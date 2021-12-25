Sanılanın aksine: Acı biber yemenin 14 faydası

Acı biberin sindirim sistemi üzerindeki etkisi halk arasında olumsuz bir algıya sahip olsa da, düzenli tüketildiğinde faydaları ile öne çıkabilir. İşte acı biber yemenin mucizevi etkileri...

Acı, insanoğlunun besinleri arasında yüzyıllardır yer alan tatlardan biridir. Acı biber, turşular, baharatlar ve benzeri birçok şekilde sofralarımızda yer alır.

Ancak sindirim sisteminde neden olduğu "yanma" hissi nedeniyle, acı yemek sanki zararlıymış gibi bir algı hakim olur.

Acı biberin sanılanın aksine sağlık açısından birçok faydası vardır. Acı biberin içerdiği kapsaisin olarak adlandırılan madde, vücutta birçok alanda etkili olduğundan genel sağlığa faydalı bir madde olarak değerlendirilir.

Her gıdanın "aşırı" tüketilmesi belirli ölçüde sorunlara neden olabileceği gibi acı biber de düzenli ve ölçülü tüketilmesi dahilinde mide ve bağırsakların dostu olabilir.

Peki hangi faydalardan bahsedebiliriz? İşte acı biber yemenin sağladıkları...

ACI BİBER YEMENİN FAYDALARI

Tek bir kırmızı biber bütün gün ihtiyacınız olan betakarotenin tamamını ve C vitaminini içerir. Vücut direncini artırır, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etki gösterir.

DOĞAL AĞRI KESİCİ

Acı biber ısırıldığında ağzı yakan bir ısı hissedilir, ama bu acı -biraz garip gelse de- sinirleri yumuşatabilir. Yenildiğinde capsaicin beyinde endorfin salgılanmasını sağlar, endorfinin ise ağrı kesici bir etkisi vardır.

KOLESTEROL

Bazı araştırmalar acı biberin trigliseritleri düşürmeye, kötü kolesterolü azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

KALP KRİZİ VE FELÇ

Acı biber içerdiği C vitamini, betakaroten ve antioksidanlarla vücudun kansere ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Acı biber dolaşımı hızlandırır. Bu da kalp krizi ya da felce karşı koruma sağlar.

ÜLSER

Kırmızı acı biberin midedeki mikropları özellikle helikobakter piloriyi öldürdüğü ve mide ülseri gelişimini engellediği belirlenmiştir.

ZAYIFLAMA

Acı biber metabozlimayı hızlı çalıştırarak zayıflamaya yardımcı olabilir.

BRONŞİT

Balgam söktürücü özelliği vardır. Kronik bronşit ile anfizemi hafifletir; solunum zorluklarını gidermede yardımcı etki gösterir.

SİNDİRİM

Bütün biber çeşitlerinde mide asidini artırma ve sindirim salgılarını çoğaltma özelliği görülür. Bu yüzden iştah açılır ve sindirim kolaylaşır.

KABIZLIK

Bağırsakların çalışmasını sağlar, içerdiği lif oranıyla kabızlığa karşı etkilidir.

ŞEKER

Kan şekerini dengelemede ve şekerin düşürülmesinde yardımcıdır.

EKLEM İLTİHABI

Eklem iltihabı ağrılarını azaltmada etkilidir.

BURKULMA

Burkulma ve zedelenmelerde şişmeyi ve morarmayı engeller, iyileşmeyi hızlandırır.

SOLUNUM

Sinüsleri dolu olanların solunum yollarının temizlenmesine yardım eder.

İKTİDARSIZLIK

İktidarsızlığa karşı iyileştirme gücü vardır. Öte yandan vücuttaki ödemin atılmasında faydalıdır.