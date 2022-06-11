Böbrek ağrısıyla hastaneye giden kadının karnından 16 kilo 900 gramlık kitle çıkartan doktor, "Hastadan çıkartılan 16,9 kilo kitle benim meslek hayatımdaki rekorum olarak tarihe geçti" dedi.

Samsun'da bir kadın, nefes alma ve böbrek ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Şikayetle ilgilenen Kadın Hastalıkları Doğum ve Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cazip Üstün, hastanın vücudunda kitle tespit etti.

Ameliyata alınan 48 yaşındaki kadın hastanın karnından 16 kilo 900 gramlık dev kitle çıktı.

Samsun'da hastanın karnından 16,9 kiloluk dev kitle çıktı



"Ameliyat sonrası 65 kilodan 48 kiloya düştü"

Ameliyat sonrası açıklama yapan başarılı cerrah, hayatında birçok kez kitle çıkartma ameliyatı gerçekleştirdiğini belirterek, "Doktorlukta 40. meslek yılımdayım. Bu zamana kadar bir insanın vücudundan çıkarttığım en büyük kitle 10,5 kiloydu. Son hastamızdan çıkarttığım kitle ile rekorumu kırmış oldum. Hastamızdan 16,9 kilo kitle çıkarttım. Hastamız 48 yaşındaki bir kadındı. Sivas’tan Samsun’a ameliyat olmak için geldi. Kendi söylemine göre 'karın civarında büyüme' nedeniyle doktora gitmiş orada 'karın çevresine yağ biriktiğini söylediklerini' ifade etti ama pek inandırıcı değil. Genelde hanımlar bu ameliyat işlerinden korkuyorlar hele de bekarlarsa daha çok korkuyorlar. Bu hastamız da bekar bir hasta. Hastamız ameliyat öncesi 65 kiloydu. Ameliyatta vücudundan 16,9 kiloluk bir kitle çıkarttık ve 48 kiloya düştü. 1 gece yoğun bakımda yatan hastamızı daha sonra normal servise aldık. Bundan sonra da bir sorun çıkacağını zannetmiyoruz. Ameliyat sonrası parçayı analize yolladık ve patalog ‘iyi huylu’ diye rapor verdi. Ayrıntılı rapor daha sonra çıkacak." dedi.

"16,9 kilo kitle benim meslek hayatımdaki rekorum"

Kitlenin hastanın bazı iç organlarına da zarar verdiğinin altını çizen Cazip Üstün, "Ameliyatın ardından kitleyi çıkarttık ve bundan sonra bir sorun teşkil etmeyecek. Ameliyattan önde yapılan tetkiklerde kitle o kadar büyük ki diyaframı yukarıya kaldırmış. Yani soluk alıp vermekte hasta sıkıntı yaşıyordu. Kitlenin sağ böbrek üzerine bası yapmasıyla yine o böbrekteki idrar akımı azalmış ve böbrek artık şişmeye başlamıştı. Hastaya biraz daha müdahale etmesek o böbreğini kaybedecek duruma gelebilirdi. Şimdi çok şükür bu sıkıntıların hepsi zaman içerisinde geçecek. Zaman zaman böyle büyük kitleler vücutta olabiliyor. Büyüklük olarak bakarsak hastadan çıkartılan 16,9 kilo kitle benim meslek hayatımdaki rekorum olarak tarihe geçti." diye konuştu.





"Kadınlar, mutlaka bir hekime başvursun"

Kadınların benzer bir sıkıntı yaşamaması için uyarılarda bulunan Üstün, "Kadınlar, karın çevrelerinde genişleme olduğunda mutlaka bir hekime gitmeliler. Bu normal kilo almada olabilir veya karaciğer ile ilgili sorunlarda yani asit gibi karın içinde sıvı birikmiş olabilir. Bunların dışında yumurtalıklarda ya da rahimle ilgili kitle de olabilir. Karın çevresi genişlediyse, her zaman giydikleri pantolon ya da etek dar gelmeye başladıysa mutlaka bir hekime başvursunlar." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.