalmalarını öneriyoruz." diye konuştu.

"ALLAH'IN TESTİNDEN LAYIKIYLA GEÇTİK"

Kızlarını kucaklarına aldıklarını için çok mutlu olduklarını söyleyen baba Ruhan Üney ise "Allah’ın testinden layıkıyla geçmiş bulunmaktayız. Sonu böyle bir güzellikle olduğu için Allah’a binlerce şükürler olsun. Allah kimseyi böyle uzun vadeli test etmesin. Çok zor bir dönemdi. Ailecek çok yıprandık. Şu anda çok duyguluyum. Bir an önce onu elime almak ve onu hissetmek istiyorum. Şimdilik sadece uzaktan bakarak sevmek zorundayım. İsmini Zümrüt Setenay koydum. Zümrüt baharın ilk günü yeşillik, tabiat demek. Setenay ise anne ve baba olarak Çerkes olduğumuz için böyle bir isim koyduk." diye konuştu.





