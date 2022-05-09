Şanlıurfa'da kopan başparmağının yerine ayak parmağı dikildi

Sağ elinin başparmağı kopan Mehmet Sargın'ın kopan parmağının yerine sağ ayak ikinci parmağı nakledildi.

Şanlıurfa’da spiralle kaza sonucu sağ başparmağı kopan 27 yaşındaki işçi Mehmet Sargın, tedavi için Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

El fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden Sargın'ı operasyona alan plastik cerrahi ve el cerrahi uzmanları Dr. Buğra İpek ve Opr. Dr. Numan Atılgan, yaklaşık 4 aylık sürede yapılan farklı ameliyatların ardından daha az işlevi olan sağ ayak ikinci parmağını, başparmağın yerine dikti.

"Sağ ayak ikinci parmağını, kopan başparmağın yerine naklettik "

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Dr. İpek, "Hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp, parmağı kaybetme riski vardı. Hastayla konuşarak yapacağımız tekniğin uygun olacağına karar verdik ve sağ ayak ikinci parmağını, kopan başparmağın yerine başarıyla naklettik." ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Numan Atılgan da hastanede parmağı ve kolu kopan çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini hatırlattı.



