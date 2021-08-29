Sancaktepe'de aşı karşıtlarından PCR testi zorunluluğuna protesto

Aşı karşıtları, Sancaktepe'de düzenlenen Plandemi Büyük Buluşma etkinliğinde bir araya gelerek koronavirüs aşısı olmayanlara karşı zorunlu tutulan PCR testi zorunluluğunu protesto etti.

Koronavirüsle mücadelede en büyük silahımız aşı.

Tüm dünyada ve ülkemizde, aşılama çalışmaları büyük bir hızla devam ederken, aşı olmayı reddeden bir kitle de var.

Aşı karşıtları, İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen Plandemi Büyük Buluşma isimli bir etkinlikte bir araya geldi.

MASKE VE MESAFE KURALINI HİÇE SAYDILAR

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymayan grupta bir kişinin "Kobay faresi değilim" yazılı pankart tuttuğu görüldü.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞUNU PROTESTO ETTİLER

Aşı karşıtları, 6 Eylül'den itibaren okulların açılmasıyla aşı olmayanlara karşı başlatılacak olan PCR testi zorunluluğunu protesto etti.

AŞI HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN 10 YANLIŞ

Öte yandan bugüne kadar aşı hakkında yazılıp çizilen ve doğru bilinen yanlışlar, uzmanlar tarafından şu şekilde yanıt buluyor:

Koronavirüs aşısı kısırlık yapar mı?

Koronavirüs aşılarının kısırlık yaptığı yönündeki iddialara bilim insanları yaptığı çalışma ile son noktayı koymuştur. 45 erkeğin dahil edildiği çalışma, mRNA aşısı olanların sperm sayısı ile hareketliliğinde artış olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aşının değil, virüsün üreme sistemini kötü etkilediğini vurgulanmıştır.

Aşı olduktan sonra kalp krizi geçirilir mi?

Aşı olduğunuz ertesi gün kalp krizi geçirebilirsiniz. Araba ya da yıldırım çarpabilir. Bunları aşıya bağlamayınız. Aşının bu gibi etkilerinin olduğunu düşünmek, hayal ürünüdür.

Aşının Faz-3 çalışmalarının sonuçlanmadığı doğru mu?

Faz-3 çalışmaları sonuçlanmadan FDA herhangi bir ilaca veya aşıya onay vermemiştir. 14 Aralık’ta FDA aşıyı onaylamıştır ve ülkelerde aşılama hız kazanmıştır.

Aşı damar tıkanıklığına neden olur mu?

Bunun ilgili herhangi bir doğruluk payı yoktur. Daha önce Johnson & Johnson aşıları ile ilgili milyonda 5 vakada görülen ve o hastaların da birtakım damar tıkanıklığına meyilli hastalıklarının olduğu söylenmiştir. Ve bu aşının onayı da hemen durdurulmuş ve uygulama askıya alınmıştır.

Aşı kalp kaslarında iltihaplanmaya neden olur mu?

Bu durumun bir milyonda 50 gibi düşük bir oranı vardır. Tamamen basit bir tedavi ile ayakta atlatılan dönemsel bir hastalıktır. Çok düşük ihtimalle görülen bir yan etkidir.

Aşı DNA’yı değiştirir mi?

Sosyal medyada sık sık dolaşan yanlışlardan biri de mRNA aşılarının insanların DNA'larına etki ettikleri ve değiştirebildikleridir. Ancak uzmanlar bunun basit bir nedenden dolayı doğru olmadığını, hücrelerden RNA'yı alıp tekrar DNA'ya çevirecek hiçbir mekanizmaya sahip olunmadığından bahsetmektedir. Yani aşı, DNA'yı değiştiremez ve aşılar bunu yapamaz.

Doktorun aşıyı önermemesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

Uzmanlara göre bunların büyük çoğunluğu, doktorluk adı altında anonim birtakım hesaplar peşinde koşmaktadır. Öyle ki bazı ürünlerini pazarlayan doktorlar bile görülmektedir. Aşıya karşı var olan bilgi kirliliğine inanmamak gerekmektedir.

mRNA aşıları diğer aşılardan daha tehlike midir?

Uzmanlara göre mRNA'nın doğası gereği, diğer aşılara göre daha güvenli olabilir. Nedeni ise mRNA aşılarının bir makine tarafından yapılabilmesidir. Böylece bakteriyel kontaminasyon (bulaşma) veya diğer kontaminantlar konusunda endişelenme edilmesine gerek kalmaz. Aşıda canlı virüs yoktur, bu yüzden aşıya giren her şey çok dikkatli bir şekilde kontrol edilebilir ve izlenebilir.

mRNA aşıları hakkında uzun vadeli güvenlik var mıdır?

mRNA aşıları hakkındaki en yaygın yanlışlardan biri, uzun vadeli güvenlik verileri sağlayacak kadar uzun süre test edilmemiş olmaları. Uzmanlara mRNA’nın hiç güvenlik verisi olmadığı görüşü değil değil. mRNA aşılarının insanlarda ilk kez test edilmesinden bu yana geçen 7 yıl içinde hiçbir ciddi yan etkisi bildirilmemiştir.

Koronavirüs, aşıdan daha mı güvenlidir?

Virüsün ilk yayıldığı andan itibaren aşı karşıtlarının sürekli öne sürdüğü bu doğru bilinen yanlış için uzmanları görüşü şu şekildedir:

“İnsanlar yaşamları ve vücutları üzerinde kontrol sahibi olmak isterler, değil mi? İşte aşılar onu sağlıyor. Aşıyı almazsam, her an enfekte olabilirim ve hastalığın seyrini kontrol edemem. Durumunuzu, bedeninizi, hayatınızı kontrol etmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Aşı, buna yardımcı olan en iyi yoldur."