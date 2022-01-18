Virtual Reality( VR) Türkçesiyle sanal gerçeklik teknolojisi her ne kadar eğlenceli gözükse de, dikkatsiz kullanım sonucunda ciddi sağlık problemleri yaratabiliyor.

Gün geçmiyor ki yeni bir teknoloji ile tanışmayalım...

Son günlerin en popüler teknoloji örneği sanal gerçeklik gözlükleri, çocuklar ve gençlerde bir tutkuya dönüşmüş bile.

Kişiye 360 derece görüş açısı ve 3D interaktif deneyim sağlayan VR gözlükler, hiç var olmadığınız bir ortamda var olmuşsunuz gibi hissetmenize ve gerçekliğin içinde bulunmanıza ortam sağlayabiliyor.

Sanal Gerçeklik (VR), kullanıcının her iki gözüne farklı görüntü gösteriyor. Beyin iki görüntüyü bir araya getirdiğinde ise 3D efekti oluşturuyor.

Tabi her şey bu kadar tatlı gitmiyor... Bu gözlüklerin kullanımında özellikle küçük yaş gruplarında oldukça dikkatli olmakta fayda var.

Aşırı ve dikkatsiz kullanım sonucu fiziksel ve ruhsal problemler yaşanabileceği uzmanlar tarafından altı çiziliyor.

Peki sanal gerçeklik gözlüğünün zararları nelerdir, sağlığı nasıl etkiliyor? Sizler için araştırdık.

EN BÜYÜK ZARARI GÖZLERE

Sanal Gerçeklik’in (VR) şuana kadarki tespit edilen en yaygın yan etkisi görme bozukluğu akabinde mide bulantısı ve oryantasyon bozukluğu.

Bir nesneye uzun süreli bakmak gözün yorulmasına sebebiyet verebiliyor. Ayrıca doktorlar gençlerin bu tür oyunları sıkça kullanmasından kaynaklı miyop hastalığının gelişmesinden endişesi duyuyor.

KOORDİNASYON BOZUKLUĞU

VR teknolojisinin getirebileceği bir diğer olumsuzluk ise kullanımdan sonra herhangi bir objenin uzaklığını gerçekte olduğundan farklı görebilirsiniz. El ve göz koordinasyonundaki dengeyi hareketteki dengeyi zorlaştırabilir.

BAŞ DÖNMESİ

Bir görüntüyü hareketli algılayabilmemiz için baktığımız süre zarfında beyne gerçek fiziksel hareketi gördüğümüzde gönderilen sinyaller gönderilir. Bu yüzden VR cihazları baş dönmesine yol açabilir. Üstelik eğer çocukta herhangi bir boyutta hareket hastalığı varsa lunapark eğlence aletlerinde ortaya çıkan etki, VR cihazı kullandığında da oluşur.

20-20-20 KURALI

Ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm olarak uzmanlar 20/20/20 kuralını öneriyor.

Yani 20 dakika boyunca yaptığınız bir aktiviteden sonra 20 adım ilerinizdeki bir öğeye 20 saniye baktığınızda gözünüze bir mola ve rahatlama getirmiş oluyorsunuz.