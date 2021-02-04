Şanlıurfalı öğrenciler, kandaki oksijeni ölçebilen Robot 'Göbeklitepe'yi' geliştirdi

Koronavirüs sürecinde sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmek isteyen Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, nabızdan kandaki oksijeni ölçebilen robot geliştirdi.

Hayatlarını ortaya koyarak salgın döneminde görev yapan sağlık çalışanlarına katıkıda bulunmak isteyen Şanlıurfa'daki öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte bir çalışmaya daha imza attı.

2019 yılındaki TEKNOFEST başta olmak üzere katıldıkları birçok yarışmada derece alan Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ekibi, yaklaşık 2 aylık çalışmanın ardından uzaktan kumanda edilebilen ve hastanın nabzıyla kanındaki oksijen miktarını ölçen Göbeklitepe isimli robotu geliştirdi.

SOSYAL MESAFEYİ KORUYACAK

Salgın sürecinde, sağlık personeli ile hastalar arasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik bir robot geliştirdiklerini ifade eden okulun müdürü İsmail Öztoprak, robotu daha da geliştireceklerini belirtti.





"SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YANINDAYIZ"

Yeni yapacakları proje ile ortamdaki koronavirüsü temizleyen bir robot üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Öztoprak, "Robotumuz ile karınca kararınca sağlık personelimizin yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.

CEP TELEFONU İLE KUMANDA EDİLİYOR

Mezun olduğu okulda öğretmenlik yapan Mekatronik Mühendisi Muhammed Said Çiçek, robotta kumanda kullanmadıklarını belirtti.

Bulaşma riski yüksek olduğu için her doktor ve hemşirenin, aleti bluetooth aracılığıyla telefonundan yönlendirebileceğinİ söyledi.

NABIZ İLE OKSİJEN ÖLÇÜMÜ

Çiçek, "Robotun üzerinde bulunan ekran, kamera, mikrofon, hoparlör ile görüntülü ve sesli konuşma imkanı var. Robot sayesinde hastanın nabzı ve kandaki oksijen değerini ölçüyoruz." dedi.

HASTALARA İLAÇ VE YİYECEK DAĞITIMI MÜMKÜN

Robot aracılığıyla hastalara ilaç ve yiyeceklerini de ulaştırabildiklerini ifade eden Çiçek, Göbeklitepe'yi Sağlık Müdürlüğüne teslim edeceklerini kaydetti.