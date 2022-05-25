Asidik madde içen 3 yaşındaki Emeni Nasır'ın yemek borusu tamamen yandı. Nasır'a bağırsağından alınan parça ile 10 saatlik ameliyatla yeni bir yemek borusu yapıldı.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde, 2 yaşındayken evde bulduğu asidik maddeyi içen Emeni Nasır’ın (3) yemek borusu yanıp kapandı.

Tedavi için 1 yıl önce Şanlıurfa Harran Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran Nasır’a, çocuk cerrahi servisinde karın duvarından midesine tüp bağlandı.

Bir süre bu şekilde beslenen çocuğa, doktorlar yemek borusu yapma kararı aldı.

Kalın bağırsağından 25 santimetrelik parça alındı

AA’nın haberine göre; 15 kişilik ekip, 10 saat süren ameliyatın ardından Emeni Nasır'a kalın bağırsağından alınan 25 santimetrelik parçadan yemek borusu yaptı ve bunu mideye bağladı. Küçük çocuk, bu sayede 9 ay sonra ağız yoluyla beslenmeye başladı.

Şanlıurfa'da asit içen çocuğa, bağırsak parçası ile yemek borusu yapıldı ViDEO

“Hiçbir şekilde yutkunma veya ağız yoluyla beslenme olmuyordu”

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Boleken, ameliyata ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir şekilde yutkunma veya ağız yoluyla beslenme olmuyordu. Ameliyatın ardından kalın bağırsağından yemek borusu yaparak midesine bağladık. Uzun bir yoğun bakım tedavisinin ardından çocuğumuz doğal yoldan beslenmeye başladı. Şu anda çocuğumuzun durumu iyi. Kendisi gibi biz de çok mutluyuz.”

“Yakıcı olan maddeler evlerde kontrolsüz bir şekilde içecek kutularında tutulmakta”

Evde temizlik amacıyla bulundurulan asidik maddelerin çocuklar için tehlike oluşturduğunu vurgulayan Boleken, açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

"Evde temizlik amacıyla kullanılan ve insan vücuduna temas ettiğinde yakıcı olan maddeler evlerde kontrolsüz bir şekilde içecek kutularında tutulmakta. Özellikle çocuklar her şeye meraklıdır, her şeyi ağızlarına atarlar. Buldukları maddeleri de su zannedip içebilmektedirler. Bu maddeler içildiği zaman yemek borusunda büyük tahribatlara neden olmakta. Hastanemize bu tür vakalar sıklıkla gelmekte."

Boğazından delik açıldı, yemek borusu dışarı çıkarıldı

Çocuk Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler de çocukların asidik madde içmeleri halinde hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti.

Emeni'nin tedavisinin yaklaşık bir yıldır sürdüğünü, çocuğun tükürüğünün ciğerlerine kaçmaması için öncelikle boğazında delik açarak kalan yemek borusunu dışarı çıkardıklarını kaydeden Dörterler, "Çocuğumuz uzun bir tedavinin ardından ağız yoluyla sıvıyla beslenmeye başladı. Yakın zamanda da taburcu edeceğiz. Anne ve babalardan ricamız, evlerde kullandıkları asidik maddeleri çocukların erişemeyeceği yerlerde saklamaları. Bazen ihmal ciddi sonuçlara neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Emeni Nasır'ın annesi Sena Tays da Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 10 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığındığını söyledi. Çocuğunun evde kimse olmadığı sırada temizlik maddesini su zannederek içtiğini anlatan Tays, "Hemen hastaneye götürdük. Allah doktorlardan razı olsun. Hepsine dua ediyorum." dedi.

